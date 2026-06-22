Как вернуть чат в Роблокс в 2026 году в России — на телефоне, планшете и ПК

Открываете Roblox, тапаете по кнопке чата, а вместо переписки с друзьями видите сухое системное уведомление: просматривать можно только служебные сообщения, чат в вашем регионе недоступен. История знакомая: едва Roblox разблокировали в России, миллионы игроков ринулись обратно в игру и обнаружили, что общение попросту не работает. Сама платформа запускается нормально, миры грузятся, персонаж бегает, а чат молчит. Ниже разбираю по полочкам, как вернуть чат в Роблокс в 2026 году на телефоне, планшете и ПК, какие способы действительно работают, а какие просто крадут ваше время.



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Как включить чат Роблокс в России

Начну с честного, чтобы вы не питали ложных надежд. Никакой волшебной кнопки внутри игры нет. Чат у российских аккаунтов отключен не из-за сбоя и не из-за криво выставленных настроек, а специально. Поэтому рабочие способы связаны с регионом аккаунта, а не с галочками в меню.

Если совсем коротко, рабочих вариантов несколько:

Сменить регион аккаунта через VPN, чтобы Account Location стала нероссийской. Завести новый аккаунт с другой страной при регистрации. Запросить смену региона у поддержки Roblox для существующего профиля. Дождаться, пока чат вернут официально для всех.

Все остальное (перезагрузки, переустановки, смена сервера) помогает только тогда, когда чат пропал по другой причине: из-за возраста профиля или родительского контроля. Эти случаи легко перепутать с региональным ограничением, поэтому про них тоже расскажу. Хотите узнать про Roblox еще больше и не пропускать новости о возвращении чата? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Почему пропал чат в Roblox: причины отключения в 2026

Roblox заблокировали в России еще в декабре 2025 года. Главная претензия Роскомнадзора была именно к чатам: через них взрослые выходили на детей, и ведомство назвало это прямой угрозой. 10 июня 2026 года платформу разблокировали, но с оговоркой. Чтобы вернуться на российский рынок, компания согласилась отключить общедоступный чат для аккаунтов с российским регионом.

То есть это не баг и не временный технический глюк, а часть договоренностей. Убрали чат, убрали главную претензию. С точки зрения регулятора Roblox без открытого чата заметно безопаснее для детской аудитории, а ее у платформы в России было около двух миллионов человек ежедневно.

Сюда же добавилась еще одна мера: Roblox ввел обязательную проверку возраста для всех пользователей по всему миру. Платформа смотрит на два параметра сразу: IP-адрес устройства и локацию аккаунта. Локация в строке Account Location подтягивается в том числе по вашему подключению, и вот это нам и пригодится дальше.

Возврат чата в Роблокс на телефоне и планшете

Сначала проверьте очевидное, потому что иногда чат пропадает не из-за региона. На iPhone и на Android порядок действий одинаковый. Откройте Roblox, зайдите в настройки, найдите раздел приватности и пункт, отвечающий за общение. Убедитесь, что доступ к чату включен, а возраст в профиле указан корректно. У совсем юных аккаунтов многие функции связи закрыты по умолчанию.

На планшете все работает так же: чат Роблокс 2026 на планшете живет в том же меню, что и на смартфоне, отдельных настроек для iPad или Android-таблетов нет. Кнопка переписки обычно находится в верхней части экрана.

Платформа Актуальная версия ОС Где искать чат и настройки iPhone iOS 26.5 Кнопка чата сверху, настройки в разделе приватности iPad и Android-планшеты iPadOS 26.5, Android 17 То же меню, что на телефоне Android Android 17 Иконка сообщений в верхней части окна игры Mac macOS 26 Панель чата, настройки в меню профиля Windows Windows 10 и 11 Окно чата по клавише, настройки в Privacy

Если после всех проверок чат так и молчит, а вы заходите с российского аккаунта, дело именно в регионе. Тогда переходите к разделу про способ с VPN, он реально работает.

