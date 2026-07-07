Какой Андроид-смартфон купить для ВК и МАХ: мой топ-5 на любой бюджет

В начале июня из App Store пропал мессенджер MAX, а следом, 25 июня, туда же уехала вся экосистема VK. Установленное пока работает, но обновлений нет, пуши отваливаются, а переустановить после сброса уже не выйдет. Пользоваться сервисами на Айфоне стало откровенно неудобно, и вопрос, какой Андроид купить вместо Айфона, встал ребром. Собрал пять моделей под российские реалии: все тянут смартфон для МАХ и ВК, RuStore и банки без костылей, да ещё и держат заряд по паре дней.



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Redmi Note 15 4G — недорогой Андроид вместо Айфона

Redmi Note 15 — cамый доступный и одновременно самый популярный на рынке прямо сейчас. Это тот случай, когда вчерашний хит подешевел и стал брать не только ценой. Экран водопад на 6.77 дюйма выглядит дороже ценника, дизайн косит под флагман как HONOR, а батарея на 6000 мАч переживает полтора дня активной переписки. Как запасной телефон под мессенджеры вариант почти идеальный.

Экран 6.77 дюйма, AMOLED, 120 Гц Процессор MediaTek Helio G100 Ultra Память 6/128 и 8/256 ГБ Батарея 6000 мАч, зарядка 33 Вт Камера 108 Мп, фронтальная 20 Мп

Камера на 108 Мп для бюджетника снимает бодро при свете, вечером уже без чудес, но для сторис и фото документов хватает с запасом. Помните про нюансы: аудиоджека нет, 5G тоже, зато AMOLED и быстрый подэкранный сканер на месте. Если ищете недорогой Андроид для МАХ и ВК без лишних трат, начинать стоит именно отсюда.

Xiaomi Redmi Note 15 4G

OnePlus Nord CE6 — мощный смартфон вместо Айфона

Если бы автономность и хорошее железо встретились в одном корпусе, получился бы Nord CE6. Тут внушительная батарея на 8000 мАч, которой хватает на двое суток, свежий процессор Snapdragon 7s Gen 4 и плавный AMOLED на 144 Гц. Для тех, кто гоняет по видеосвязи, держит открытыми десяток рабочих чатов и не хочет думать о зарядке, это крепкий хороший смартфон вместо Айфона.

Экран 6.78 дюйма, AMOLED, 144 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Память 8/128 и 8/256 ГБ Батарея 8000 мАч, зарядка 80 Вт Камера 50 Мп, фронтальная 32 Мп

OxygenOS 16 работает шустро, ставится RuStore, банковские приложения не капризничают. Из компромиссов: одна основная камера без ультраширика и жор батареи в фоне на ранних сборках прошивки. Но если приоритет производительность и смартфон для МАХ и ВК с запасом мощности, придраться почти не к чему. По отзывам он ближе к Айфону, чем к своему ценнику.

OnePlus Nord CE6

Tecno Spark 50 — дешевая, но хорошая копия Айфона

Тот самый вариант для тех, кому не хочется менять привычный форм-фактор. У Tecno Spark 50 прямые грани, скругления, крупный блок камер: издалека Айфон, вблизи ценник в несколько раз ниже. Мощным его не назову, зато батарея на 7000 мАч превращает смартфон в повербанк, а обратная зарядка на 10 Вт реально подкинет процентов другу. Как смартфон для МАХ и запасную звонилку берут именно за это.

Экран 6.78 дюйма, IPS, 120 Гц Процессор MediaTek Helio G81 Память 4/128, 6/128 и 8/256 ГБ Батарея 7000 мАч, зарядка 18 Вт, реверс 10 Вт Камера 50 Мп, фронтальная 8 Мп

Приятный бонус для любителей аудио: тут остался миниджек, так что голосовые можно слушать по проводу без танцев с переходником, чего в Айфоне не найти уже давно. Экран IPS и HD+, так что рекордов резкости не ждите. Но по связке цена, автономность и смартфон для ВК без переплаты за бренд это честный рабочий инструмент на каждый день.

Tecno Spark 50

Samsung Galaxy A57 — сбалансированная смартфон вместо Айфона

Среднебюджетник Samsung почти без слабых мест и, пожалуй, самый близкий по духу к Айфону вариант. Тонкий алюминиевый корпус от флагманов не отличить, экран Super AMOLED+ на 120 Гц радует глаз, а One UI остаётся одной из самых удобных оболочек на Андроиде. Процессор Exynos 1680 тянет всё повседневное без задержек, и держать такой в руках совсем не стыдно.

Экран 6.7 дюйма, Super AMOLED+, 120 Гц Процессор Samsung Exynos 1680 Память 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ Батарея 5000 мАч, зарядка 45 Вт Камера 50 Мп + 12 Мп + 5 Мп, фронтальная 12 Мп

Камера на 50 Мп с оптической стабилизацией снимает уверенно даже вечером, а батарея на 5000 мАч живёт столько же, сколько у конкурентов с 6500 мАч. Плюс защита IP68 и до шести лет обновлений: с прицелом на несколько лет это надёжная альтернатива Айфону. За чистый пользовательский комфорт и смартфон вместо Айфона без компромиссов по софту доплатить не жалко.

Samsung Galaxy A57

POCO F7 5G — что купить вместо Айфона для ВК и МАХ

Знакомьтесь, если ещё не встречались: POCO F7 это тот случай, когда китайцы навалили всего лучшего и спрятали в красивый корпус. Процессор Snapdragon 8s Gen 4 уровня прошлогодних флагманов, огромный экран на 6.83 дюйма с яркостью 3200 нит и батарея на 6500 мАч с зарядкой 90 Вт. Для ВК и десятка мессенджеров это лучшая альтернатива Айфону во всей подборке.

Экран 6.83 дюйма, AMOLED, 120 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Память 12/256 и 12/512 ГБ Батарея 6500 мАч, зарядка 90 Вт, реверс 22.5 Вт Камера 50 Мп + 8 Мп, фронтальная 20 Мп

Из слабых мест только камера: основной сенсор снимает достойно, а вот ультраширик и видео звёзд с неба не хватают. Ещё чип греется под нагрузкой, но троттлинг терпимый. Зато по связке производительность и цена это едва ли не самый выгодный смартфон для ВК и тяжёлых задач. Если решитесь уйти с Айфона на что-то топовое без переплаты, смотрите сюда.

POCO F7 5G

Итог простой: под мессенджеры и российские сервисы Андроид сегодня не компромисс, а часто и более удобный выбор. А вы пользуетесь дополнительным смартфонов в паре с iPhone? Поделитесь мнением в нашем чате в МАКС.

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