Как установить приложение RuTube на iPhone в 2026 году

На днях я зашёл в старое приложение RUTUBE — то самое, которое Apple выпилила из App Store ещё в 2024 году. Открывать его смысла не было, оно давно не работает. Но вместо привычной заглушки меня встретил баннер с предложением установить новую версию. Я нажал — и попал в App Store на страницу космической игрушки. Недавно мы рассказывали про полезное приложение Госуслуги Авто, а теперь разберёмся, как вернуть RUTUBE на iPhone в 2026 году. Рассказываю по шагам, что я сделал и где едва не застрял.



Как RUTUBE вернулся на iPhone через App Store

Сначала немного истории, чтобы было понятно, зачем вообще все эти танцы с бубном. Apple удалила RUTUBE из российского App Store 18 июня 2024 года. Причину официально не назвали, но связывают её с санкциями против «Газпром-медиа», которой принадлежит видеохостинг. На Android всё это время никаких проблем не было: RUTUBE спокойно живёт в Google Play, RuStore и AppGallery. А вот владельцам iPhone оставалось либо смотреть видео через браузер, либо ждать.

Ждать, как выяснилось, нужно было не возвращения самого RUTUBE, а хитрого обходного манёвра. Сервис выложил в App Store приложение под видом обычной игры — Starship Battle: Commander's Edition. Формально это космическая аркада: на главном экране есть кнопки «Играть с ИИ», «Два игрока» и «Таблица лидеров». Модерацию Apple такое проходит без вопросов. Но стоит авторизоваться — и игра превращается в знакомый красно-чёрный интерфейс RUTUBE. Приём не новый: так же в App Store маскировались банковские приложения под санкциями. Apple периодически их вычищает, поэтому держите в голове, что лазейка может закрыться в любой момент.

Как скачать RUTUBE на iPhone из App Store

Сама установка ничем не отличается от загрузки любой другой программы. Вот что нужно сделать по порядку:

Откройте страницу приложения Starship Battle в App Store и нажмите «Загрузить». Дождитесь окончания установки и запустите приложение. На старте вас встретит экран с названием Starship Battle и кнопками меню — пока это и правда выглядит как игра. Если у вас включён VPN, отключите его. С активным VPN авторизация может не пройти, потому что сервис проверяет российский номер и регион.

На этом этапе главное — не закрыть приложение, решив, что вас обманули. Космическая аркада здесь только обёртка. Всё интересное прячется за одной неприметной кнопкой, до которой мы сейчас доберёмся.

Что сделать после установки RUTUBE на iPhone

Это самая важная часть, и именно тут проще всего застрять. Скачать приложение мало: без входа в аккаунт оно так и останется игрушкой про звездолёты. Чтобы превратить её в RUTUBE, нужно авторизоваться по номеру телефона.

На главном экране игры нажмите на иконку шестерёнки в правом верхнем углу — это настройки. В разделе «Аккаунт» выберите пункт «Войти / Зарегистрироваться». Введите свой номер телефона в формате +7 XXX XXX XX XX и нажмите «Продолжить». Нажимая эту кнопку, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением. Дождитесь кода подтверждения, введите его — и приложение откроется уже как полноценный RUTUBE.

Почему не приходит SMS с кодом RUTUBE на iPhone

А вот здесь меня ждал сюрприз, ради которого стоит дочитать. Я по привычке ждал SMS — и не дождался. Код подтверждения пришёл мне в мессенджер МАКС от официального аккаунта «Коды подтверждения» с синей галочкой. Да, опять наш любимый национальный мессенджер, который в 2025 году начали активно встраивать в российскую цифровую инфраструктуру, и доставка одноразовых кодов — одна из его функций.

Что это значит на практике. Если у вас не установлен МАКС, код вы можете попросту не получить или получить его всё-таки по SMS — тут возможны варианты в зависимости от вашего оператора и настроек. Поэтому мой совет: заранее поставьте МАКС и авторизуйтесь в нём по своему номеру. Тогда код придёт мгновенно, и вы не будете гадать, почему SMS не приходит. Я открыл уведомление прямо из мессенджера, увидел код, вернулся в приложение, ввёл его — и через секунду оказался в RUTUBE.

После входа можно спокойно выбирать, что посмотреть на RUTUBE: появляется привычная лента с разделами «Главная», «Красота и стиль», «Микродрамы» и блоками «Продолжить просмотр» и «Новое из подписок». Заодно держите в уме мелочь: код действует ограниченное время. Если провозитесь с переключением между приложениями слишком долго, придётся запрашивать новый.

Что важно знать перед установкой RUTUBE на iPhone

Подведу итог. Способ полностью рабочий: я лично прошёл весь путь от баннера в старом приложении до открытой ленты RUTUBE, и всё заработало с первого раза. Никакого джейлбрейка, профилей разработчика или сторонних магазинов не понадобилось — только App Store, номер телефона и МАКС для кода.

Но честно предупрежу о рисках. Во-первых, это приложение-маскировка, а Apple такие штуки регулярно находит и удаляет. Сегодня ссылка живёт, завтра её может не стать — тогда придётся искать новую обёртку. Во-вторых, раз приложение маскируется под игру, обновлять его «в лоб» вряд ли получится так же гладко, как обычное: следите за анонсами самого сервиса. В-третьих, если вы принципиально не хотите ставить МАКС, заранее проверьте, придёт ли вам код другим способом.

Если же эти оговорки вас не пугают, то на сегодня это самый простой путь вернуть RUTUBE на iPhone без танцев с веб-версией. Работает это на любой модели, так что даже если вы ещё выбираете аппарат и думаете, как не прогадать с цветом iPhone, видеохостинг встанет на любой из них. Я свой звездолёт уже превратил в RUTUBE — и вам, думаю, тоже стоит попробовать, пока лазейка работает.