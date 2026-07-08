Правда ли, что из-за MAX тормозит Айфон и садится батарея — взял и проверил у себя

Наверное, у каждого мессенджера есть свои хейтеры, но MAX тут впереди всех. Стоит его поставить, как знакомые начинают жаловаться: Айфон после него будто отупел и садится к обеду. А уж после разговоров о том, что в стране всерьёз хотят сделать выход в интернет через MAX, тревожных вопросов у людей только прибавилось. Гадать на кофейной гуще я не стал, а просто проверил, правда ли MAX тормозит Айфон и сажает батарею или это очередной миф, который живёт сам по себе.



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Как работают приложения в фоне на iPhone

Айфон крайне неохотно даёт приложениям что-то делать, когда вы ими не пользуетесь, поэтому вопрос, работает ли MAX в фоне на iPhone так же свободно, как на Android, отпадает сам собой. Через несколько секунд после сворачивания система переводит программу в замороженное состояние, где она не выполняет код и не тратит ресурсы процессора.

Единственная лазейка называется Обновление контента, и даже она работает не когда захочет приложение, а когда решит система, короткими окнами и с учётом заряда и сети. Так что реальная фоновая активность MAX сводится к секундным окнам, а сами сообщения доходят через пуш-уведомления серверов Apple, а не через сам мессенджер, который в это время спит.

Сколько ресурсов MAX тратит в фоне на Айфоне

Чаще всего людей волнует даже не скорость, а вопрос, сажает ли MAX батарею айфона сильнее других приложений. Проверить это может каждый: зайдите в раздел Аккумулятор и посмотрите разбивку по приложениям за 24 часа и за 10 дней, где для каждой программы указано время в графах Активность и Фон.

У меня расход батареи MAX на Айфоне в графе Фон стабильно показывает считанные минуты за сутки, а иногда и вовсе ноль. Заряд появляется ровно тогда, когда я сам открываю переписки или созваниваюсь, так что понять, сколько батареи ест MAX, просто: почти всё это активное использование, а не фоновая работа. А как у вас? Поделитесь в нашем Телеграм-чате!

Влияет ли MAX на производительность iPhone

На вопрос, влияет ли MAX на производительность Айфона, ответ отрицательный: замороженному приложению нечем нагружать процессор, поэтому ни лагов интерфейса, ни просадок в играх из-за него не будет. Единственное, что он реально расходует, это трафик и немного заряда в момент, когда вы сидите в переписке.

Если всё же хочется знать, как ограничить MAX в фоне, сделайте следующее.

Откройте Настройки. Найдите мессенджер в списке приложений. Выключите для него Обновление контента.

Смахивать же его из списка запущенных бесполезно, и подробно, почему закрытие приложений не продлевает время работы iPhone, я уже разбирал.

Почему Айфон глючит на самом деле

Если телефон подтормаживает, причина почти всегда в другом, и настоящих ответов на вопрос, почему тормозит Айфон, хватает: забитое под завязку хранилище, состарившийся аккумулятор, десяток тяжёлых виджетов на экране блокировки и куча вкладок в Safari влияют на отзывчивость куда сильнее любого мессенджера.

Туда же уходит и половина причин, почему быстро разряжается Айфон, включая классику с заметным замедлением сразу после обновления системы, когда смартфон несколько часов переиндексирует данные. Что такое Indexing in Progress в iOS 27 и как ускорить этот процесс, я тоже показывал, и вот это как раз реальная, а не выдуманная причина тормозов. Так что удалять MAX ради производительности Айфона смысла нет, он тут ни при чём, а если и сносить, то по вопросам к приватности, но это уже отдельная история.