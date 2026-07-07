Какой Андроид-смартфон купить для ВК и МАХ: мой топ-5 на любой бюджет
В начале июня из App Store пропал мессенджер MAX, а следом, 25 июня, туда же уехала вся экосистема VK. Установленное пока работает, но обновлений нет, пуши отваливаются, а переустановить после сброса уже не выйдет. Пользоваться сервисами на Айфоне стало откровенно неудобно, и вопрос, какой Андроид купить вместо Айфона, встал ребром. Собрал пять моделей под российские реалии: все тянут смартфон для МАХ и ВК, RuStore и банки без костылей, да ещё и держат заряд по паре дней.
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Redmi Note 15 4G — недорогой Андроид вместо Айфона
Redmi Note 15 — cамый доступный и одновременно самый популярный на рынке прямо сейчас. Это тот случай, когда вчерашний хит подешевел и стал брать не только ценой. Экран водопад на 6.77 дюйма выглядит дороже ценника, дизайн косит под флагман как HONOR, а батарея на 6000 мАч переживает полтора дня активной переписки. Как запасной телефон под мессенджеры вариант почти идеальный.
|Экран
|6.77 дюйма, AMOLED, 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio G100 Ultra
|Память
|6/128 и 8/256 ГБ
|Батарея
|6000 мАч, зарядка 33 Вт
|Камера
|108 Мп, фронтальная 20 Мп
Камера на 108 Мп для бюджетника снимает бодро при свете, вечером уже без чудес, но для сторис и фото документов хватает с запасом. Помните про нюансы: аудиоджека нет, 5G тоже, зато AMOLED и быстрый подэкранный сканер на месте. Если ищете недорогой Андроид для МАХ и ВК без лишних трат, начинать стоит именно отсюда.
OnePlus Nord CE6 — мощный смартфон вместо Айфона
Если бы автономность и хорошее железо встретились в одном корпусе, получился бы Nord CE6. Тут внушительная батарея на 8000 мАч, которой хватает на двое суток, свежий процессор Snapdragon 7s Gen 4 и плавный AMOLED на 144 Гц. Для тех, кто гоняет по видеосвязи, держит открытыми десяток рабочих чатов и не хочет думать о зарядке, это крепкий хороший смартфон вместо Айфона.
|Экран
|6.78 дюйма, AMOLED, 144 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|Память
|8/128 и 8/256 ГБ
|Батарея
|8000 мАч, зарядка 80 Вт
|Камера
|50 Мп, фронтальная 32 Мп
OxygenOS 16 работает шустро, ставится RuStore, банковские приложения не капризничают. Из компромиссов: одна основная камера без ультраширика и жор батареи в фоне на ранних сборках прошивки. Но если приоритет производительность и смартфон для МАХ и ВК с запасом мощности, придраться почти не к чему. По отзывам он ближе к Айфону, чем к своему ценнику.
Tecno Spark 50 — дешевая, но хорошая копия Айфона
Тот самый вариант для тех, кому не хочется менять привычный форм-фактор. У Tecno Spark 50 прямые грани, скругления, крупный блок камер: издалека Айфон, вблизи ценник в несколько раз ниже. Мощным его не назову, зато батарея на 7000 мАч превращает смартфон в повербанк, а обратная зарядка на 10 Вт реально подкинет процентов другу. Как смартфон для МАХ и запасную звонилку берут именно за это.
|Экран
|6.78 дюйма, IPS, 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio G81
|Память
|4/128, 6/128 и 8/256 ГБ
|Батарея
|7000 мАч, зарядка 18 Вт, реверс 10 Вт
|Камера
|50 Мп, фронтальная 8 Мп
Приятный бонус для любителей аудио: тут остался миниджек, так что голосовые можно слушать по проводу без танцев с переходником, чего в Айфоне не найти уже давно. Экран IPS и HD+, так что рекордов резкости не ждите. Но по связке цена, автономность и смартфон для ВК без переплаты за бренд это честный рабочий инструмент на каждый день.
Samsung Galaxy A57 — сбалансированная смартфон вместо Айфона
Среднебюджетник Samsung почти без слабых мест и, пожалуй, самый близкий по духу к Айфону вариант. Тонкий алюминиевый корпус от флагманов не отличить, экран Super AMOLED+ на 120 Гц радует глаз, а One UI остаётся одной из самых удобных оболочек на Андроиде. Процессор Exynos 1680 тянет всё повседневное без задержек, и держать такой в руках совсем не стыдно.
|Экран
|6.7 дюйма, Super AMOLED+, 120 Гц
|Процессор
|Samsung Exynos 1680
|Память
|8/128, 8/256 и 12/256 ГБ
|Батарея
|5000 мАч, зарядка 45 Вт
|Камера
|50 Мп + 12 Мп + 5 Мп, фронтальная 12 Мп
Камера на 50 Мп с оптической стабилизацией снимает уверенно даже вечером, а батарея на 5000 мАч живёт столько же, сколько у конкурентов с 6500 мАч. Плюс защита IP68 и до шести лет обновлений: с прицелом на несколько лет это надёжная альтернатива Айфону. За чистый пользовательский комфорт и смартфон вместо Айфона без компромиссов по софту доплатить не жалко.
POCO F7 5G — что купить вместо Айфона для ВК и МАХ
Знакомьтесь, если ещё не встречались: POCO F7 это тот случай, когда китайцы навалили всего лучшего и спрятали в красивый корпус. Процессор Snapdragon 8s Gen 4 уровня прошлогодних флагманов, огромный экран на 6.83 дюйма с яркостью 3200 нит и батарея на 6500 мАч с зарядкой 90 Вт. Для ВК и десятка мессенджеров это лучшая альтернатива Айфону во всей подборке.
|Экран
|6.83 дюйма, AMOLED, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
|Память
|12/256 и 12/512 ГБ
|Батарея
|6500 мАч, зарядка 90 Вт, реверс 22.5 Вт
|Камера
|50 Мп + 8 Мп, фронтальная 20 Мп
Из слабых мест только камера: основной сенсор снимает достойно, а вот ультраширик и видео звёзд с неба не хватают. Ещё чип греется под нагрузкой, но троттлинг терпимый. Зато по связке производительность и цена это едва ли не самый выгодный смартфон для ВК и тяжёлых задач. Если решитесь уйти с Айфона на что-то топовое без переплаты, смотрите сюда.
Итог простой: под мессенджеры и российские сервисы Андроид сегодня не компромисс, а часто и более удобный выбор. А вы пользуетесь дополнительным смартфонов в паре с iPhone? Поделитесь мнением в нашем чате в МАКС.
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