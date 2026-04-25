Белый список в России: какие сайты работают при отключении мобильного интернета

Если вы живёте в России и пользуетесь iPhone, то наверняка уже сталкивались с ситуацией, когда мобильный интернет внезапно переставал работать. Привычные приложения не открываются, сайты не грузятся, а вы стоите посреди улицы и не можете даже вызвать такси. Но часть сервисов при этом всё-таки работает. Как так? Всё дело в «белом списке» Минцифры — и хотя в Госдуме уже обсуждают интернет без ограничений, но по специальным пропускам, пока эта система касается всех. Сегодня мы подробно разберём, что это за зверь и чем он важен для каждого владельца iPhone.



Что такое белый список Минцифры

«Белый список» — это перечень сайтов, приложений и онлайн-сервисов, которые продолжают работать даже при ограничениях мобильного интернета. Его составляет и обновляет Министерство цифрового развития.

Зачем это нужно? С лета 2025 года в ряде регионов России периодически отключают мобильный интернет — по соображениям безопасности, в том числе для противодействия БПЛА. Полное отключение парализовало банковские приложения, госсервисы, маркетплейсы и всё остальное, от чего зависит повседневная жизнь. Решение нашлось в виде перечня социально значимых ресурсов, трафик к которым не блокируется.

Впервые Минцифры опубликовало «белый список» в сентябре 2025 года — тогда в нём было всего около 20 сервисов. С тех пор перечень обновлялся уже шесть раз. По состоянию на 23 апреля 2026 года в нём более 500 наименований.

Доступ к сайтам при отключении мобильного интернета

Технически всё устроено довольно просто. Операторы связи настраивают DPI-фильтры, которые пропускают трафик к ресурсам из перечня, а всё остальное блокируют. Никаких дополнительных действий от вас не требуется — всё работает автоматически.

Важный момент: ограничения касаются только мобильного интернета. Если вы подключены к Wi-Fi, все сайты и приложения работают в обычном режиме (за исключением тех, что заблокированы или замедлены Роскомнадзором по другим основаниям). Минцифры и операторы официально опровергли слухи о введении «белых списков» для домашнего проводного интернета. Параллельно обсуждается и плата за трафик через VPN, но это отдельная инициатива.

Какие ресурсы включены в белый список

Перечень за прошедшие месяцы разросся до внушительных размеров. Вот основные категории.

Соцсети. «ВКонтакте», «Одноклассники».

Мессенджер. МАКС.

Видеосервисы. Rutube, «Окко», «Иви», Premier.

Маркетплейсы. «Озон», «Вайлдберриз», «Мегамаркет».

Банки. «Альфа-банк», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк.

Операторы связи. «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2, «Ростелеком», «Мотив», «Т-Мобайл», «Сбермобайл», «Эр-Телеком», «ВТБ-Мобайл», Next mobile.

Рестораны и магазины. «Вкусно и точка», «Бургер Кинг», «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», «Метро», «Петрович», «Детский мир», «Лента», «Окей», «Додо Пицца».

СМИ. РИА Новости, «Аргументы и факты», «Ведомости», «Витрина ТВ», «Дума ТВ», ТВ3, «Вместе-РФ», «Газета.ру», «Домашний», «Звезда», «Коммерсант», НТВ, ОТР, «Комсомольская правда», «Лента.ру», «Матч ТВ», «Мир», «Московский комсомолец», «Муз ТВ», «Парламентская газета», «Первый канал», ТНТ, RT, «Пятница», «Пятый канал», «Радиоплеер», «Рамблер», «РБК», «Рен ТВ», ТВЦ, «Российская газета», «Спас», ВГТРК, СТС, телеканал 360°, Соловьев Live, Sport24.

Сайты. «Госуслуги», платёжная система «Мир», Госдума, сайты Правительства и Администрации президента России, федеральная платформа ДЭГ, службы и агентства, федеральные министерства, Федеральное казначейство, Совет Федерации, Правительства субъектов РФ, госинформсистемы, Генпрокуратура, МВД, МЧС, ФНС, ЦБ, Московская биржа, ГИС ЖКХ, Россети, «Объясняем.РФ», информресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», «Гисметео», «Цезарь Сателлит», информплатформа «Дзен», «Движение первых», HeadHunter, «Аэрофлот», «Победа», «ЛизаАлерт», Добро.рф, Общероссийский народный фронт, Российское общество «Знание», «Рувики», Роскачество, «ГЛОНАСС», «Росатом», «Ростех», «Роснефть», «Норникель», КХЛ.

Сервисы. «Яндекс», Mail.ru, «Домклик», Avito, система цифровой маркировки «Честный знак», портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС, РЖД, «Гранд Сервис Экспресс», Почта России, такси «Максим», «Ситидрайв», «Деловые линии», «Росатом Сеть зарядных станций», доставка «Купер», «Самокат», «СДЭК», приложение для дистанционных проверок бизнеса «Инспектор», «Тензор», электронный документооборот «СКБ Контур», онлайн-кассы «Эвотор», «Росагролизинг», «Делимобиль», «Белкакар», «Труконф», 1С, «Цифровые решения регионов», HRlink, ГИС ЭПД.

