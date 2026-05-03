Чистый номер у МТС, Мегафона и Билайна: что это и сколько стоит

Ситуация, знакомая миллионам абонентов в России: оформляете новую SIM-карту, а через пару дней телефон начинает разрываться от звонков. Коллекторы ищут какого-то Ивана Петровича. Из «Сбербанка» сообщают о просроченном кредите. Курьерские службы уточняют адрес доставки. Хоть включай блокировку спам-звонков на iPhone. И всё это — потому что ваш «новый» номер на самом деле далеко не новый. До вас им пользовался кто-то другой, и его цифровой след теперь стал вашей головной болью. Российские операторы наконец обратили внимание на эту проблему. МТС, МегаФон и Билайн один за другим запустили услугу «Чистый номер». Разбираемся, что это такое, сколько стоит и кому действительно нужно.



Что такое «Чистый номер» и чем он отличается от обычного

Когда вы приходите в салон связи за новой SIM-картой, оператор выдаёт вам номер из общего пула. Проблема в том, что большинство телефонных комбинаций уже побывали в чьих-то руках. После того как предыдущий владелец перестал пользоваться номером, он какое-то время «отлёживается» на карантине, а потом снова поступает в продажу. Но карантин не стирает цифровую историю: номер по-прежнему может числиться в базах спамеров, быть привязан к чужим аккаунтам в Telegram, WhatsApp, банковских приложениях и на «Госуслугах». Если вы выбираете между физической и виртуальной картой, почитайте наше сравнение: eSIM или обычная SIM-карта для iPhone.

«Чистый номер» — принципиально другая история. Это телефонная комбинация, которая либо вообще никогда не использовалась в сети оператора, либо прошла тщательную проверку на отсутствие любой нежелательной активности. У такого номера нулевая цифровая репутация: он не привязан к чужим аккаунтам, отсутствует в базах мошенников и коллекторов, а значит, шансы получить нежелательный звонок в первый же день стремятся к нулю.

Операторы, которые предлагают чистые номера

Первопроходцем стал МТС: оператор начал продавать чистые номера ещё летом 2025 года. Подход у МТС — технологический. Каждый номер перед продажей проходит проверку через систему МТС BigData: специалисты анализируют, есть ли он в базах утечек и спам-рассылок. Если всё чисто, номер получает соответствующую метку и поступает в продажу. Оформить его можно с любым тарифом, причём как в салоне, так и через сайт. Количество чистых номеров ограничено, поэтому наличие в конкретном регионе лучше уточнять заранее.

МегаФон запустил свою версию услуги 16 сентября 2025 года. Здесь подход ещё строже: оператор гарантирует, что номер вообще никогда не был зарегистрирован в сети. Это не «проверенный», а буквально совершенно новый номер без какой-либо предыдущей истории. У него нет владельцев, нет привязок к сервисам, нет цифрового следа. Выбрать и подключить такой номер можно в салонах МегаФона или в интернет-магазине оператора.

Билайн тоже подключился к тренду. По описанию оператора, чистый номер у Билайна — это «абсолютно новый номер, который ранее никому не принадлежал и никогда не использовался в сети». Среди преимуществ Билайн особо выделяет отсутствие в спам-базах и телефонных книгах посторонних людей. Выбрать чистый номер можно на витрине в интернет-магазине Билайна. Зимой 2025–2026 года оператор даже проводил акцию: чистые номера (не из категории красивых) раздавали бесплатно, но сейчас плату вернули — 500 рублей.

Что касается Т2 (бывшего Tele2), оператор пока лишь рассматривает возможность запуска аналогичной услуги.

Цена за чистый номер у МТС, МегаФона и Билайна

Стоимость чистого номера у всех операторов разная, но самое интересное, что с момента ввода этой услуги она прилично уменьшилась. Например, тот же МТС в некоторых регионах понизил ее с 600 до 150 рублей, а Билайн вообще на время сделал бесплатной.

Оператор Стоимость Что гарантирует МТС от 150 ₽ Проверка через BigData на спам-активность и утечки МегаФон 600 ₽ Номер никогда не использовался в сети оператора Билайн 500 рублей за обычный чистый номер Абсолютно новый номер, ранее не использовался Т2 Услуга пока не запущена —

Цены указаны на момент публикации и могут отличаться в зависимости от региона. Бесплатных чистых номеров в каталогах, как правило, нет: даже самые простые комбинации стоят денег. Для сравнения, красивые номера у тех же операторов обходятся в тысячи и десятки тысяч рублей, так что эти суммы за чистый номер выглядят вполне демократично.

