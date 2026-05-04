Отключение мобильной связи в Москве: точная дата и как подготовить iPhone к отсутствию интернета

Москва готовится к очередным ограничениям мобильной связи. На этот раз — в период майских праздников. Операторы уже предупредили абонентов, а источники на рынке телекоммуникаций раскрыли конкретные даты. Ранее в Минцифры уже рассказывали, какие сайты и сервисы работают при отключении, но в этот раз ситуация может оказаться сложнее. Рассказываем, чего ждать и как подготовиться владельцам iPhone.



Когда отключат мобильную связь в Москве

Ограничения мобильного интернета и голосовой связи в столице стали привычным явлением. В прошлом году москвичи уже сталкивались с перебоями на майские праздники, а в марте 2026 года мобильный интернет в городе не работал почти три недели. Теперь стало известно, что новые ограничения затронут сразу несколько дней подряд — и будут жёстче прежних. Ограничения мобильной связи запланированы на 5, 7 и 9 мая. Пятого мая начнутся подготовительные мероприятия, седьмого — генеральная репетиция парада Победы, а девятого — сам парад на Красной площади.

Источники на телекоммуникационном рынке сообщают, что в эти дни власти намерены ограничивать всю мобильную связь, включая передачу СМС и даже работу так называемых «белых списков» — сайтов, которые обычно остаются доступными при отключении интернета. Мы подробно разбирали, какие сайты входят в белый список, но в этот раз даже их работа под вопросом. Зона ограничений охватит всю территорию в пределах МКАД, а не только центр города.

Что не будет работать при отключении связи в Москве

Судя по опыту предыдущих отключений и информации от источников, готовиться нужно к следующему:

Мобильный интернет — перестанет работать полностью или будет ограничен белыми списками.

— перестанет работать полностью или будет ограничен белыми списками. СМС-сообщения — возможны перебои с отправкой и получением.

— возможны перебои с отправкой и получением. Голосовые вызовы — могут работать нестабильно, особенно если смартфон переключится на перегруженную сеть 2G/3G.

— могут работать нестабильно, особенно если смартфон переключится на перегруженную сеть 2G/3G. Сервисы такси и доставки — Яндекс, Сбербанк, «ВкусВилл», «Самокат» и другие компании уже предупредили о возможных сбоях.

— Яндекс, Сбербанк, «ВкусВилл», «Самокат» и другие компании уже предупредили о возможных сбоях. Оплата по картам — терминалы в магазинах и СБП могут работать некорректно.

В прошлый раз ущерб от отключения интернета в Москве оценивался примерно в 1 млрд рублей в день. В этом году масштаб ограничений обещает быть ещё серьёзнее. Следите за развитием ситуации в нашем Telegram-канале и канале в МАКСе — мы будем оперативно сообщать обо всех изменениях.

Как включить VoLTE на iPhone для звонков через LTE

Билайн в своей рассылке рекомендует использовать функцию VoLTE для голосовых звонков. Это технология, которая позволяет совершать вызовы через сеть 4G, обеспечивая более высокое качество связи. На iPhone она может быть выключена по умолчанию, поэтому её нужно активировать вручную.

Вот как это сделать:

Откройте «Настройки» на iPhone.

Перейдите в раздел «Сотовая связь» .

. Выберите нужную SIM-карту, если у вас их несколько.

Нажмите «Параметры» (или «Параметры данных»).

Перейдите в «Голос и данные» .

. Активируйте переключатель «VoLTE».

Если пункт VoLTE не отображается в настройках, попробуйте обновить настройки оператора: перейдите в «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве» и дождитесь появления уведомления. Также стоит убедиться, что на iPhone установлена последняя версия iOS. Начиная с iOS 18.0.1, на некоторых устройствах VoLTE активируется автоматически.

Зачем это нужно именно сейчас? Без VoLTE при входящем звонке смартфон переключается с 4G на 3G или даже 2G. Если мобильный интернет глушится, а 3G-сети перегружены, звонок может просто не пройти. VoLTE позволяет совершать вызовы по LTE-сети, которая обычно остаётся более стабильной. Не получилось найти нужный пункт в настройках? Пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКСе — поможем разобраться.

Почему звонки через Wi-Fi на iPhone не работают в России

Многие вспомнят про функцию VoWiFi (Wi-Fi Calling), которая позволяет звонить через Wi-Fi даже без мобильной сети. В теории это идеальное решение на время отключений: подключился к домашнему роутеру — и звонишь как обычно. Но на практике всё сложнее.

