Супер-полезная настройка трекпада MacBook, о которой я узнал только вчера. Включи и сам все поймешь

Я долго не понимал, почему люди восхищаются трекпадом в MacBook, пока не нашёл одну скрытую настройку. Она полностью изменила мой опыт использования ноутбука, и теперь я почти не пользуюсь мышкой. Если вы тоже раздражаетесь от выделения текста на трекпаде — эта статья для вас. Кстати, именно эту настройку я теперь буду включать одной из первых, когда буду настраивать свой Mac после покупки.



Как выделять текст трекпадом на MacBook

Все, кто пользовался трекпадом на MacBook, знают эту проблему. Чтобы выделить текст, вам нужно нажать на трекпад до характерной тактильной отдачи — и только потом, удерживая нажатие, вести палец в нужную сторону. Звучит просто, но на практике всё гораздо сложнее.

Во-первых, палец нужно постоянно прижимать к поверхности трекпада с усилием. Попробуйте выделить целый абзац текста — палец быстро устаёт, а точность падает. Во-вторых, если вы случайно ослабите нажатие хотя бы на секунду, выделение тут же сбросится, и придётся начинать заново. Это особенно раздражает при работе с большими документами.

Есть ещё один момент. Трекпад на MacBook — один из лучших на рынке, с этим сложно спорить. Но стандартный способ выделения текста через нажатие делает его использование для многих задач откровенно неудобным. Перетащить файл из папки в папку, выделить строчку в таблице, передвинуть окно — всё это превращается в упражнение для пальцев.

Неудивительно, что многие владельцы MacBook предпочитают подключать мышь для работы с текстом. Мышкой выделять элементарно: зажал левую кнопку и ведёшь. Никакого усилия, никакой тактильной отдачи. Но смысл ноутбука как раз в мобильности — таскать с собой мышку не всегда удобно. Если вы заметили, что ваш Mac начал тормозить при работе с файлами, проблема может быть и в другом, но неудобство трекпада при этом никуда не девается. К счастью, Apple спрятала решение прямо в настройках macOS. Просто о нём знают далеко не все.

Эта функция не на виду — она спрятана в разделе Универсального доступа, а не в стандартных настройках трекпада. Именно поэтому большинство пользователей о ней даже не подозревают. Чтобы активировать перетягивание тремя пальцами, сделайте следующее:

Откройте Системные настройки на вашем Mac.

на вашем Mac. Перейдите в раздел Универсальный доступ в боковом меню.

в боковом меню. Найдите и нажмите на Управление указателем .

. Внизу окна нажмите кнопку Параметры трекпада .

. Включите переключатель Использовать трекпад для перетягивания .

. В выпадающем меню Стиль перетягивания выберите Перетягивание тремя пальцами .

выберите . Нажмите ОК, чтобы сохранить настройку.

Готово. Теперь для выделения текста или перетаскивания элементов достаточно коснуться трекпада тремя пальцами и вести их в нужную сторону. Нажимать с усилием больше не нужно — лёгкое касание тремя пальцами заменяет тяжёлый клик.

Как трекпад MacBook работает после настройки трёх пальцев

Первое, что я заметил — выделять текст стало невероятно легко. Кладёте три пальца на трекпад и ведёте. Без нажатия, без усилия, без риска потерять выделение. Палец не устаёт, выделение не сбрасывается. Это как будто вам поставили совершенно новый трекпад — настолько разительна разница.

Второе — перетаскивание файлов. Раньше, чтобы перенести файл из одной папки в другую через трекпад, приходилось изворачиваться. Теперь три пальца вниз на файл — и тащите его куда угодно. Работает идеально.

Третье — перемещение окон. Три пальца на заголовок окна — и перетаскиваете его в любое место на экране. Это особенно удобно, когда работаешь с несколькими окнами одновременно и нужно быстро их расположить.

Я настолько привык к этому жесту за сутки, что теперь не представляю MacBook без этой настройки. Это одна из тех мелочей, которые кардинально меняют опыт использования — и к которым привыкаешь моментально.

Отличия стилей перетягивания на трекпаде MacBook

В том же меню вы найдёте и другие варианты. Всего Apple предлагает три стиля перетягивания:

Перетягивание тремя пальцами — тот самый, о котором я рассказываю. Коснулись тремя пальцами и ведёте. Самый интуитивный вариант.

— тот самый, о котором я рассказываю. Коснулись тремя пальцами и ведёте. Самый интуитивный вариант. С фиксацией перетягивания — дважды касаетесь трекпада одним пальцем, и на второе касание зажимаете. Перетаскивание активируется и сохраняется, пока вы не коснётесь трекпада ещё раз. Подходит, если три пальца неудобно.

— дважды касаетесь трекпада одним пальцем, и на второе касание зажимаете. Перетаскивание активируется и сохраняется, пока вы не коснётесь трекпада ещё раз. Подходит, если три пальца неудобно. Без фиксации перетягивания — похоже на предыдущий вариант, но перетаскивание отключается автоматически, когда вы убираете палец с трекпада.

Я перепробовал все три варианта и остановился на перетягивании тремя пальцами. Оно работает максимально предсказуемо и не требует запоминать комбинации двойных касаний. Кладёшь три пальца — тащишь. Убираешь — отпускаешь. Всё логично.

Единственный нюанс: если вы раньше использовали жест тремя пальцами для переключения между рабочими столами или для других целей, то после включения перетягивания эти жесты начнут работать четырьмя пальцами. Но к этому привыкаешь буквально за день.

Скрытая настройка трекпада MacBook в Универсальном доступе

Интересно, почему Apple спрятала эту настройку именно в универсальный доступ? Хороший вопрос, и однозначного ответа на него нет. Возможно, Apple посчитала, что перетягивание тремя пальцами — это функция для продвинутых пользователей, и не стала выносить её в основные настройки трекпада. А может, просто не хотела путать новичков дополнительными опциями.

Факт в том, что эта настройка живёт в разделе Универсального доступа — рядом с функциями для людей с особыми потребностями. Но по факту она полезна абсолютно каждому владельцу MacBook. Это не костыль и не компромисс — это просто более удобный способ работы с трекпадом. Кстати, если вы заметили, что курсор стал двигаться с рывками, а Mac как будто подтормаживает, рекомендую также проверить состояние батареи и износ — иногда дело не в настройках.

Я искренне не понимаю, почему Apple не включает этот параметр по умолчанию. Было бы гораздо меньше людей, которые считают, что для нормальной работы с MacBook обязательно нужна мышь.