Медицинские приложения. Отдельная категория, которая попала в список в апреле 2026 года. Это приложения систем НМГ (Yuwell Anytime, Follow Anytime, Anytime, Anytime Follow, POCTech CGM, ДиаНянь, iCan Health, iCan Reach, Syai Link, FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2, Glutec, Lumiflex, Lumiflex Linx, Lumipod, Hematonix, Hematonix Max, MQ CGM, Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow, Medtrum EasySense), а также системы дистанционного мониторинга здоровья — «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета», «Сателлит Online», IoMT.Istok, Inme. Сюда же входят клиники «Медси», «Мать и дитя» и сервис «Достависта». Для людей с диабетом, которые зависят от данных мониторинга глюкозы, это критически важно.

Если увидели, что какого-то ресурса нет в белом списке, а вы точно знаете, что он там есть, то пишите в наш чатик в Telegram или МАКС.

Почему Telegram не работает при отключении мобильного интернета

Это, пожалуй, самый болезненный вопрос. Telegram — один из самых популярных мессенджеров в России, но его нет в «белом списке», и в обозримом будущем не будет. Тем более что на фоне «белых списков» идёт и блокировка Telegram в России, которая только усугубляет ситуацию.

Причина проста: Telegram считается иностранной платформой. Главное условие попадания в перечень — размещение всех вычислительных мощностей на территории России. Серверы Telegram расположены по всему миру, и компания не собирается это менять.

Депутат Госдумы Антон Немкин прямо заявил, что включение Telegram в «белый список» невозможно, поскольку это иностранный сервис. Единственный мессенджер, который есть в перечне, — это MAX.

Почему Сбер и Т-Банк не добавили в белый список

Ещё одна болезненная тема. «Сбер» обслуживает более половины населения страны, «Т-Банк» — один из крупнейших цифровых банков. Но ни тот, ни другой при отключениях мобильного интернета не работают.

История здесь интересная. В феврале 2026 года стало известно, что ФСБ запретила вносить в «белый список» банки, которые не установили систему СОРМ — систему оперативно-розыскных мероприятий. Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет спецслужбам получать доступ к переписке пользователей.

Банки со встроенными мессенджерами (чаты с поддержкой, переводы с комментариями) попадают под статус организаторов распространения информации. И ФСБ потребовала от них установить СОРМ. «Сбер», «Т-Банк» и «Газпромбанк» этого не сделали — по данным СМИ, из-за опасений, что информация о таком контроле отпугнёт клиентов.

В марте 2026 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала ситуацию. По её словам, включение в «белый список» только некоторых банков создаёт серьёзные конкурентные преимущества и нарушает правило добросовестной конкуренции. ЦБ намерен добиваться включения всех банков с лицензией.

Интересно, что Газпромбанк в последнем обновлении от 23 апреля 2026 года всё-таки попал в перечень. Видимо, требования были выполнены. А вот «Сбер» и «Т-Банк» — по-прежнему нет.

Что делать, если на iPhone отключили мобильный интернет

Для пользователей iPhone все не так просто. Так как оплаты через NFC на смартфонах Apple нет, то вокруг их ожидают сплошные трудности. Вот несколько практических советов.

Если мобильный интернет ограничен, подключитесь к Wi-Fi — это самый надёжный вариант. Ограничения касаются только мобильной сети. Найти ближайшие точки можно через «Яндекс Карты» или 2ГИС — они входят в «белый список» и доступны даже при отключениях.

Если нужен банк, а его нет в списке, можно попробовать переключиться на 2G/3G в настройках iPhone: «Настройки» — «Сотовая связь» — «Голос и данные». Иногда это помогает, но гарантий нет. А вот включать VPN для обхода ограничений — идея сомнительная: некоторые приложения на iPhone не работают с VPN из-за новых требований Минцифры.

Ну и общий совет: держите под рукой наличные. При массовых отключениях мобильного интернета платёжные терминалы тоже могут не работать — как это уже было в Москве в марте 2026 года.

Будет ли белый список интернета расширяться дальше

К сожалению, единого удобного реестра у Минцифры нет. Списки публикуются отдельными порциями — первый, второй, третий и так далее. Искать их нужно на сайте Минцифры или в канале ведомства в мессенджере MAX. Также можно обратиться в поддержку своего оператора — у них есть собственные выгрузки.

Самый простой способ проверить — попробовать открыть нужный ресурс при ограниченном мобильном интернете. Если открывается — значит, он в списке. Минцифры обещает пересматривать перечень на регулярной основе. Список растёт: с 20 сервисов в сентябре 2025 года до более чем 500 в апреле 2026-го. Но проблемы остаются. Крупнейшие банки по-прежнему недоступны, Telegram не попадёт в список по определению, а сам факт регулярных отключений мобильного интернета не вызывает оптимизма.

Как справедливо заметили эксперты, «белые списки» — это временные «костыли». Они лучше, чем полное отключение, но далеки от нормальной работы интернета. Для владельцев iPhone это означает одно: нужно адаптироваться к новой реальности и всегда иметь план Б — будь то Wi-Fi, наличные или запасной банк из «белого списка».