В России хотят сделать выход в интернет через MAX. Выбрасываем Айфоны?

Forbes сообщает, что Минцифры прорабатывает идею обязать россиян подтверждать значимые действия в интернете через MAX или SMS. То есть де-факто многие операции в Сети без мессенджера могут быть заблокированы, поскольку верификация будет идти через Цифровой ID. Речь идет о возможной норме в третьем пакете антифрод-поправок — законах против мошенничества. Пока это обсуждение, а не принятое решение, но затронуть оно может почти каждого, кто пользуется банками и онлайн-сервисами с телефона. А, если вам интересно, что будет, если зарегистрироваться в МАКС под чужим номером, читайте тут.



Что предлагает Минцифры: интернет через МАКС

По данным Forbes, Минцифры предлагает подтверждать все значимые действия в интернете через MAX или SMS. Это одна из мер, которая может появиться в третьем пакете антифрод-поправок — блоке законов, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Что и говорить, если прямо сейчас в App Store есть поддельный Макс, и его никто не удаляет.

Важный нюанс: сам термин «значимые действия» в источнике не расшифрован. К «значимым» действиям можно отнести огромное количество событий, поэтому даже собеседник издания на IT-рынке заявил, что непонятно, что именно имеет в виду Минцифры. То есть формально под правило может попасть что угодно — от входа в личный кабинет до подтверждения перевода.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Подтверждение действий кодом — то, к чему может свестись новая норма. Такой механизм знаком любому, кто хоть раз получал одноразовый пароль от банка.

Однако массовое внедрение такого правила означало бы гораздо больше подтверждений, чем сейчас, — и это уже вызывает вопросы у бизнеса и пользователей.

Макс на Айфоне в России: можно ли пользоваться

Сразу успокоим: речь про запрет iPhone и про отключение интернета все-таки не идет. Ни MAX, ни SMS не привязаны к конкретной марке телефона — оба способа работают одинаково и на iPhone, и на Android. Другое дело, что если Макс не вернут в App Store, пользоваться им на Айфоне и подтверждать действия может быть затруднительно. Хорошо, что есть альтернативы.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Да и основная нагрузка ляжет не на пользователей, а на бизнес. Для банков и крупных платформ правило приведёт к росту расходов на рассылку сообщений и уведомлений в MAX, отмечает источник Forbes.

Для обычного человека потенциальные последствия выглядят так:

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

больше подтверждений кодами при действиях в онлайне

возможная необходимость держать установленным ещё один мессенджер

лишние шаги там, где раньше их не было

При этом есть и трезвая оговорка от самого рынка: оба способа подтверждения «не самые надёжные». То есть безопасность такая мера радикально не повысит, а вот неудобств добавить может.

Безопасен ли МАКС и почему эту идею уже один раз отклонили

Это не новая инициатива. Мера изначально была во втором пакете антифрод-поправок, но её исключили. Причина простая: против выступил практически весь бизнес — кроме операторов связи и VK, чья дочерняя компания и разрабатывает MAX.

Такой расклад многое объясняет. За идею выступают именно те, кто на ней зарабатывает: операторы получают доход от SMS, а VK — продвижение своего мессенджера. Это стоит держать в голове, оценивая, ради чьей выгоды продвигается норма. Похожая логика прослеживалась и в других инициативах — например, когда в России хотят отменить белые списки, но с оговорками.

Пока — переживать не стоит. В Минцифры заявили, что «такая мера не рассматривается», а третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством только согласовывается с ведомствами и отраслью. То есть на бумаге это ещё не закон, а тема для обсуждения, вокруг которой уже был конфликт интересов.

Это типичная ситуация для регулирования рунета: инициатива всплывает, встречает сопротивление бизнеса, уходит и возвращается в новой редакции. Похожим образом развивается и история с тем, что изменится для пользователей iPhone и Android при других ограничениях. Смысл следить за темой есть, а вот повода паниковать и «выбрасывать Айфоны» — точно нет.

Что делать владельцу iPhone

Конкретных действий сейчас не требуется — принятого закона нет. Разумный минимум такой:

не устанавливать MAX «на всякий случай», пока это не стало обязательным

следить за официальными заявлениями Минцифры, а не за пересказами

отличать слух и обсуждаемую инициативу от вступившего в силу правила

Читайте также: Apple передумала. Почему не выйдут AirPods Pro 4 с камерами

Если коротко: это обсуждаемая инициатива, а не действующее требование. Владельцам iPhone она ничем не грозит прямо сейчас и уж точно не заставляет менять устройство. Тема заслуживает внимания как индикатор того, куда движется регулирование, но реагировать на неё покупками или установкой приложений преждевременно.