МАКС на Айфоне и Андроиде — отличия и на каком телефоне удобнее пользоваться в 2026

Иван Герасимов

Пользуюсь МАКСом и на личном Nothing Phone, и на рабочем Айфоне — и само приложение на обеих платформах почти близнец. А вот всё, что вокруг: где взять, как обновить, как вернуть после удаления — тут МАКС на Айфоне и Андроиде разошёлся всерьёз. Особенно с тех пор, как МАКС пропал из App Store. Давайте ближе к делу: разбираемся, где национальным мессенджером удобнее пользоваться.

Разбираемся, где МАКС удобнее в 2026 году — на Айфоне или Андроиде. Фото.

Разбираемся, где МАКС удобнее в 2026 году — на Айфоне или Андроиде

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Где скачать МАКС для Айфона и MAX для Android

Начнём с главного. MAX для Android живёт сразу в нескольких магазинах: RuStore, Google Play, AppGallery, а при желании ставится и APK-файлом. Больше того, на новых смартфонах он уже стоит из коробки — по закону о предустановке. А вот скачать МАКС на Айфон негде: из App Store его убрали ещё летом 2026-го, других легальных магазинов на iOS не бывает, так что новому пользователю остаётся только веб-версия.

Где скачать МАКС для Айфона и MAX для Android. MAX на Android можно скачать где угодно: хоть из Google Play, хоть с сайта. Фото.

MAX на Android можно скачать где угодно: хоть из Google Play, хоть с сайта

Ирония в том, что национальный мессенджер двигают на госуровне, пока вокруг других идёт обратный процесс — например, в Госдуме, наоборот, требуют от Минцифры разблокировать Telegram. Но это пока лишь точечная инициатива.

Обновления МАКС на iOS и Android: в чём разница

Тут вылезает неприятное следствие. МАКС на iOS обновляется только пока приложение есть в магазине — а раз его убрали, версия на Айфоне застыла на той сборке, что вы успели скачать. Никаких новых функций MAX, багфиксов и заплаток безопасности она больше не получает и однажды может отказать после очередного апдейта iOS.

Обновления МАКС на iOS и Android: в чём разница. Увы, на iPhone MAX теперь не получит новые функции. Фото.

Увы, на iPhone MAX теперь не получит новые функции

На Android всё иначе: обновить МАКС можно в пару касаний из того же RuStore, свежие фишки прилетают регулярно. По сути на iPhone у вас не живое приложение, а его слепок во времени — на Андроиде оно продолжает развиваться. В неделю, кстати, выходит сразу 3-4 апдейта с исправлением ошибок.

Как переустановить МАКС на Айфоне, если удалили

Главный совет владельцу Айфона: не удаляйте приложение. Если снести МАКС на Айфоне, обратно его штатно не вернуть — только окольно, через iMazing из истории покупок Apple ID или установкой IPA-файла с сертификатом, а это уже не для всех. На Android же переустановить МАКС — дело одной минуты: зашли в магазин и поставили заново. Да и вообще: там есть, откуда качать национальный мессенджер.

Как переустановить МАКС на Айфоне, если удалили. MAX нет в App Store. На Айфон его скачать попросту негде. Фото.

MAX нет в App Store. На Айфон его скачать попросту негде

Отдельно предупредите пожилых родственников, которым ставили мессенджер МАКС: одно случайное удаление — и придётся возиться. Кстати, о заботе о близких — поставьте бабушке iOS 27, её Айфон не даст перевести деньги мошенникам.

Где МАКС работает быстрее — на Айфоне или Андроиде

Честный ответ: дело не столько в платформе, сколько в железе. И на Айфоне, и на Андроиде МАКС тормозит по одной причине — разросшийся кэш: медиафайлы из чатов за пару недель набивают несколько гигабайт, и приложение начинает подвисать при открытии.

Где МАКС работает быстрее — на Айфоне или Андроиде. Достоверно никто не знает, где MAX работает лучше. Просто порекомендуем вам чистить кэш на любой платформе. Фото.

Достоверно никто не знает, где MAX работает лучше. Просто порекомендуем вам чистить кэш на любой платформе

Лечится это одинаково — заходим в «Профиль», раздел «Память», и чистим кэш. Разница лишь в том, что на слабых смартфонах с 3–4 ГБ ОЗУ МАКС расходует память заметнее и чаще фризит, а на iPhone из-за более ровного управления памятью подобное встречается реже. Так что оптимизировать МАКС полезно на любой системе, но старому Андроиду достаётся сильнее.

Два аккаунта МАКС на одном телефоне

Нужен второй профиль — скажем, личный и рабочий? На Android два аккаунта МАКС заводятся штатно: почти в любой оболочке есть «Клонирование приложений» или «Второе пространство», и вы держите несколько аккаунтов параллельно. На Айфоне такого системного инструмента нет — придётся ставить сторонние песочницы вроде Dual Space, и работает это капризнее.

Два аккаунта МАКС на одном телефоне. Сделать два аккаунта МАКС на Андроиде? Легко!. Фото.

Сделать два аккаунта МАКС на Андроиде? Легко!

Механика одна, но на Андроиде она родная, а на iPhone — обходной путь. И раз уж речь про аккаунты: что будет с аккаунтом на Айфоне, если зарегистрироваться в MAX под чужим номером — история отдельная и поучительная.

Отличия в интерфейсе MAX на Айфоне и Андроиде

А в самом интерфейсе разница почти незаметна — и это плюс: пересаживаешься с платформы на платформу и чувствуешь себя как дома. Единственное заметное отличие MAX на Айфоне и Андроиде — расположение кнопок в строке ввода. На iPhone скрепка для файлов слева, стикеры справа; в MAX для Android всё наоборот.

Отличия в интерфейсе MAX на Айфоне и Андроиде. Ну и интерфейс кое-где различается. Мелочь, а неприятно. Фото.

Ну и интерфейс кое-где различается. Мелочь, а неприятно

Мелочь, но неделю попользуешься одной версией, пересядешь на другую — и палец упорно мажет мимо. Виноваты гайдлайны платформ: Apple и Google по-разному советуют расставлять элементы. По остальному интерфейс MAX — меню, стикеры, темы — на обеих системах зеркальный.

По самому общению разницы нет: функции MAX одинаковы, и на Айфоне вы ничего важного не упустите. Все сводится к тому, что на iOS приложение живёт на честном слове ранее скачанной версии, и относиться к нему стоит бережно. Так что где удобнее МАКС — вопрос почти риторический: пока приложения нет в App Store, Андроид впереди. А вы как считаете? Расскажите в нашем Телеграм-чате!

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