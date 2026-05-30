Как отключить ИИ в поиске Google на iPhone и Mac

Кирилл Пироженко

Google уже больше года подсовывает вам ответы нейросети прямо в поисковой выдаче. Называется это AI Overview — «Обзор от ИИ». Штука иногда полезная, но чаще раздражающая. Пока одни ждут умную Siri в iOS 27, другие мечтают избавиться хотя бы от ИИ в поиске. Рассказываем, как это сделать буквально двумя символами — на iPhone и на Mac.

ИИ от Google в поисковой выдаче можно отключить. Фото.

ИИ от Google в поисковой выдаче можно отключить

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Почему Google показывает ответы ИИ над обычными сайтами

Если вы хоть раз гуглили что-нибудь за последний год, то наверняка видели большой блок текста над привычными ссылками. Это и есть AI Overview — краткая сводка, которую генерирует нейросеть Google на основе найденных страниц. Компания запустила эту функцию в мае 2024 года в США, а потом распространила на сотню с лишним стран.

Почему Google показывает ответы ИИ над обычными сайтами. Можно увидеть всю нужную информацию, но далеко не всем это нравится. Фото.

Можно увидеть всю нужную информацию, но далеко не всем это нравится

Идея понятна: вместо того чтобы открывать десять вкладок, вы получаете готовый ответ прямо на странице поиска. Звучит удобно. На практике — не всегда. Нейросеть регулярно ошибается, путает факты и выдаёт откровенную чушь с уверенным видом. Особенно это заметно в узких темах, где данных мало. А ещё AI Overview занимает половину экрана на iPhone, и до нормальных результатов приходится долго скроллить.

Самое обидное — Google не предусмотрела официальной кнопки для отключения. Компания считает эту функцию такой же базовой, как избранные фрагменты. Но обходные пути существуют, и они на удивление простые. Кстати, если вас интересует, что нового будет в Safari и других приложениях, почитайте про изменения в iOS 27.

Как убрать «Обзор от ИИ» из Google

Самый быстрый способ — добавить -ai в конец поискового запроса. Да, это буквально знак минуса и две буквы. Например, вместо «лучший чехол для iPhone 17» пишете «лучший чехол для iPhone 17 -ai».

Работает это благодаря стандартному оператору исключения Google. Знак минуса перед словом говорит поисковику: убери из выдачи всё, что содержит это слово. Побочный эффект — нейросеть тоже отключается, потому что AI Overview не может сгенерировать обзор для запроса, который явно исключает ИИ-контент.

Для русскоязычных запросов можно использовать -ии — работает по тому же принципу. Если ищете «как настроить Apple Watch -ии», блок с нейросетевой сводкой просто не появится.

Минус этого способа очевиден: параметр нужно вводить каждый раз вручную. Забыли дописать — снова получили портянку от ИИ. Для разовых запросов — идеально. Для постоянного использования придётся выработать привычку. Хотите узнать больше полезных советов для Apple? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и канал в МАКС.

Поиск в Google на iPhone без ответов ИИ

На iPhone всё делается прямо в строке поиска — неважно, используете вы Safari, Chrome или любой другой браузер. Никаких настроек менять не нужно.

Откройте браузер и зайдите на google.com. Введите нужный запрос и допишите в конце -ai. Между последним словом и минусом обязательно поставьте пробел. Например: «лучшие наушники для бега -ai». Нажмите «Найти» — и получите чистую выдачу без нейросетевой портянки сверху.

Поиск в Google на iPhone без ответов ИИ. Как видите, «Обзор от ИИ» сразу отключается. Фото.

Как видите, «Обзор от ИИ» сразу отключается

Если вы ищете на русском языке, то вместо -ai можно написать -ии. Принцип тот же: «как перенести данные с Android на iPhone -ии». Блок AI Overview просто не появится, и вы сразу увидите привычные ссылки на сайты.

Работает это и в поисковой строке Safari, и в адресной строке Chrome, и даже в виджете Google на рабочем столе. Главное — не забыть пробел перед минусом. Если написать слитно, Google воспримет это как часть слова, и трюк не сработает.

