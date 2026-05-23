Как записаться к врачу через Госуслуги на iPhone

Если вы пользуетесь iPhone, записаться на приём к врачу можно буквально за пару минут — прямо через приложение Госуслуг. Никаких звонков в регистратуру и очередей у окошка. Рассказываю, как это работает, что для этого нужно и какие нюансы стоит учитывать. Кстати, если вы не знали, как ещё можно использовать учётку Госуслуг, то вот отличное применение — подтвердить возраст на кассе через МАКС. Я сам недавно записывал ребёнка к врачу именно так — через приложение на Айфоне. Весь процесс занял минуты три. Сейчас покажу по шагам, как это сделать.



Документы, которые нужны для записи к врачу через Госуслуги

Прежде чем открывать приложение, убедитесь, что у вас есть всё необходимое. Без этого запись просто не пройдёт.

Подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Упрощённая не подойдёт — нужна именно подтверждённая. Если ещё не подтвердили, это можно сделать через банк, МФЦ или Почту России. А если хотите входить на Госуслуги без СМС-кодов, заранее настройте альтернативный способ авторизации. Действующий полис ОМС. Его данные подтянутся в приложение автоматически из личного кабинета. Проверить номер полиса и страховую компанию можно в разделе «Документы и данные» — «Здоровье». Прикрепление к поликлинике. Без него записаться не получится. Если вы не знаете, к какой поликлинике прикреплены, эта информация тоже отображается в приложении — в разделе «Моя поликлиника». Само приложение Госуслуги на iPhone. Скачать его можно бесплатно из App Store. Если вы меняли регион Apple ID на зарубежный, приложение может не отображаться — в таком случае придётся временно переключиться обратно на российский аккаунт.

Когда всё готово, можно переходить к самой записи.

Запись на приём через Госуслуги: пошаговая инструкция

Сам процесс интуитивно понятный, но есть пара моментов, где можно запутаться. Разберём всё по порядку.

Откройте приложение «Госуслуги» и авторизуйтесь. Нажмите на вкладку «Документы». Выберите пункт «Здоровье» и коснитесь поля «Запись к врачу». На следующем экране появится описание услуги: записать можно себя, ребёнка или другого человека. Нажмите «Начать». Выберите, кого хотите записать на приём: себя, ребёнка или другого человека. Если записываете ребёнка, его данные должны быть привязаны к вашему аккаунту. Укажите регион, в котором хотите посетить врача. Приложение определит его автоматически — по данным полиса ОМС из личного кабинета. Если всё верно, нажмите «Продолжить». Выберите медицинскую организацию из списка. На экране появится карта с отмеченными поликлиниками, а ниже — название, адрес и телефон. Нажмите «Выбрать» напротив нужной. Укажите специальность врача. В выпадающем списке будут только те специалисты, к которым можно записаться без направления: терапевт, педиатр, хирург, офтальмолог, ЛОР, стоматолог и другие — всего 14 специальностей. Выберите конкретного врача из списка. Если врачей несколько, отобразятся все доступные. Например, в моём случае на выбор было три терапевта. Выберите удобную дату в календаре. Доступные дни подсвечиваются — остальные неактивны. После выбора даты внизу появятся свободные слоты по времени: например, 08:48, 09:12, 09:24 и так далее. Нажмите на подходящее время. Под календарём появится итоговая информация: дата, день недели и время приёма. Нажмите «Записаться к врачу». Готово — запись подтверждена.

После этого вам придёт уведомление в приложение, а параметры записи можно посмотреть в чат-боте Госуслуг — туда приходит сообщение с адресом, временем и статусом записи.

Запись ребёнка к педиатру онлайн

Отдельно стоит сказать про запись детей на приём. Процесс почти такой же, но с парой отличий. На этапе выбора пациента нажмите «Ребёнка» — приложение подтянет данные из вашего профиля. Если ребёнок ещё не привязан, его нужно будет добавить заранее в разделе «Документы и данные» — «Здоровье», где отображаются все члены семьи.

Важный момент: для детей запись идёт в педиатрическое отделение, а не в терапевтическое. Поэтому на этапе выбора медицинской организации вы увидите именно детские подразделения. В моём случае это было Педиатрическое отделение №1 городской детской больницы — адрес и время приёма отобразились корректно.

После подтверждения записи в чат-бот Госуслуг приходит сообщение со всеми деталями: куда идти, когда, к какому специалисту. Там же можно нажать «Подробнее» и перейти к полной информации о записи. Кроме того, на главном экране приложения появляется карточка с ближайшей записью и кнопкой «добавить в календарь» — удобно, чтобы не забыть. Также советую заранее добавить банковскую карту для выплат на Госуслуги, если вы ещё этого не сделали.

К каким врачам можно записаться через Госуслуги

Не ко всем специалистам получится записаться напрямую. Через Госуслуги без направления от терапевта доступны 14 врачей:

терапевт

педиатр

врач общей практики

хирург

офтальмолог

оториноларинголог (ЛОР)

акушер-гинеколог

стоматолог

психиатр

нарколог

фтизиатр

дерматовенеролог

онколог

уролог

Ко всем остальным — только по направлению. Это касается, например, кардиолога, эндокринолога или невролога. Если нужного специалиста нет в списке, сначала запишитесь к участковому терапевту или педиатру. Он выпишет направление, и тогда профильный врач появится в доступных для записи. Приложение об этом честно предупреждает: в интерфейсе есть плашка о том, что к некоторым специалистам запись возможна только по направлению.

Не работает запись на приём через Госуслуги: основные причины и решения

Иногда при записи что-то идёт не так. Вот самые частые проблемы и способы их решить.

Нет доступных слотов. Это значит, что все талоны на ближайшие дни разобраны. Попробуйте зайти утром — новые слоты обычно появляются в начале дня. С апреля 2026 года можно записываться и на более поздние даты, так что пролистайте календарь вперёд. Не отображается поликлиника. Проверьте, прикреплены ли вы к ней. Информация о прикреплении есть в разделе «Документы и данные» — «Здоровье» — «Моя поликлиника». Приложение не обновляется. Если вы сменили регион Apple ID, Госуслуги могут не отображаться в App Store. Временно переключитесь на российский аккаунт, обновите приложение и вернитесь обратно. Ошибка авторизации. Возможно, вы вводите неправильный пароль. Проверьте вводимые данные или нажмите «Восстановить». Потребуется телефон, привязанный к вашей учётной записи, и СНИЛС. Не приходит подтверждение. Проверьте раздел уведомлений в приложении и чат-бот Госуслуг. Иногда уведомление приходит с задержкой в несколько минут.

В целом, запись к врачу через Госуслуги на iPhone — это самый быстрый и удобный способ попасть на приём. Никаких звонков, никаких очередей. Открыли приложение, выбрали врача, ткнули на время — и всё. Если вы до сих пор ходите в регистратуру лично, самое время попробовать. Особенно если учесть, что сейчас через Госуслуги можно записать не только себя, но и ребёнка или пожилого родственника — это реально экономит время.