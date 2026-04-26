Как получить отметку А+ и зарегистрировать Телеграм-канал в РКН

Если у вашего Телеграм-канала больше 10 000 подписчиков, вы обязаны зарегистрировать его в Роскомнадзоре. Без этого нельзя размещать рекламу, получать донаты и даже репосты вашего контента формально запрещены. Рассказываем, как пройти регистрацию и получить заветную отметку «А+» рядом с названием канала, одну из немногих, которые доступны для Телеграм-каналов.



Зачем регистрировать Телеграм-канал в РКН

С 1 ноября 2024 года в России действует закон № 303-ФЗ. Он обязывает владельцев каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией от 10 000 подписчиков передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Требование распространяется на Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, YouTube, Rutube и другие площадки. Самое интересное, что делать это надо обязательно даже не смотря на то, что Телеграм в России блокируют.

С 1 января 2025 года для тех, кто не зарегистрировался, действуют ограничения. Незарегистрированный канал не может размещать рекламу. Пользователям запрещено репостить контент из такого канала. Плюс владельцу закрывают возможность принимать донаты.

А ещё рекламодатель, разместивший интеграцию в незарегистрированном канале, рискует получить штраф. Для физлиц — от 2 000 до 2 500 рублей. Для компаний — до 500 000 рублей. Серьёзные суммы, согласитесь.

В апреле 2025 года в Telegram появилась система маркировки. Каналы, включённые в реестр РКН, теперь получают рядом с названием специальный значок «А+». В описании канала также отображается строка «Регистрация в РКН» со ссылкой на Госуслуги. Это помогает рекламодателям быстро проверить, можно ли безопасно сотрудничать с каналом.

Каналы, которые обязаны регистрироваться в РКН

Правило простое: если у вашего канала или страницы больше 10 000 подписчиков — регистрация обязательна. Причём неважно, когда вы набрали эту аудиторию — в 2020 году или на прошлой неделе. Для новых каналов, которые только перешагнули эту планку, установлен срок — 10 рабочих дней с момента достижения отметки.

Регистрация нужна даже если канал зарегистрирован на иностранную SIM-карту. В реестр всё равно нужно внести сведения о номере телефона. А вот если число подписчиков упало ниже 10 000 — автоматического исключения из реестра не происходит. Нужно подать отдельное заявление в РКН об исключении. Так как у многих Телеграм заработал без ВПН, то можно смело переходить к регистрации канала.

Подать заявку на регистрацию Телеграм-канала через Госуслуги

Первый этап — подача заявления через портал Госуслуг. Вот что нужно сделать:

Зайдите на Госуслуги и откройте раздел «Регистрация канала или персональной страницы» .

. Заполните форму: укажите название канала, ссылку на него, привязанный номер телефона и адрес электронной почты.

Отправьте заявление и дождитесь обработки. В личном кабинете появится 10-значный номер заявления — он понадобится на следующем этапе.

На этом работа с Госуслугами заканчивается. Остается лишь дождаться положительного решения по вашему заявлению. Но сама по себе заявка ещё не даёт вам отметку «А+» и не завершает регистрацию.

Как получить отметку «А+» в Telegram

Второй этап — подтверждение через специального бота @trustchannelbot прямо в Telegram. Это обязательный шаг, без которого регистрацию завершить невозможно.

Запустите бота @trustchannelbot и примите пользовательское соглашение.

и примите пользовательское соглашение. Подтвердите свой номер телефона. Для этого нажмите кнопку «Отправить контакт». Если её нет — введите номер вручную (10 цифр без восьмёрки).

В главном меню выберите «Создать заявку на регистрацию канала» .

. Введите ссылку на канал в формате @username или https://t.me/username.

Добавьте бота в канал как администратора и дайте ему два права: «Изменение профиля канала» и «Добавление подписчиков» .

и . Укажите 10-значный номер заявки с Госуслуг.

Проверьте данные и отправьте заявку в Роскомнадзор.

После этого бот покажет статус вашей заявки. Когда РКН её одобрит, придёт запрос от службы уведомлений Telegram — нажмите «Подтвердить». Маркировка «А+» появится автоматически: значок рядом с названием канала и строка «Регистрация в РКН» в описании.

Зачем боту нужны права администратора в канале

Многие переживают из-за того, что бот получает права администратора. Это объяснимо, но волноваться не стоит. Права устанавливает сам Telegram, и они нужны для конкретных задач.

Право «Изменение профиля канала» позволяет боту проверять актуальность названия и ссылки. Право «Добавление подписчиков» нужно для отслеживания численности аудитории. Ведь в реестр включают только каналы с 10 000+ подписчиков, и это нужно подтверждать. После получения маркировки менять эти права нельзя — иначе рискуете потерять отметку.

Отметка «А+» для Телеграм-канала: что дает

Чисто технически — это визуальный маркер для пользователей и рекламодателей. Но по факту последствия гораздо серьёзнее.

Во-первых, легальная монетизация. Только зарегистрированные каналы могут размещать рекламные интеграции без риска штрафов.

Во-вторых, доверие рекламодателей. Крупные бренды уже сейчас фильтруют площадки по наличию отметки «А+». Биржи блогеров вроде WOWBlogger и Telega.in занижают в выдаче каналы без регистрации.

В-третьих, защита от блокировки. РКН может потребовать от Telegram ограничить доступ к незарегистрированному каналу. И площадка обязана это сделать.

Наконец, отметка подтверждает подлинность канала. Подделать или купить значок «А+» невозможно — он выдаётся только через официальный механизм верификации.

Можно ли вести Телеграм-канал без отметки «А+»

Формально — регистрация в реестре РКН обязательна, а вот маркировка через бота — пока добровольная. Вы можете просто подать заявление на Госуслугах и разместить ссылку на запись в реестре в описании канала вручную.

Но на практике без отметки «А+» рекламодателям сложнее вас проверить. Они видят значок мгновенно, а искать ссылку в описании будут не все. Так что маркировка — это не просто формальность, а конкурентное преимущество.

К тому же, по словам зампреда IT-комитета Госдумы Антона Горелкина, со временем отметка станет знаком ответственного отношения автора к своему контенту. Рынок движется в эту сторону.

Регистрация Телеграм-канала в РКН — процедура несложная, но обязательная для каналов с 10 000+ подписчиков. Подайте заявку на Госуслугах, запустите бота @trustchannelbot, передайте номер заявления и дождитесь подтверждения. Через пару дней рядом с названием вашего канала появится значок «А+».