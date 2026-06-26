Из App Store пропал весь VK: что делать владельцу iPhone

25 июня всё случилось разом. Из российского App Store пропали все приложения VK. Чуть раньше, в начале июня, так же тихо исчез мессенджер MAX. Если у вас айфон, вы наверняка уже заметили: в поиске знакомых иконок нет, а скачать что-то заново не выходит. То, что уже стоит на телефоне, никуда не делось и работает дальше. Беда в другом. Обновлять эти приложения больше нельзя, часть из них рискует тихо сгрузиться и не вернуться, а пуш-уведомления уже отвалились. Подробный разбор ситуации мы уже делали отдельно, а здесь сосредоточимся на практике.



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Список приложений VK, недоступных в App Store

Список внушительный. Из магазина для айфонов и айпадов убрали почти всю экосистему холдинга сразу:

ВКонтакте

Одноклассники

VK Мессенджер

VK Музыка

VK Видео

Почта Mail.ru

Облако Mail.ru

«Дзен»

VK Знакомства

Skillbox

MAX (удалён ещё 3 июня)

Сама Apple объяснила всё соблюдением санкционных правил. В VK с формулировкой не согласны и напоминают, что под санкциями компания не находится. Кто прав, разбираться не нам.

Важно другое. Если приложение уже стоит, оно запускается и сообщения приходят. А вот переустановить его после сброса или покупки нового iPhone уже не выйдет. Поэтому удалять иконки с экрана сейчас точно не стоит. По такому же сценарию из магазина пропал мессенджер MAX, и эта история ничему Apple не научила.

Что делать, чтобы iPhone не удалил приложения VK

Тут кроется неприятная ловушка. В iOS есть функция, которая сама удаляет редко используемые приложения ради экономии памяти. Иконка остаётся, но программа стирается. С обычными приложениями это не беда: тапнул и система скачала всё обратно из App Store.

С приложениями VK так уже не выйдет. Если система сгрузит «ВКонтакте» или MAX, вернуть их будет неоткуда. Поэтому функцию лучше выключить прямо сейчас:

Откройте Настройки и пролистайте до пункта App Store. Найдите переключатель «Сгружать неиспользуемые» в самом низу. Переведите его в выключенное положение.

Готово. Теперь iOS не тронет приложения, даже если вы месяцами не будете их открывать. Если переживаете за память, почистите кэш мессенджеров вручную или удалите пару тяжёлых игр.

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Как пользоваться VK на iPhone без приложения

Самый простой обходной путь известен давно. У всех сервисов VK есть полноценные сайты, и в браузере они работают не хуже приложений. «ВКонтакте» живёт на vk.com, «Одноклассники» на ok.ru, почта на mail.ru, «Дзен» на dzen.ru. Заходите в аккаунт и пользуетесь как обычно.

Чтобы не открывать сайт каждый раз через адресную строку, добавьте его прямо на рабочий стол. Иконка встанет рядом с остальными, и внешне разницы вы почти не заметите. Через какой браузер это делать, Safari или Chrome, значения не имеет:

Откройте нужный сайт в браузере и дождитесь полной загрузки. Нажмите кнопку «Поделиться» (в Safari внизу, в Chrome в меню с тремя точками). Выберите пункт «На экран Домой». Задайте имя ярлыка и подтвердите добавление.

Минус у способа один. Пуш-уведомления через сайт работают криво или не приходят вовсе. Так что если оповещения нужны мгновенно, держите телефон с приложением под рукой или присмотритесь к запасному аппарату.

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Стоит ли переходить с iPhone на Android из-за VK

А теперь честно. Всё, что описано выше, это костыли. На Android ничего такого делать не нужно. Приложения VK там доступны в полном объёме, с обновлениями и пушами: в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store и Xiaomi Store. Скачал и пользуешься.

И это хороший повод напомнить простую вещь. Android давно перестал быть бюджетной альтернативой айфону. Современные флагманы снимают не хуже, работают плавно, держат заряд по два дня и спокойно дружат с российскими сервисами. Кто переходит с iPhone, потом удивляется, почему тянул так долго.

Узнать все про Андроид

Кстати, недавно даже в правительстве посоветовали менять iPhone на Android, и в этом совете есть рациональное зерно. Если задумались о смене платформы, загляните на наш братский сайт androidinsider.ru.

Там обзоры топовых трубок, подборки с конкретными моделями для перехода с айфона и куча инструкций по переносу контактов и фотографий. Раздел про переход с iPhone на Android особенно пригодится тем, кто устал от сюрпризов в App Store.

Решать, конечно, вам. Можно остаться на iPhone и жить на веб-версиях, можно завести второй смартфон под российские сервисы, а можно посмотреть, как выглядит жизнь без подобных ограничений. Главное, что выбор есть.