Когда чистый номер реально полезен

На первый взгляд кажется, что это очередная маркетинговая история: операторы просто берут деньги за «свежую» SIM-карту. Но если разобраться, ситуаций, когда чистый номер реально выручает, набирается немало.

Ребёнок или пожилой родственник . Если вы покупаете SIM-карту для мамы, бабушки или ребёнка, спам-звонки для них могут стать серьёзной проблемой. Мошенники звонят «из банка», пугают блокировкой счёта, требуют продиктовать код из SMS. Человек без опыта может растеряться и попасть на деньги. Чистый номер снижает эти риски с первого дня.

. Если вы покупаете SIM-карту для мамы, бабушки или ребёнка, спам-звонки для них могут стать серьёзной проблемой. Мошенники звонят «из банка», пугают блокировкой счёта, требуют продиктовать код из SMS. Человек без опыта может растеряться и попасть на деньги. Чистый номер снижает эти риски с первого дня. Бизнес . Открываете рабочий номер для компании или ИП? Меньше всего хочется, чтобы ваши потенциальные клиенты первым делом слышали, что «абонент задолжал по кредиту». Чистый номер для бизнеса — это не роскошь, а базовая гигиена.

. Открываете рабочий номер для компании или ИП? Меньше всего хочется, чтобы ваши потенциальные клиенты первым делом слышали, что «абонент задолжал по кредиту». — это не роскошь, а базовая гигиена. Цифровая идентификация . Телефонный номер давно превратился в цифровой паспорт. Через него входят в банковские приложения, на Госуслуги, в мессенджеры. Если номер раньше принадлежал другому человеку, при первой же авторизации в Telegram может «всплыть» чужой аккаунт с непонятной историей переписок. С чистым номером такого не будет.

. Телефонный номер давно превратился в цифровой паспорт. Через него входят в банковские приложения, на Госуслуги, в мессенджеры. Если номер раньше принадлежал другому человеку, при первой же авторизации в Telegram может «всплыть» чужой аккаунт с непонятной историей переписок. С чистым номером такого не будет. Личное спокойствие. Иногда просто хочется получить номер без багажа. Без звонков от незнакомцев, без попадания в чьи-то контактные книги, без коллекторов и роботов-обзвонщиков. За эту привилегию вполне можно отдать несколько сотен рублей.

Ну и не забывайте, что скоро дополнительный номер точно не будет лишним из-за ввода лимитов на международный трафик.

Как сохранить номер чистым после покупки

Здесь важно не питать иллюзий. Чистота номера — это стартовое состояние, а не пожизненный иммунитет. Эксперты «Роскачества» прямо предупреждают: если вы начнёте оставлять номер на сомнительных сайтах, подписываться на рассылки от непонятных магазинов и указывать его в открытых формах, он рано или поздно попадёт в спам-базы. И никакая «чистота» при покупке от этого не спасёт.

Поэтому чистый номер стоит воспринимать как фору, а не как щит. Чтобы сохранить его в приличном состоянии, есть несколько простых правил. Не публикуйте номер в открытых источниках. Используйте двухфакторную аутентификацию на всех ключевых сервисах. Не оставляйте его на сайтах, которым не доверяете. А для одноразовых регистраций заведите отдельную SIM-карту: так основной номер останется чистым максимально долго.

Стоит ли покупать чистый номер при оформлении новой SIM

Если вы меняете SIM-карту раз в пять лет и спам-звонки вас не особо беспокоят, можно обойтись обычным номером. Антиспам-фильтры в iPhone и Android работают всё лучше с каждым годом: iOS определяет подозрительные вызовы, а приложения вроде «Кто звонит» дополнительно фильтруют нежелательные номера. Этого может быть достаточно.

Но если вы заводите номер для ребёнка, пожилого родственника или бизнеса, 600–900 рублей — адекватная цена за спокойствие. По сути, вы платите не за красивые цифры, а за гарантию, что ваша SIM-карта начнёт жизнь с чистого листа. Без мошенников, коллекторов и чужих аккаунтов в мессенджерах.

Учитывая, что Роскомнадзор за последний год заблокировал миллионы «перелимитных» SIM-карт, а общая абонентская база в России сократилась с 302 до 284 миллионов номеров, рынок становится чище. Но конкретно ваш новый номер всё ещё может оказаться с сюрпризом. Чистый номер — простой способ этого избежать.