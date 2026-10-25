Эль Класико Барселона — Реал 25 октября: во сколько начало, составы и где смотреть в России

Если вы болеете за «Барселону» или «Реал», вечер воскресенья у вас, скорее всего, уже занят. Только у сегодняшнего Эль Класико слишком много оговорок. Одна команда приезжает без своей главной звезды, другая идет по чемпионату без единой осечки, а этой ночью Европа еще и перевела часы, так что время начала в части превью успело съехать. Добавьте сюда десять часовых поясов между Калининградом и Камчаткой, и вопрос «во сколько смотреть» становится вполне практическим. Ниже разберем, когда стартует матч в вашем городе, кто выйдет на поле и где игру покажут в России.



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Свисток прозвучит в 23:00 по Москве, но не по всей стране

Матч 10-го тура Ла Лиги пройдет на «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Начало в 23:00 по московскому времени, это подтверждают «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ». Хозяйка поля на этот раз «Барселона».

Теперь про часы. В ночь на 25 октября Испания вместе со всей Европой перешла на зимнее время, поэтому в Мадриде матч начнется в 21:00. Россия стрелки не трогает, и разница с Испанией сократилась до двух часов. В Лондоне в момент стартового свистка будет 20:00, в Киеве 22:00, в Нью-Йорке 16:00.

Для большей части страны это уже глубокая ночь. Я свел время начала по всем часовым поясам России и по соседним столицам в одну таблицу:

Город Пояс Начало матча Калининград МСК-1 22:00, 25 октября Москва, Санкт-Петербург, Минск МСК 23:00, 25 октября Самара, Ереван, Тбилиси, Баку МСК+1 00:00, 26 октября Екатеринбург, Алматы, Ташкент МСК+2 01:00, 26 октября Омск МСК+3 02:00, 26 октября Новосибирск, Красноярск МСК+4 03:00, 26 октября Иркутск МСК+5 04:00, 26 октября Якутск, Чита МСК+6 05:00, 26 октября Владивосток, Хабаровск МСК+7 06:00, 26 октября Магадан, Южно-Сахалинск МСК+8 07:00, 26 октября Петропавловск-Камчатский МСК+9 08:00, 26 октября

Восточнее Урала придется выбирать между сном и футболом. У меня в Новосибирске это 3:00 ночи с воскресенья на понедельник. Во Владивостоке все наоборот: матч совпадет с утренним кофе, и к финальному свистку уже пора выходить на работу. Учтите, что эфир «Матч ТВ» начинается в 22:00 мск, на час раньше игры, так что студию с разбором составов можно спокойно пропустить.

«Барселона» не теряла очков, а у «Реала» пусто на левом фланге

Каталонцы подходят к матчу в лучшей форме за много лет. Девять побед в девяти турах, 27 очков и мячи 39:9. По данным «Спорт-Экспресса», так же стартовал только «Реал» в сезоне 1968/69, и рекорд Ла Лиги сегодня может перейти к «Барселоне». Плюс 23 домашние победы в чемпионате подряд, если верить подсчетам SportsGambler.

Мадрид у Жозе Моуринью идет третьим с 21 очком. Команда уже дважды проиграла в лиге, «Бетису» и «Атлетико», оба раза 0:1. Зато в прошлом туре разгромила «Севилью» 4:1, и дубль там оформил Мбаппе. Если «Барселона» выиграет, отрыв от «Реала» вырастет до девяти очков. В октябре.

С составами сложнее. Главная потеря гостей — Винисиус Жуниор: после красной карточки в матче с «Вильярреалом» он дисквалифицирован на четыре игры. Также не сыграют Родриго и Рауль Асенсио, под вопросом Ферлан Менди. По данным stavka.tv, Куртуа слег с гриппом, и в воротах может выйти Лунин, хотя «Спорт-Экспресс» ставит бельгийца в состав. У «Барселоны» нет Эрика Гарсии, Кристенсена, Ольмо и Бардгжи, а Кунде мучается с голеностопом. Зато вернулись Рафинья и Френки де Йонг.

Официальные составы появятся примерно за час до игры. Пока издания сходятся на таких вариантах (схема 4-2-3-1 у обеих команд):

«Барселона» (Ханси Флик): Жоан Гарсия — Эспарт, Кубарси, Жерар Мартин, Канселу — Родри, Педри — Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Энтони Гордон — Рафинья.

«Реал» (Жозе Моуринью): Куртуа или Лунин — Думфрис, Конате, Хейсен, Кукурелья — Тчуамени, Вальверде — Гюлер, Беллингем, Диоманде — Мбаппе.