Вернуть чат в Роблокс на ПК: пошаговая инструкция

На компьютере с macOS 26 или Windows логика та же, отличается только интерфейс. Вот как вернуть чат в Роблокс на ПК по шагам:

Запустите клиент Roblox и войдите в свой аккаунт. Откройте настройки через иконку шестеренки в правом верхнем углу. Перейдите в раздел приватности и проверьте параметры общения. Включите доступ к текстовому чату, если он выключен. Перезапустите клиент, чтобы изменения применились.

На ПК панель переписки обычно прячется справа, а свернуть и развернуть ее можно горячей клавишей. Если кнопка чата на месте, но при нажатии выпадает сообщение о недоступности в регионе, настройки уже не помогут. Не смогли найти нужные пункты или с чатом возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение.

Настройки приватности Roblox: включение текстового чата

Разберу настройки чата Roblox чуть подробнее, потому что часть проблем решается именно тут. В разделе приватности есть переключатели, кто может писать вам и в игре, и в личных сообщениях. Поставьте подходящие значения вместо «Никто».

Голосовой чат стоит особняком. Чтобы он заработал, нужно подтвердить возраст через верификацию, и это глобальное правило платформы, а не российская придумка. Подробно о том, как подтвердить возраст в Roblox, мы писали в отдельной инструкции. Дети младше определенного возраста доступа к войс-чату не получат ни в одной стране.

Отдельно проверьте родительский контроль. Если над аккаунтом стоит родительская учетная запись с PIN-кодом, она может ограничивать общение даже при включенных настройках. Снимите ограничения в родительском профиле, и текстовый чат вернется.

Чат в Роблокс не работает в России, что делать в 2026

Теперь самое практичное. Самый быстрый рабочий способ это VPN, и я проверил его на своем аккаунте. В настройках профиля есть строка Account Location, и Roblox определяет ее по вашему подключению. Если зайти через VPN страны, где чат доступен, локация аккаунта меняется на эту страну.

У меня российский аккаунт после захода через немецкий сервер показал Account Location: Germany, и чат сразу ожил: появились вкладки Here и Global и поле для ввода сообщений. Схема простая: подключаетесь к серверу нужной страны, заходите в Roblox, проверяете, что в Account Location стоит не Россия, и пробуете писать.

На телефоне и планшете порядок тот же: сначала включаете VPN, потом заходите в игру. На компьютере с macOS или Windows удобнее поставить системный VPN, чтобы он закрывал и браузер, и клиент Roblox разом.

Один честный нюанс, чтобы не было сюрпризов. Даже с нероссийской локацией чат работает в рамках возрастной модели Roblox: писать можно только людям из похожих возрастных групп и проверенным друзьям. Об этом прямо предупреждает само окно чата. Чтобы открыть полноценное общение и голосовой чат, придется пройти верификацию возраста.

Есть и более основательный путь для тех, кто не хочет держать VPN постоянно. Можно завести новый аккаунт, заранее подключившись к серверу нужной страны и указав ту же страну при регистрации. Либо написать в поддержку Roblox с просьбой сменить регион существующего профиля: это задокументированная процедура, страну меняют при наличии подтверждающих данных.

Ну и самый спокойный путь: подождать. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что чат и войс-чат со временем вернутся, но это лишь прогноз, а не официальное обещание. До конца июня Roblox обязался запустить возрастные режимы Roblox Kids и Roblox Select с разделением контента по возрасту. Если модерация докажет эффективность, регулятор может разрешить вернуть чат для всех российских пользователей, скорее всего, частично и с подтверждением возраста.

Итог простой. Прямо сейчас быстрее всего вернуть чат через VPN под страну, где он доступен, и следить, чтобы Account Location не откатилась на российскую. Остальные способы либо требуют терпения, либо обращения в поддержку, но рабочий результат дают все.