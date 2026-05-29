Госуслуги Авто на iPhone: как предъявить документы, проверить штрафы и оформить ДТП в приложении

Кирилл Пироженко

Забыть дома права или свидетельство о регистрации — классика жанра. Раньше это грозило как минимум нервным разговором с инспектором, а иногда и эвакуатором со штрафстоянкой в придачу. Теперь все документы на машину лежат в смартфоне, и предъявить их можно прямо с экрана iPhone. Кстати, если вы за рулем и вам позвонили, ни в коем случае не берите трубку, а лучше сделайте напоминание о звонке на iPhone. А пока разбираемся, что умеет приложение «Госуслуги Авто» и насколько оно реально выручает в дороге.

Разбираемся с приложением Госуслуги Авто

Разбираемся с приложением Госуслуги Авто

Авторизация в Госуслуги Авто через Госуслуги

Первый запуск максимально простой. Логиниться вручную не нужно — всё завязано на вашу учётную запись на портале. Если вы хоть раз заходили в Госуслуги с этого телефона, процесс займёт меньше минуты.

  1. На стартовом экране нажмите Войти.
    Войдите в ваши Госуслуги

    Войдите в ваши Госуслуги

  2. Авторизуйтесь через вашу учетную запись Госуслуг.
    Разрешите Авто доступ к Госуслугам и придумайте пароль для входа

    Разрешите Авто доступ к Госуслугам и придумайте пароль для входа

  3. Подтвердите вход — приложение запросит разрешение на доступ через Госуслуги.
  4. Придумайте код доступа из 4 цифр, чтобы быстро открывать приложение в дальнейшем.

После этого документы подтягиваются автоматически: права, СТС, ОСАГО и данные по машине уже на месте. Вводить что-либо вручную не придётся — система берёт всё из государственных баз. Код доступа потом заменяется на Face ID, если разрешите вход по биометрии, и тогда открывать приложение получится одним взглядом.

Какие документы есть в Госуслуги Авто

Сразу после входа вы попадаете на карточку своего автомобиля — у меня это HYUNDAI IX35 2.0 GLS AT. Машина нарисована схематично, но узнаваемо, а сверху указаны марка, модель и госномер. Если у вас несколько автомобилей, они листаются горизонтальным свайпом, и по краю экрана выглядывает силуэт следующей машины — намёк, что там есть ещё что посмотреть.

Здесь можно узнать всё про ваше авто и предъявить документы

Здесь можно узнать всё про ваше авто и предъявить документы

Над карточкой расположен отдельный блок Права на управление с вашими водительскими правами. Нажав на него, вы открываете полноценную карточку с фотографией, категориями, датой выдачи и сроком действия — об этом подробнее ниже.

Можно даже показать права

Можно даже показать права

Под изображением машины находится крупная синяя кнопка Предъявить документы с иконкой QR-кода. Это центральный элемент всего приложения, ради которого его чаще всего и открывают. Ниже идут три аккуратных раздела: Документы на ТС (СТС и ОСАГО), Разрешить управление (передача авто другому водителю) и Информация из реестра (данные из ГИБДД). Каждый пункт снабжён короткой подписью, так что заблудиться невозможно даже при первом запуске.

В самом низу экрана живёт панель навигации из пяти вкладок: главная, услуги, ДТП, платежи и профиль. По ней мы и пройдёмся дальше. На иконке ДТП, кстати, может висеть красная точка-уведомление — это намёк на незавершённый европротокол или новое событие. В целом интерфейс выдержан в тёмной теме, всё крупное и читается даже на ходу.

Забыли документы на машину — что показать инспектору

Это, пожалуй, главный сценарий, ради которого приложение и затевалось. Инспектор обязан принимать электронные документы из приложения наравне с бумажными, так что забытые дома права больше не повод для паники.

  1. На главном экране нажмите Предъявить документы — откроется QR-код.
  2. Инспектор сканирует код своим служебным устройством и получает доступ к данным.
  3. Отдельно можно открыть блок Документы на ТС — там лежат СТС и ОСАГО с номерами.
  4. Водительские права открываются в виде карточки с фото, категориями и сроком действия, внизу есть кнопка «Предъявить права».

Важный момент: электронные документы заменяют права и СТС, но саму обязанность иметь действующий полис ОСАГО никто не отменял. Аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки смартфон тоже не заменит, так что физический минимум в багажнике должен оставаться. Зато ситуация «права забыл в другой куртке» теперь решается за пять секунд.

Как разрешить управление машиной другому водителю

Удобная штука, если за руль садится жена, друг или коллега. Раньше для этого возили с собой рукописную доверенность, теперь хватает пары полей в приложении.

Укажите данные другого водителя

Укажите данные другого водителя

  1. На главном экране откройте раздел Разрешить управление.
  2. Введите серию и номер водительских прав второго водителя.
  3. Укажите фамилию, имя, отчество (при наличии) и дату рождения.
  4. Нажмите Найти водителя и подтвердите доступ.