Главный спор в Барселоне про атаку. Одни ждут Рафинью в центре и Гордона слева, другие отправляют бразильца на фланг, а на острие ставят Габриэла Жезуса. В Мадриде вопросов меньше: место Винисиуса, судя по всем превью, займет Диоманде.

Российская линия верит в «Реал» меньше, чем зарубежная

Фаворит у букмекеров один, и это хозяева. Интереснее другое: российские конторы оценивают шансы Мадрида заметно скромнее, чем западные. Я сравнил коэффициенты из обзоров stavka.tv и «Спорт-Экспресса» с зарубежной линией, которую приводят SportsGambler и Bookmakers Review:

Исход Российские букмекеры Зарубежные букмекеры Победа «Барселоны» 1,59-1,62 1,63-1,65 Ничья 4,80-6,10 5,40-5,80 Победа «Реала» 4,40-5,05 3,75-3,80

Коэффициент около 1,6 означает, что победу «Барселоны» букмекеры оценивают примерно в 62%. На «Реал» в России дают до 5,05, а за рубежом не больше 3,80, то есть там в гостей верят на пару процентных пунктов сильнее. Голов ждут много: тотал больше 2,5 за рубежом идет всего за 1,18. Первым забившим чаще всего называют Ямаля (3,80), за ним Рафинья (4,00) и Мбаппе (4,50). Цифры собраны 24-25 октября и к началу матча могут сдвинуться.

Отдельно скажу прямо: это не совет, на что ставить. Коэффициенты здесь как градусник настроения перед игрой, не больше. История, кстати, против уверенных прогнозов. За 264 официальных матча у клубов ровно по 106 побед и 52 ничьи. В последний раз команды встречались 10 мая 2026 года, тогда «Барселона» выиграла 2:0 и досрочно забрала чемпионство.

Платить за подписку совсем не обязательно

Онлайн игру показывают Okko и «Кинопоиск». Если Okko на айфоне у вас еще не стоит, у нас есть инструкция, как скачать Окко на айфон после удаления из App Store. По данным «Ведомостей», расклад по ценам такой:

«Матч ТВ» и сайт matchtv.ru — бесплатно, эфир с 22:00 мск.

«Матч! Футбол 2» — с 22:25 мск, нужен пакет у оператора.

Okko — 399 рублей в месяц или 999 рублей в год, пробного периода нет.

«Кинопоиск» — тариф «М! Максимум» за 948 рублей в месяц или 4990 рублей в год, есть неделя бесплатно с привязкой карты.

С «Кинопоиском» осторожнее. Через семь дней деньги спишутся автоматически, так что отмените подписку сразу после матча, если она нужна только ради Класико. А вообще бесплатный эфир «Матч ТВ» никто не отменял: обычная антенна, приложение телеканала или сайт в Safari на айфоне.

Трансляция тормозит или сервис не пускает в раздел со спортом? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что проверить до стартового свистка.

Ночной матч проще пережить с айфоном под рукой

Смотреть Класико на экране смартфона, конечно, можно. Но футбол просится на большой экран, и если у вас есть приставка, приложения Okko и «Кинопоиска» на ней работают так же, как на телефоне. Мы подробно объясняли, почему Apple TV лучше любой приставки на Android TV Для ночного футбола это удобнее всего: телефон остается свободным для чата с друзьями.

Тем, кто живет восточнее Москвы, пригодится напоминание. Время из таблицы выше лучше сразу перенести в календарь, чтобы не пересчитывать часовые пояса спросонья. Порядок действий такой:

Откройте приложение «Календарь» и нажмите «+» в правом верхнем углу. Назовите событие «Барселона — Реал» и выберите время начала по вашему городу. В пункте «Оповещение» поставьте «За 15 минут» и нажмите «Добавить».

Если матч у вас в 3-4 часа ночи, надежнее обычный будильник: календарное оповещение легко проспать. Достаточно сказать «Привет, Siri, разбуди меня в 2:50». Ну а на будущее: под такие огненные матчи лучше заранее взять достойный ТВ-бокс. Рекомендуем приставку Xiaomi: берёте ее один раз и больше никогда не расстаетесь со Smart TV. Высокая скорость, чистый Android TV и обилие приложений гарантированы.

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Пока будете ждать перерыва, загляните в наши каналы в Telegram и МАКС: новости Apple там выходят и по выходным. А сама интрига вечера простая: либо «Барселона» уходит в отрыв на девять очков уже в октябре, либо «Реал» без Винисиуса напоминает, почему его рано списывать со счетов.