Из-за санкционных ограничений Apple не поддерживает Wi-Fi Calling на iPhone 14, iPhone 15 и iPhone 16 в России. Функция просто отсутствует в настройках, и активировать её невозможно даже обходными путями. Это касается всех моделей, начиная с четырнадцатой серии.

На более старых iPhone (до 13 включительно) Wi-Fi Calling может работать с операторами МТС, Билайн и МегаФон. Но есть нюанс: Tele2 (Т2) официально не поддерживает эту функцию на iPhone вообще. Подробнее про все тонкости мы рассказывали в статье о том, как включить VoWiFi и VoLTE на iPhone. Так что рассчитывать на VoWiFi как на запасной вариант стоит далеко не всем.

Как скачать офлайн-карту Москвы на iPhone

Без мобильного интернета навигатор на смартфоне превращается в бесполезную иконку. Чтобы не остаться без карт, загрузите их в память iPhone заранее. В Яндекс Картах это делается за пару минут.

Откройте Яндекс Карты на iPhone.

Нажмите на иконку профиля (аватарку) в левом верхнем углу экрана.

(аватарку) в левом верхнем углу экрана. Выберите пункт «Загрузка карт».

Нажмите кнопку поиска и введите «Москва» или выберите город из подсказок.

Нажмите кнопку загрузки и дождитесь окончания скачивания.

После этого приложение сможет искать адреса, организации и строить маршруты пешком, на автомобиле и на велосипеде — даже без подключения к интернету. Офлайн-режим включается автоматически, когда пропадает сигнал сети. Единственное ограничение — не будут работать данные о пробках и прогнозы прибытия транспорта, поскольку они требуют подключения к серверам.

Яндекс Музыка без интернета на iPhone

Без интернета не получится послушать музыку в потоковом режиме. Но в Яндекс Музыке есть возможность сохранить треки и плейлисты на iPhone для офлайн-прослушивания. Для этого понадобится активная подписка Яндекс Плюс.

Откройте Яндекс Музыку на iPhone.

Найдите нужный трек, альбом или плейлист.

Нажмите на три точки рядом с названием трека и выберите «Скачать». Для плейлиста или альбома — нажмите кнопку «Скачать» на его странице.

Дождитесь, пока рядом с треками появится зелёная стрелка — это значит, что они загружены.

Все скачанные треки попадут в раздел «Коллекция» — «Скачанное». Чтобы переключиться в офлайн-режим, зайдите в настройки приложения и активируйте соответствующий тумблер. После этого приложение покажет только загруженную музыку. Рекомендуем скачать любимые плейлисты заранее, пока есть Wi-Fi. Количество треков ограничено только объёмом памяти вашего iPhone.

Как подготовиться к отключению интернета в Москве

Помимо карт и музыки, есть ещё несколько вещей, о которых стоит позаботиться заранее:

Снимите наличные. Терминалы оплаты и СБП могут работать с перебоями, поэтому иметь при себе наличные — разумная мера. Кстати, недавно у Т-Банка появилась возможность платить Айфоном без интернета через T-Pay — присмотритесь к этому варианту.

Терминалы оплаты и СБП могут работать с перебоями, поэтому иметь при себе наличные — разумная мера. Кстати, недавно у Т-Банка появилась возможность платить Айфоном без интернета через T-Pay — присмотритесь к этому варианту. Загрузите билеты и пропуска. Если вам нужны электронные билеты на транспорт или мероприятия — сохраните их в формате PDF или скриншотами.

Если вам нужны электронные билеты на транспорт или мероприятия — сохраните их в формате PDF или скриншотами. Предупредите близких. Договоритесь о местах встреч заранее, если планируете выходить из дома. Мессенджеры без Wi-Fi работать не будут.

Договоритесь о местах встреч заранее, если планируете выходить из дома. Мессенджеры без Wi-Fi работать не будут. Подключитесь к Wi-Fi. Билайн рекомендует использовать Wi-Fi для доступа в интернет. МТС сообщил, что в мае в Москве будет развёрнута масштабная Wi-Fi-сеть в общественных местах.

Ограничения связи в Москве — мера временная, но неприятная. Подготовившись заранее, вы проведёте праздничные дни без лишнего стресса. А iPhone, даже без мобильного интернета, останется полезным инструментом — если правильно его настроить.