После этого другой человек сможет предъявлять документы на вашу машину со своего телефона. Это не замена нотариальной доверенности для сделок и регистрационных действий, но для рутинных дорожных проверок механизм работает безупречно. Доступ можно так же быстро и отозвать. Госуслуги вообще закрывают всё больше бытовых задач со смартфона — например, через них реально записаться к врачу через Госуслуги буквально в пару тапов.

Проверка машины по базам ГИБДД

Раздел Информация из реестра — то, ради чего обычно ходят на платные сторонние сервисы. Здесь данные берутся напрямую из ГИБДД и абсолютно бесплатно.

Сразу можно увидеть, что авто в залоге

Сразу можно увидеть, что авто в залоге

Приложение показывает юридическую чистоту автомобиля: находится ли он в залоге, числится ли в розыске, есть ли ограничения на регистрацию. На моём примере система честно отметила красным «ТС заложено» — а такие вещи лучше знать заранее, чем после покупки.

Ниже разворачивается история регистрационных действий: кто и когда владел машиной, как часто она меняла хозяев. Видны периоды владения с точными датами и пометками, физическое это лицо или организация. Перед покупкой подержанного авто такой отчёт буквально бесценен, а получаете вы его за пару секунд прямо со смартфона.

Как оформить европротокол при ДТП

Самый стрессовый момент на дороге приложение во многом берёт на себя. Электронный европротокол избавляет от бумажной волокиты и поездки в офис страховой компании. Вот как оформить европротокол через Госуслуги Авто:

  1. Откройте вкладку ДТП и выберите «Оформить ДТП».
    Оформление начинается здесь

    Оформление начинается здесь

  2. Проверьте, что случай подходит под европротокол: люди не пострадали, участвуют только два ТС, у обоих есть ОСАГО, не задеты третьи лица и дорожная инфраструктура.
  3. Не перемещайте машины — их нужно сфотографировать в приложении, причём принимаются только снимки, сделанные внутри него.
    Вам остается лишь выполнять все действия пошагово

    Вам остается лишь выполнять все действия пошагово

  4. Выберите формат: электронный европротокол или фотофиксацию для бумажного варианта.
  5. Заполните данные по подсказкам; второй участник подписывает протокол в приложении или на Госуслугах.

Электронное оформление занимает около 30 минут, фотофиксация для бумаги — минут 15. Если хотя бы одно условие не выполняется, приложение прямо на экране предлагает вызвать ГИБДД. Незавершённый протокол при этом не теряется: он сохраняется в статусе «Ожидает подписания» с датой и временем, и оформление можно продолжить позже или начать заново.

Где посмотреть и оплатить штрафы ГИБДД

Штрафы живут на вкладке Платежи, и логика здесь предельно прозрачная.

На этой вкладке собраны все ваши штрафы, в том числе и оплаченные

На этой вкладке собраны все ваши штрафы, в том числе и оплаченные

  1. Откройте вкладку «к оплате» — там собраны все неоплаченные штрафы.
  2. Перейдите в «историю платежей», чтобы увидеть всё уже оплаченное с суммами и датами.

В истории видно даже статью нарушения и сумму со скидкой — например, 562,5 рубля за превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Указаны марка машины, госномер, дата постановления и зелёная отметка об оплате. А если долгов нет, приложение покажет жизнерадостный палец вверх и надпись «Всё оплачено» — мелочь, а приятно.

Какие услуги есть в Госуслуги Авто

Отдельная вкладка Услуги собирает выписку из реестра ГИБДД, регистрацию ТС, получение и замену прав, электронный договор купли-продажи, возмещение убытков по ОСАГО и даже оформление парковки для инвалидов. По сути это мини-портал Госуслуг, заточенный исключительно под автомобильные дела.

Есть и раздел с дополнительными услугами

Есть и раздел с дополнительными услугами

В профиле хранятся ваши европротоколы, архив проданных машин, помощь и поддержка, а также настройки уведомлений и темы оформления. Учётная запись помечена зелёной галочкой подтверждения — без подтверждённого аккаунта часть функций попросту недоступна. Если приложение вдруг пропало из App Store, помогает простой трюк — как обновлять Госуслуги на iPhone после смены региона Apple ID.

Стоит ли скачивать Госуслуги Авто

«Госуслуги Авто» закрывает почти все типовые задачи водителя: предъявить документы без бумаг, оформить ДТП по европротоколу, проверить машину перед покупкой и вовремя заметить штраф. Всё это бесплатно и намертво привязано к вашей учётной записи.

Минус по сути один — без интернета и заряженного телефона цифровые документы бесполезны, так что бумажный комплект про запас лишним не будет. Но как ежедневный помощник на iPhone приложение однозначно заслуживает места на главном экране.

