МАКС на Айфоне и Андроиде — отличия и на каком телефоне удобнее пользоваться в 2026

Пользуюсь МАКСом и на личном Nothing Phone, и на рабочем Айфоне — и само приложение на обеих платформах почти близнец. А вот всё, что вокруг: где взять, как обновить, как вернуть после удаления — тут МАКС на Айфоне и Андроиде разошёлся всерьёз. Особенно с тех пор, как МАКС пропал из App Store. Давайте ближе к делу: разбираемся, где национальным мессенджером удобнее пользоваться.



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Где скачать МАКС для Айфона и MAX для Android

Начнём с главного. MAX для Android живёт сразу в нескольких магазинах: RuStore, Google Play, AppGallery, а при желании ставится и APK-файлом. Больше того, на новых смартфонах он уже стоит из коробки — по закону о предустановке. А вот скачать МАКС на Айфон негде: из App Store его убрали ещё летом 2026-го, других легальных магазинов на iOS не бывает, так что новому пользователю остаётся только веб-версия.

Ирония в том, что национальный мессенджер двигают на госуровне, пока вокруг других идёт обратный процесс — например, в Госдуме, наоборот, требуют от Минцифры разблокировать Telegram. Но это пока лишь точечная инициатива.

Обновления МАКС на iOS и Android: в чём разница

Тут вылезает неприятное следствие. МАКС на iOS обновляется только пока приложение есть в магазине — а раз его убрали, версия на Айфоне застыла на той сборке, что вы успели скачать. Никаких новых функций MAX, багфиксов и заплаток безопасности она больше не получает и однажды может отказать после очередного апдейта iOS.

На Android всё иначе: обновить МАКС можно в пару касаний из того же RuStore, свежие фишки прилетают регулярно. По сути на iPhone у вас не живое приложение, а его слепок во времени — на Андроиде оно продолжает развиваться. В неделю, кстати, выходит сразу 3-4 апдейта с исправлением ошибок.

Как переустановить МАКС на Айфоне, если удалили

Главный совет владельцу Айфона: не удаляйте приложение. Если снести МАКС на Айфоне, обратно его штатно не вернуть — только окольно, через iMazing из истории покупок Apple ID или установкой IPA-файла с сертификатом, а это уже не для всех. На Android же переустановить МАКС — дело одной минуты: зашли в магазин и поставили заново. Да и вообще: там есть, откуда качать национальный мессенджер.

Отдельно предупредите пожилых родственников, которым ставили мессенджер МАКС: одно случайное удаление — и придётся возиться. Кстати, о заботе о близких — поставьте бабушке iOS 27, её Айфон не даст перевести деньги мошенникам.

Где МАКС работает быстрее — на Айфоне или Андроиде

Честный ответ: дело не столько в платформе, сколько в железе. И на Айфоне, и на Андроиде МАКС тормозит по одной причине — разросшийся кэш: медиафайлы из чатов за пару недель набивают несколько гигабайт, и приложение начинает подвисать при открытии.

Лечится это одинаково — заходим в «Профиль», раздел «Память», и чистим кэш. Разница лишь в том, что на слабых смартфонах с 3–4 ГБ ОЗУ МАКС расходует память заметнее и чаще фризит, а на iPhone из-за более ровного управления памятью подобное встречается реже. Так что оптимизировать МАКС полезно на любой системе, но старому Андроиду достаётся сильнее.

Два аккаунта МАКС на одном телефоне

Нужен второй профиль — скажем, личный и рабочий? На Android два аккаунта МАКС заводятся штатно: почти в любой оболочке есть «Клонирование приложений» или «Второе пространство», и вы держите несколько аккаунтов параллельно. На Айфоне такого системного инструмента нет — придётся ставить сторонние песочницы вроде Dual Space, и работает это капризнее.

Механика одна, но на Андроиде она родная, а на iPhone — обходной путь. И раз уж речь про аккаунты: что будет с аккаунтом на Айфоне, если зарегистрироваться в MAX под чужим номером — история отдельная и поучительная.

Отличия в интерфейсе MAX на Айфоне и Андроиде

А в самом интерфейсе разница почти незаметна — и это плюс: пересаживаешься с платформы на платформу и чувствуешь себя как дома. Единственное заметное отличие MAX на Айфоне и Андроиде — расположение кнопок в строке ввода. На iPhone скрепка для файлов слева, стикеры справа; в MAX для Android всё наоборот.

Мелочь, но неделю попользуешься одной версией, пересядешь на другую — и палец упорно мажет мимо. Виноваты гайдлайны платформ: Apple и Google по-разному советуют расставлять элементы. По остальному интерфейс MAX — меню, стикеры, темы — на обеих системах зеркальный.

По самому общению разницы нет: функции MAX одинаковы, и на Айфоне вы ничего важного не упустите. Все сводится к тому, что на iOS приложение живёт на честном слове ранее скачанной версии, и относиться к нему стоит бережно. Так что где удобнее МАКС — вопрос почти риторический: пока приложения нет в App Store, Андроид впереди. А вы как считаете? Расскажите в нашем Телеграм-чате!