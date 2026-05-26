Вышла iOS 26.6 beta 1: новые функции, автономность iPhone, дата релиза

Apple выпустила первые беты iOS 26.6 и iPadOS 26.6 для зарегистрированных разработчиков. Это финальная доработка ветки iOS 26 перед презентацией iOS 27, которую представят на WWDC 2026 уже 8 июня. Крупных нововведений в этом обновлении не предвидится. Речь в основном пойдет о шлифовке и доработке системы, однако совсем без нововведений нас скорее всего не оставят.



Когда выйдет iOS 26.6

Apple выложила первые беты iOS 26.6 и iPadOS 26.6 спустя две недели после релиза iOS 26.5 и iPadOS 26.5. Это классический ритм Apple: пока публичная версия уходит к пользователям, разработчики уже тестируют следующую.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

Поскольку сейчас нам доступна только дебютная сборка, то и на какие-либо изменения рассчитывать не приходится. Как правило, beta 1 выступает в роли подготовительного плацдарма. А основные нововведения чаще всего появляются во второй и последующих сборках.

Публичной даты выхода iOS 26.6 пока тоже нет, но логика подсказывает: релиз должен совпасть с периодом вокруг WWDC, когда Apple покажет iOS 27, для которой и приберегли основные нововведения. До этого момента 26.6 успеет пройти несколько бета-сборок.

Что нового в iOS 26.6

Главная честная мысль: заметных новых функций не ожидается. Apple завершает работу над веткой iOS 26, и апдейт, скорее всего, сосредоточится на исправлении ошибок и улучшении производительности.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Это означает примерно следующее:

правки мелких багов, которые накопились за цикл iOS 26

точечные улучшения стабильности и автономности

возможные обновления безопасности

никаких новых иконок, переработанных меню или громких функций

Если что-то новое всё же всплывёт в процессе тестирования, это станет понятно по мере выхода следующих бет — обычно энтузиасты находят скрытые изменения в первые дни.

Как установить бету iOS 26.6 и для кого она предназначена

Доступ к сборке открыт зарегистрированным разработчикам. Скачать бету можно прямо на iPhone или iPad через «Настройки», «Основные», «Обновление ПО». Для этого нужен Apple ID, привязанный к программе для разработчиков (бесплатная регистрация на сайте Apple это позволяет).

Порядок действий:

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

зайти на developer.apple.com под своим Apple ID и согласиться с условиями программы на устройстве открыть «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» в разделе «Бета-обновления» выбрать iOS 26.6 Developer Beta дождаться появления апдейта и установить как обычное обновление

Стоит ли обычному пользователю устанавливать бету iOS 26.6

Короткий ответ — не стоит ставить на основной iPhone. Это первая бета, в ней почти наверняка будут сбои, ускоренный разряд батареи и проблемы с отдельными приложениями. А раз крупных функций в 26.6 не обещают, смысла рисковать стабильностью устройства просто нет.

Бета имеет смысл, если у вас:

есть запасной iPhone или iPad, который не жалко

вы разработчик и тестируете собственное приложение под новую сборку

вам важно заранее проверить совместимость с корпоративными сервисами

Всем остальным разумнее дождаться публичного релиза. Если хочется следить за бета-циклом Apple подробнее, мы уже разбирали, как выходила бета iOS 26.1 и что было в восьмой бете iOS 26.

Автономность iOS 26.6 и сколько живет Айфон от зарядки

Поскольку iOS 26.6 beta 1 только вышла, очевидно, что автономность Айфонов, которые ее установят, будет не на самом высоком уровне. Но, учитывая, что это финальное обновление для данной итерации ОС, есть все шансы на то, что к моменту релиза время работы подтянут, и оно будет даже выше, чем на iOS 26.5.

Дебют iOS 27 ожидается в начале июня — традиционно Apple показывает новую версию системы на WWDC. Выпуск iOS 26.6 означает, что Apple фактически закрывает текущий цикл: дальше внимание команды переключится на новую большую версию.

Для пользователя это нормальный сценарий. Финальные апдейты ветки обычно самые стабильные — багов меньше, чем в первых сборках года. Если вы сидите на iOS 26 и не планируете прыгать в бету iOS 27 летом, релиз 26.6 будет одним из последних значимых обновлений до осени.

Кому важно обновиться до беты iOS 26.6 прямо сейчас

Первая бета-версия iOS 26.6 — это по сути техническое обновление, базис. Поэтому обычному владельцу iPhone делать ничего не нужно. Подождите выхода публичной версии iOS 26.6 — она прилетит автоматически, без рисков и без необходимости разбираться с профилями разработчика.

Разработчикам же стоит поставить бету хотя бы на тестовое устройство, чтобы проверить свои приложения до того, как обновление дойдёт до массовой аудитории.