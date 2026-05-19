Новые функции iOS 27 показали раньше срока: автосубтитры с ИИ, управление взглядом через Vision Pro и не только

Apple показала новые функции универсального доступа на базе Apple Intelligence, и анонс получился действительно сильным. Главное изменение — субтитры теперь генерируются для любого видео прямо на устройстве, а владельцы Apple Vision Pro смогут управлять инвалидной коляской взглядом. Звучит как сценарий фантастики, но это рабочая технология, которая уйдёт в релиз уже в этом году. Apple продолжает планомерно превращать свои устройства в полноценных помощников по здоровью и доступности — кстати, недавно мы разбирали, как Apple Watch получат новую функцию контроля давления. А обработка всех новых функций доступности идёт локально, так что приватность не страдает — никакие данные не уходят на серверы.



Управление инвалидной коляской взглядом через Apple Vision Pro

Часть пользователей электрических колясок не может работать с джойстиком из-за ограниченной подвижности. Apple предлагает решение через отслеживание взгляда Vision Pro: гарнитура становится альтернативным методом ввода для совместимых систем управления. Нет сомнений, что это логическое продолжение уже существующей функции управления iPhone взглядом.

Apple отмечает, что отслеживание взгляда на Vision Pro не требует частой повторной калибровки и работает при разном освещении. На старте поддерживаются системы Tolt и LUCI в США, с подключением по Bluetooth и через кабель. Список совместимых колясок Apple планирует расширять. Это, пожалуй, самый сильный аргумент в пользу того, зачем нужна Vision Pro: у части пользователей альтернатив попросту нет.

Новые функции VoiceOver и Лупы на Айфоне

Обе функции рассчитаны на незрячих и слабовидящих пользователей. Image Explorer в VoiceOver теперь даёт более подробные описания изображений по всей системе — от фотографий до отсканированных счетов и личных документов. Live Recognition стала еще одной функцией кнопки «Действие» на iPhone помимо уже существующих: можно навести камеру, задать вопрос о том, что в кадре, и уточнять детали обычными словами.

Magnifier тоже работает с кнопкой «Действие» и принимает голосовые команды вроде «приблизить» или «включить фонарик». На практике это убирает лишние шаги: вместо навигации по меню — одна кнопка и короткий вопрос.

Автоматические субтитры для любого видео на Айфоне

Пожалуй, самая массовая по влиянию функция в этом анонсе. iPhone будет автоматически генерировать субтитры к видео, у которых их нет: к роликам, снятым самим пользователем, присланным родственниками или стримам в интернете. Распознавание речи работает прямо на устройствах Apple, поэтому видео не уходит на серверы Apple.

Для глухих и слабослышащих это серьёзное изменение: до сих пор личные видео и сообщения от близких почти никогда не сопровождались субтитрами. Но пользоваться функцией будут далеко не только они — все, кто смотрит видео без звука в транспорте, на работе или ночью рядом со спящими, получат удобную замену ручному включению субтитров на YouTube.

Голосовое управление Айфоном без команд

Раньше голосовое управление требовало запоминать точные команды и метки элементов на экране. Теперь Apple разрешает описывать кнопки и элементы своими словами: например, «нажми на гид о лучших ресторанах» или «открой фиолетовую папку». Это особенно полезно в приложениях со сложной визуальной разметкой — таких как Карты или Файлы — и помогает обойти ситуации, когда элементы интерфейса не размечены для доступности.

Параллельно прокачали режим адаптированного чтения для людей с дислексией, слабым зрением и другими сложностями восприятия текста. С Apple Intelligence он научился справляться со сложными источниками: научными статьями, текстами в несколько колонок, документами с картинками и таблицами. Бонусом — краткие пересказы по запросу и встроенный перевод на родной язык с сохранением шрифта, цвета и форматирования.

Как изменится Универсальный доступ в iOS 27

Apple перечислила другие изменения универсального доступа в iOS 27, которые будут полезны всем пользователям. Например, защита от укачивания теперь появится в visionOS — можно спокойно ехать в Vision Pro и заниматься своими делами. Также стоит ждать следующих изменений.

Vision Pro поддержит управление мимикой лица и новый способ выбора элементов взглядом.

Слуховые аппараты Made for iPhone стабильнее подключаются и переключаются между устройствами.

В tvOS добавляют поддержку увеличенного текста для слабовидящих.

Функция, предупреждающая о звуке собственного имени, работает на более чем 50 языках.

Разработчикам приложений сурдоперевода открыли возможность подключать живого переводчика к звонку FaceTime.

К iPhone, iPad и Mac можно подключить контроллер Sony Access как игровой — с настройкой кнопок и комбинацией двух контроллеров.

Любопытно, что Apple раскрыла функции перед Международным днем внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями — 21 мая. При этом точная дата релиза новых функций в анонсе не указана — только «позже в этом году». Очевидно, что нововведения покажут на грядущей WWDC 2026, где Apple обычно раскрывает функции iOS, iPadOS, visionOS и tvOS в деталях.