Айфон на iOS 27 пишет: Indexing in Progress. Вот почему батарейка разряжается так быстро

Установили iOS 27 — и в «Настройках» вдруг всплыл серый баннер с лупой и надписью Indexing in Progress. Телефон уверяет, что им можно пользоваться как обычно, а индексация идёт где-то на фоне. Звучит безобидно, но многие занервничали: что он там индексирует, почему так долго и не сожрёт ли это батарею. Если вы уже установили первую бету iOS 27, то наверняка столкнулись с этой плашкой. Разбираемся, что это за процесс и стоит ли вообще обращать на него внимание.



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Что значит Indexing in Progress на iPhone

Этот баннер — новинка именно iOS 27. В прошлых версиях система точно так же переиндексировала контент после крупных обновлений, просто делала это молча. Теперь Apple решила показать процесс открыто: вы видите плашку в «Настройках» с лупой, текстом и ссылкой Learn more. Это лишь одна из множества новых возможностей системы, которые Apple показала на WWDC.

Сам текст переводится примерно так: «iPhone можно пользоваться как обычно. Индексация улучшает поиск и может занять некоторое время. Долгие сессии зарядки помогают индексации идти быстрее». То есть это не ошибка, не сбой и не повод бежать в сервис. Это рабочий статус, который система честно показывает, а не скрывает, как раньше.

Самое забавное, что на русский язык этот баннер пока что перевести не успели. Так что даже если у вас смартфон на русском, то плашка будет отображаться все равно на английском. Появляется она обычно в верхней части экрана «Настройки», над разделами Apple ID и Wi-Fi, и сама исчезает, когда процесс завершится.

Как работает новый поиск в iOS 27

Тут начинается самое интересное. На WWDC 2026 Apple официально сообщила, что полностью перестроила поисковую инфраструктуру сразу на всех своих платформах. Это тот самый движок, который отвечает за Spotlight, «Фото» и «Почта» — и теперь он переписан с нуля.

По словам компании, его сделали более стабильным, эффективным и всеохватывающим. Он теперь покрывает и старый, и новый контент. После обновления система автоматически запускает переиндексацию всего, что лежит у вас на устройстве: писем, сообщений, фотографий, заметок, файлов. А новый контент, который появляется после, индексируется почти мгновенно — поиск находит свежие файлы заметно быстрее, чем раньше.

И вот ключевой момент. Часть этой переиндексации — не просто составление списка файлов. Система генерирует так называемые векторные представления для семантического поиска. Простыми словами: iPhone учится понимать смысл ваших данных, а не только ключевые слова. Чтобы потом вы могли искать фото «по описанию», а обновлённая Siri на базе ИИ знала, о чём ваши письма и переписки. Именно из-за этих вычислений процесс может тянуться долго.

Это та же история, что Apple начала ещё с iOS 18 и Apple Intelligence, но в iOS 27 её довели до системного уровня и наконец показали пользователю.

Сколько времени идет индексация на iPhone

Честный ответ: точных цифр нет, потому что баннер новый и официальной нормы Apple не публиковала. Но по первым отзывам владельцев картина складывается такая. У большинства на iPhone 15 Pro и 16 Pro процесс занял примерно 5-6 часов. У кого-то уложился в три часа, у кого-то растянулся почти на сутки. Отдельные пользователи на iPad и старых iPhone сообщали, что индексация шла больше 23 часов. Для сравнения: на iOS 26 у части людей она доходила до двух дней. Так что несколько часов ожидания — это нормально.

От чего зависит время? В первую очередь — от объёма ваших данных. Чем больше фотографий, писем и сообщений в iCloud, тем дольше телефон всё это пережёвывает. Старое железо тоже считает медленнее: напомню, что iOS 27 поддерживает iPhone 11 и новее, и на младших моделях процесс закономерно затянется.

Ускорить индексацию можно одним способом, и его прямо подсказывает сам баннер. Поставьте iPhone на зарядку и оставьте подключённым подольше — желательно с Wi-Fi и в покое, например на ночь. Когда устройство заряжается и не загружено вашими задачами, система отдаёт индексации больше ресурсов. Это самый рабочий совет: я свой iPhone просто оставил заряжаться на ночь, и к утру плашка исчезла.

Важная оговорка, чтобы не было путаницы. Индексация никак не связана с листом ожидания новой Siri. Многие получили доступ к обновлённому ассистенту, пока телефон ещё индексировался. Хотите первыми узнавать новости об iOS 27? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что делать, если Indexing in Progress не исчезает

Чаще всего ничего делать не нужно — дождитесь, пока процесс закончится сам. Но бывают две неприятные ситуации. Первая: поиск в «Настройках» во время индексации работает криво. Вы вводите запрос, а список не меняется и экран будто замирает. Это временный побочный эффект — поиск ещё не прошел весь процесс оптимизации и ему нужно время.

Вторая: баннер висит подозрительно долго, сильно дольше суток, и телефон при этом греется. Здесь есть простое решение, которое уже помогло многим пользователям, — мягкая перезагрузка устройства. После неё индексация нередко быстро завершается, а зависшая плашка пропадает. Если используете «Сообщения в iCloud», иногда помогает зайти в настройки iCloud и принудительно запустить синхронизацию.

Если же ничего не помогает и баннер живёт несколько дней подряд, дело может быть в самой бете — это всё-таки первая тестовая сборка iOS 27, и подобные шероховатости тут обычное явление. На финальном релизе осенью таких проблем быть не должно. Не смогли разобраться, почему баннер завис? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно подскажут.

Вывод простой. Баннер «Indexing in Progress» — это не баг, а признак того, что iOS 27 строит для вас новый, более умный поиск. Пользуйтесь телефоном как обычно, поставьте его на ночь на зарядку — и к утру всё будет готово.