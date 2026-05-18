Apple Watch Series 12: стоит ли ждать новые смарт-часы Apple или купить Series 11 прямо сейчас

Этой осенью Apple должна показать Watch Series 12. Слухи сходятся в одном: начинку переработают, а вот снаружи всё останется привычным. Главная интрига — новый процессор, а Touch ID и громких медицинских функций, скорее всего, не будет. Ниже — что из этого следует для тех, кто думает об апгрейде. Подробнее о дате выхода и цене в России мы уже писали отдельно.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Дата выхода Apple Watch Series 12

Apple традиционно представляет новое поколение Apple Watch в сентябре, и Series 12 не станет исключением. То есть анонс ждём вместе с новыми iPhone — это стандартный ритм компании, и пока ничто не указывает на сдвиг сроков.

Если вы сейчас выбираете часы и не привязаны к конкретной дате, имеет смысл подождать сентябрьской презентации: даже если Series 12 окажутся не интересны лично вам, в этот момент обычно дешевеют прошлые поколения.

Новый процессор Apple Watch Series 12: что изменится

Самое заметное по слухам изменение — обновлённый процессор. По-настоящему новый чип в Apple Watch Apple выпускает примерно раз в три года: S6 в 2020 году был основан на A13 Bionic, S9 в 2023 году — на A16 Bionic. Между ними были промежуточные чипы, но именно по новым ядрам процессора S9 был последним крупным апгрейдом.

В Series 12 ожидаются обновлённые ядра, предположительно на 3-нанометровом техпроцессе, похожем на чип A19, но точных подтверждений пока нет. Важно понимать, что это пока прогноз, а не подтверждённая характеристика.

Что это даёт на практике: быстрее открываются приложения, плавнее работает интерфейс, дольше держится актуальность часов через несколько лет владения. Если вы покупаете одни Apple Watch и хотите носить их долго, Series 12 могут быть интересны хотя бы ради нового чипа. А вот тем, у кого уже Series 9, 10 или 11, в повседневных задачах разницу почти не уловить. Хотите обсудить новые Apple Watch с другими читателями? Заглядывайте в наш чатик в Telegram или МАКС — там всегда помогут с выбором.

Будет ли Touch ID в Apple Watch Series 12

Летом 2025 года появился слух, что в часы добавят сканер отпечатка пальца. Сначала функцию обнаружил Macworld в утечке кода, но теперь похоже, что до релиза она не доберётся. Мы подробно разбирали, почему в Apple Watch нет Touch ID, хотя Apple очень хотела его добавить.

Причина прагматичная: в Apple опасаются, что Touch ID отнимет место у аккумулятора или новых медицинских датчиков. Для часов, где каждый миллиметр корпуса на счету, это вполне ожидаемый выбор — автономность и здоровье важнее ещё одного способа разблокировки, тем более что часы и так разблокируются при надевании на руку. Короткий вывод: ждать Touch ID в Series 12 не стоит. Если вы откладывали покупку именно ради этой функции — смысла больше нет.

Новые функции здоровья в Apple Watch Series 12

Здесь конкретики меньше всего. Слухи вскользь упоминают полноценный монитор артериального давления, расширенное отслеживание гипертонии и измерение уровня глюкозы в крови, но ничего конкретного по новым health-функциям в этом году нет. К этим утечкам стоит относиться спокойно:

полноценное измерение давления Apple обещают уже несколько лет, и каждый раз функция откладывается

Apple обещают уже несколько лет, и каждый раз функция откладывается неинвазивный замер сахара в крови — задача, над которой бьются все производители, и до серийного устройства пока никто не дошёл

— задача, над которой бьются все производители, и до серийного устройства пока никто не дошёл расширенный контроль гипертонии — более реалистичный сценарий, но и он требует подтверждения

Если часы вам нужны прежде всего ради здоровья, опирайтесь на то, что уже работает в Series 10 и 11, а не на прогнозы.

Дизайн Apple Watch Series 12 и размеры экрана

По текущим слухам Series 12 сохранят тот же дизайн, размеры экрана и общую эстетику, что и Series 11. Apple может добавить новые цвета и, возможно, эксклюзивные программные функции, но визуально часы будут узнаваемыми. Кстати, мы уже собрали подборку новых циферблатов для Apple Watch, которые появятся в watchOS 27.

Apple Watch Series 12 во многом будут продолжением Series 11 или даже 10, а не переосмыслением. Это типичный для Apple «промежуточный» год, когда основная работа идёт не над дизайном, а над железом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить подробности о Series 12 ближе к анонсу.

Apple Watch Series 12 или Series 11: что выбрать

Короткий ориентир по сценариям:

У вас Series 9, 10 или 11 — поводов обновляться по текущим слухам нет, можно спокойно пропустить релиз

— поводов обновляться по текущим слухам нет, можно спокойно пропустить релиз У вас Series 6 или старше — Series 12 будет ощутимым апгрейдом, особенно по скорости работы; ждать стоит

— Series 12 будет ощутимым апгрейдом, особенно по скорости работы; ждать стоит Выбираете первые Apple Watch — дождитесь сентября: либо возьмёте новинку, либо купите Series 11 со скидкой

— дождитесь сентября: либо возьмёте новинку, либо купите Series 11 со скидкой Нужен максимум здоровья и автономности — смотрите в сторону линейки Ultra, а не базовой Series

Если тема смарт-часов Apple интересует шире, посмотрите наш гид — какие Apple Watch лучше купить в 2026 году — это поможет сориентироваться перед покупкой. По имеющимся слухам Series 12 — это аккуратное обновление: новый чип, тот же дизайн, без громких медицинских прорывов и без Touch ID. Учитывая текущие утечки, ждать чего-то особенно эффектного не стоит.

Для года между крупными редизайнами это нормально. Если у вас свежая модель — можно выдохнуть и не следить за анонсом слишком внимательно. А вот тем, кто до сих пор носит старые часы или только присматривается к первым, лучше дотянуть до сентябрьской презентации и заодно посмотреть, что будет с ценами.