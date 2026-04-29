Я заказал MacBook Neo в США за 45 тысяч рублей и пожалел. Это была огромная ошибка

Когда Apple показала MacBook Neo, в голове у меня щёлкнуло сразу. 600 долларов за макбук — это же по нынешнему курсу 45 тысяч рублей. Цена — просто сказка. Правда, сомнений в том, что у нас это добро будет дороже, практически не было. Так оно и вышло. В М.Видео базовую версию на 256 ГБ оценили в 70 тысяч, а потом и вовсе подняли до 80. Все наложилось на слухи о том, что скоро Макбук Нео окажется в дефиците и купить его будет нельзя вообще. Поэтому было решено: беру и оформляю заказ через американский Apple Store. Тем более, что со студенческой скидкой его можно было купить на $100 дешевле.



Спойлер: ничего я не выгадал. Рассказываю по порядку, чтобы вы не повторили мою ошибку.

Как я взял MacBook Neo на 512 ГБ за 599 долларов через студенческую скидку

В американском Apple Store есть отдельная витрина для студентов и преподавателей — apple.com/us-edu/store. Там цены ниже примерно на сотню долларов на каждую модель. И главный прикол в том, что на сайте никто не проверяет, студент ты вообще или нет. Просто заходишь, выбираешь нужную конфигурацию и получаешь скидку.

Я взял MacBook Neo на 512 ГБ за 599 долларов. По курсу примерно 75 рублей за доллар на момент покупки получалось около 45 тысяч рублей. Сравните с М.Видео: там базовая версия на 256 ГБ стоит 80 тысяч, а старшая на 512 ГБ — ещё дороже. Разница в полтора-два раза — это серьёзный аргумент.

Плюс на сайте Apple можно сразу выбрать русскую раскладку клавиатуры. Серые поставщики в России такого не предлагают. Максимум, что они умеют — это нанести гравировку поверх английских клавиш, но это совсем не то. На моём макбуке кириллица напечатана так же, как на оригинальных русских моделях, и это сильно удобнее.

Сколько я заплатил за доставку MacBook из США через Бандерольку

Вот тут и началось самое интересное. Те самые 45 тысяч — это цена самого макбука. Дальше начали накапливаться скрытые траты. Нет, конечно, я не идиот и знал, что придется заплатить а) за доставку и б) таможенную пошлину с суммы превышения в 200 долларов.

Отправлять посылку было решено через сервис Бандеролька. Это посредник, который выдаёт тебе американский адрес, принимает на свой склад твою посылку и пересылает её в Россию. Схема рабочая и мной уже не раз проверенная, но не бесплатная.

Вот моя реальная раскладка по чекам:

Сам MacBook Neo 512 ГБ — 599 долларов

Доставка из США в Россию через Бандерольку — 105 долларов

Таможенная пошлина — 65 долларов

Страховка — 22 доллара

Комиссии за конвертации и переводы — около 12 долларов

Итого примерно 800 долларов. По курсу это вышло примерно 60 тысяч рублей. То есть к стартовым 45 тысячам мне пришлось доплатить ещё 15 тысяч сверху.

Еще раз: я знал про то, что доставка суммарно встанет мне в 15к и был к этому готов. Не был готов я к другому.

Почему заказывать MacBook Neo в США оказалось невыгодно

Когда я считал свою экономию на старте, я смотрел на цену и мысленно радовался тому, как удачно я сэкономлю. Ведь в России-то MacBook Neo стоит в лучшем случае на 15к дороже. Но оказалось, что я ошибался.

Серые поставщики в России не сидят сложа руки. Они завозят технику чартерами, через Казахстан, через Дубай, через десяток других схем. На старте продаж их предложений ещё мало и цены задраны, но буквально через две-три недели рынок наполняется и цены валятся вниз. Я этого не учёл и попал в классическую ловушку.

Потому что еще до того, как Бандеролька получила мой MacBook Neo, я решил зайти в один из магазинов техники Apple в своем городе. Я знал, что это серовозы, которые продают гаджеты по выгодным ценам, но не думал, что будет так дешево.

MacBook Neo на 512 ГБ мне предложили забрать здесь и сейчас за 63 тысячи рублей, тогда как с Бандеролькой мне предстояло ждать его в лучшем случае 2 недели. Да, заказанный из США ноутбук имел русскоязычную клавиатуру. Но стоило ли оно того — вопрос открытый. Тем более, что мне предстояло ждать посылку еще 2-4 недели. И это не считая доставки по Америке.

Сколько я ждал свой MacBook Neo из США

По факту получилось действительно не быстро. Свою роль сыграло два фактора: дефицит, который на самом деле есть, и моя русскоязычная раскладка. Из-за того, что я затребовал кастомизацию, мне не могли отправить ноутбук из наличия. Его специально под меня произвели на заводе во Вьетнаме, а потом окольными путями отправили в США. В результате по факту посылка до меня еще даже не доехала, а я уже разочарован.

Почему так долго? Ну, две недели MacBook добирался от Apple до склада Бандерольки в США. Потом ещё около двух недель будет ехать от склада до моего города в России. Плюс несколько дней на таможенное оформление.

И чего, как говорится, ради?

К тому моменту, когда я наконец получу свой ноутбук, многие уже будут пользоваться своими макбуками в хвост и в гриву. И притом дешевле. Например, на Wildberries юазовая версия на 256 ГБ сейчас обходится примерно в 50 тысяч. Да, с доставкой из-за границы, без русскоязычной раскладки, но быстрее и дешевле.

То есть я буду ждать целый месяц, чтобы заплатить ровно столько же, сколько просят сейчас в России без всякого ожидания.

Стоит ли заказывать MacBook Neo из США в 2026 году

Если коротко — нет, не стоит. Я попробовал и потерял на этом месяц жизни без какой-либо финансовой выгоды.

Если развёрнуто — то посчитайте сами. Возьмите цену на сайте Apple US, прибавьте 105 долларов за доставку через Бандерольку, прибавьте 15% пошлины с суммы свыше 200 евро, прибавьте 22 доллара страховки и ещё около 10-15 долларов на комиссии. А потом откройте Wildberries и сравните с тем, что предлагают серые поставщики. С большой вероятностью разница будет не в вашу пользу.

Главный урок моей истории — не ведитесь на стартовый ажиотаж. Когда новый макбук только появляется в продаже, кажется что в России его не достать или он будет стоить как самолёт. Но через месяц-два рынок успокаивается, и цены становятся вполне адекватными. Лучше подождать эти пару месяцев, чем отдать те же деньги, потерять время и нервы на доставке.

А если уж совсем не терпится — поищите по серому рынку прямо сейчас. С большой вероятностью найдёте MacBook Neo дешевле, чем стоит заказ из США со всеми накладными расходами. Я проверил это на собственной шкуре, чтобы вы могли не повторять мой путь.