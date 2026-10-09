Что будет с интернетом в России после атак на дата-центры Яндекса

Кирилл Пироженко

Если с утра у вас не грузится Яндекс Почта или подвисает облако, дело не в вашем айфоне и не в провайдере. Компания второй день подряд разбирается с последствиями ЧП, о которых еще неделю назад никто бы всерьез не говорил. Первый случай многие восприняли как неприятную случайность, но сегодня история повторилась в другом городе, и вопросы стали куда менее спокойными. Ниже разберем, что именно произошло с площадками Яндекса, какие сервисы уже почувствовали удар и стоит ли прямо сейчас спасать свои файлы.

Система пожаротушения в дата-центре Яндекс

Система пожаротушения в дата-центре Яндекс

Что случилось с дата-центрами Яндекса

Первым пострадал дата-центр в Сасово Рязанской области. В ночь на 8 октября его атаковали беспилотники, на объекте начался пожар. Пресс-служба Яндекса подтвердила, что огонь задел часть инфраструктуры, а работа дата-центра полностью остановлена. Когда площадку вернут в строй, в компании не говорят. Пострадавших, по ее данным, нет. Дата-центр в Сасово работает с 2014 года, и это, по данным CNews, первая известная атака беспилотников на российский ЦОД.

Не прошло и суток, как 9 октября под удар попала Калуга. Там, по словам пресс-службы, несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя, полный масштаб ущерба еще оценивают. Формулировка у компании осторожная: часть сервисов может работать с перебоями. На месте работают экстренные службы и специалисты Яндекса, людей не задело.

Два объекта за два дня. Для компании, у которой на этих площадках крутятся поиск, почта, облако и десятки других сервисов, это уже не похоже на разовое происшествие.

Какие сервисы Яндекса работают с перебоями

Саму картину хорошо видно по Detector404. Утром 9 октября жалобы на Яндекс шли фоном, по 5-15 в отрезок. Примерно с 10:30 линия резко пошла вверх и к 11:00 уперлась в 50 с лишним обращений. Что интересно, сетевые сбои на том же графике почти не растут: провайдеры работают нормально, а проблема на стороне серверов самого Яндекса. Чаще всего пользователи жаловались на Яндекс Почту. Некоторые издания пишут и о перебоях на сайтах ЦИАН и РЖД, но эту связку пока подтверждает только один источник, так что я бы относился к ней осторожно.

Жалобы на работу сервисов Яндекса в Detector404

Жалобы на работу сервисов Яндекса в Detector404

После Сасово тоже было неспокойно. В Yandex Cloud тогда сообщили о перебоях с электропитанием в зоне доступности ru-central1-b, а значит, задело и сторонние компании, которые арендуют у Яндекса мощности. Рынок отреагировал быстро: 8 октября акции Яндекса к 10:10 по Москве подешевели больше чем на 3,4%.

Если у вас Яндекс Почта подключена к стандартному приложению на iPhone, ошибки синхронизации и пустые папки сейчас тоже выглядят нормально. Сломался не телефон. Отвечает сервер, и делает это с большой задержкой.

Мнение Эльдара Муртазина: паниковать рано

Пока одни советуют срочно выкачивать все из облака, Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, опубликовал в своем Telegram-канале пост с говорящим заголовком «Отставить панику». Писал он его после Сасово, и логика у него такая. Пожар и сгоревший дата-центр — очень разные вещи. В российских ЦОДах стоят системы пожаротушения, которые работают без воды, поэтому полностью выгоревшее здание он считает маловероятным. К тому же в Сасово не одно здание, а несколько, и одновременно поразить все разом вряд ли получится.

Дата-центр Яндекса до атаки. Изображение: dp.ru

Дата-центр Яндекса до атаки. Изображение: dp.ru

Главное для обычного пользователя дальше. По словам Муртазина, у данных Яндекса должно быть географическое резервирование, а значит, ничего не должно потеряться. Медленная работа сервисов, по его оценке, связана с «пробками»: каналы забиты запросами, нагрузка переезжает на другие площадки. Отдельно он просит не скачивать все подряд из сервисов Яндекса прямо сейчас. Такие массовые выгрузки только добавляют нагрузку и делают хуже всем.

По масштабу Муртазин прикидывает, что Сасово даже в пике тянул процентов пять от общей мощности всех стоек компании. Для Яндекса это прямой убыток, но деньги его закрыть есть. Настоящий вопрос, пишет он, не в одном ударе, а в том, станут ли они системными, как это было со складами Wildberries.

И вот тут неприятный момент. Пост вышел до Калуги, а сегодня как раз произошло то, что Муртазин называл главным риском: второй удар подряд. Если считать его же цифрами, на одной площадке масштаб все еще далек от катастрофы. Но запас прочности у резервирования не бесконечный, и каждый новый выбитый модуль съедает его. Вывод аналитика при этом не меняется: данные, скорее всего, уцелеют, а вот доступ к ним какое-то время будет ограничен.

Что делать, если вы пользуетесь сервисами Яндекса на iPhone

Первое и самое простое: ничего не выкачивать в панике. Если Яндекс Диск или Почта работают медленно, повторные попытки скачать гигабайты фото только удлиняют очередь. Чуть сложнее с важными письмами. Если через Яндекс Почту к вам приходят коды от банка, госуслуг или рабочих сервисов, стоит заранее привязать запасной адрес у другого почтовика. Например, Почту Mail.ru, и мы уже показывали, как включить уведомления Почты Mail.ru на айфоне после ее удаления из App Store.

Второе — подумать про план Б заранее, а не в момент сбоя. Муртазин в конце поста об этом и пишет: похоже, такие ситуации будут повторяться, так что запасной вариант нужен всем, у кого есть такая возможность. Для обычного владельца iPhone это пара простых вещей: важные фото и документы лежат не только в одном облаке, а пароли от ключевых аккаунтов не завязаны только на одну почту. Кстати, похожая логика работает и при отключениях мобильного интернета, мы отдельно разбирали, как работают белые списки Минцифры и какие сервисы в них попадают.

Айфон рядом с логотипами Яндекс Диска и iCloud

Айфон рядом с логотипами Яндекс Диска и iCloud

Третье — проверять информацию. Яндекс пока не называет сроков восстановления ни для Сасово, ни для Калуги, так что громкие заявления «облако сгорело насовсем» в чатах стоит делить на десять. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда мы добавим официальные цифры, как только компания их назовет.

У вас что-то пропало из Диска или не приходят письма уже несколько часов? Опишите проблему в нашем чате в Telegram или МАКС, так проще понять, локальный это сбой или общий.

А если решили держать копию самых ценных снимков дома, понадобится внешний SSD или флешка с разъемом Lightning или USB-C. Недорогие накопители под айфон периодически находятся в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Только скачивайте архив, когда сервисы Яндекса придут в себя, а не сегодня, пока их и без того штормит.

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