На практике привыкаешь за пару дней. Пальцы сами начинают дописывать эти два символа в конце запроса. Особенно быстро привычка формируется после того, как в очередной раз увидишь нейросетевую сводку с сомнительными «экспертными» советами, собранными с Reddit.

Кстати, -ai и -ии можно комбинировать в одном запросе. Если вы пишете на смеси русского и английского — например, ищете обзор какого-нибудь гаджета — добавьте оба параметра: «обзор iPhone 17 Pro -ai -ии». Так вы гарантированно отсечёте ИИ-блок независимо от языка выдачи.

Поиск в Google на Mac без ответов нейросети

На Mac процесс абсолютно такой же — дописываете -ai или -ии в конец запроса. Работает в любом браузере: Safari, Chrome, Firefox, Arc — без разницы. Зашли в Google, набрали запрос, добавили два символа, получили нормальную выдачу.

Поиск в Google на Mac без ответов нейросети. Вот так выглядит поиск на Маке без дополнительных символов. Фото.

Вот так выглядит поиск на Маке без дополнительных символов

Поиск в Google на Mac без ответов нейросети. А вот так легко убирается «Обзор от ИИ». Фото.

А вот так легко убирается «Обзор от ИИ»

Рекомендую еще настроить автозамену текста в macOS. Вы можете придумать парочку каких-нибудь легко вводимых символов, которые будут заменяться на нужное сочетание.

Откройте «Системные настройки» — «Клавиатура» — «Замена текста». Нажмите «+» и создайте новую замену. В поле «Заменить» введите, например, ==, а в поле «Заменить на» пропишите «-ии».

Поиск в Google на Mac без ответов нейросети. При желании добавьте автозамену. Фото.

При желании добавьте автозамену

Это мелочь, но на длинной дистанции экономит время. Особенно если вы гуглите десятки раз в день и каждый раз видеть блок с нейросетевым пересказом уже порядком надоело. А если тема ИИ и безопасности вам в целом интересна, посмотрите, как ИИ взломал защиту Mac на M5 — впечатляющая история.

Какие ограничения есть у отключения ИИ в Google

Способ рабочий и проверенный, но идеальным его не назовёшь. Есть несколько нюансов, о которых стоит знать.

  • Во-первых, оператор -ai исключает из выдачи страницы, где встречается слово «AI». Если вы ищете что-то связанное с искусственным интеллектом — например, «лучшие AI-инструменты для дизайнеров» — этот трюк отфильтрует часть релевантных результатов. В таких случаях от параметра лучше отказаться.
  • Во-вторых, способ не запоминается. Каждый новый запрос требует ручного ввода. Забыли — снова получили обзор от ИИ. Для кого-то это не проблема, для кого-то — раздражающая рутина. Автозамена на Mac немного сглаживает этот момент.
  • В-третьих, это неофициальный метод. Google в любой момент может изменить логику работы оператора минуса или сделать так, чтобы AI Overview появлялся даже при наличии -ai в запросе. Пока что метод работает стабильно уже больше года, но гарантий на будущее никто не даёт.

И всё-таки это самый простой способ из существующих. Два символа — и всё. Никаких расширений, никаких танцев с настройками. Просто добавляете -ai или -ии в конец запроса и получаете тот самый Google, к которому вы привыкли. С обычными синими ссылками и без нейросетевого мусора, который нередко вводит в заблуждение больше, чем помогает. Не смогли разобраться или хотите обсудить способ? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут.

Обзоры приложений для iOS и MacСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Смартфоны Apple
10 причин, почему я решил подождать iPhone 18 Pro и не покупать iPhone 17 Pro сейчас. Фото.
10 причин, почему я решил подождать iPhone 18 Pro и не покупать iPhone 17 Pro сейчас
3 главных отличия iPhone 18 Pro и iPhone Ultra. Фото.
3 главных отличия iPhone 18 Pro и iPhone Ultra
Как оплатить Apple Music в России — подписка Эпл Мьюзик в 2026 году. Фото.
Как оплатить Apple Music в России — подписка Эпл Мьюзик в 2026 году