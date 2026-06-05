Как скачать ВТБ Онлайн на iPhone: новое приложение Сириус в App Store

Российские банки и Apple давно играют в кошки-мышки: приложения выпиливают из App Store, а они возвращаются под новыми именами. Но приложение ВТБ для Айфона — большая редкость, последний клиент «Всё просто» отключился ещё в конце 2023 года, и с тех пор приложения для iOS у банка не было, не считая Луны. И вот спустя почти три года ВТБ снова в магазине, на этот раз под названием Сириус. Если вы давно ищете, как установить ВТБ на Айфон в 2026 году, то вот вам самый простой способ прямо сейчас, пока приложение не удалили.



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Сириус — новый ВТБ на Айфон

Поскольку альтернатив App Store на iPhone у нас в стране по сути нет, качать новый ВТБ придётся именно оттуда. Приложение уже в магазине, переходите и устанавливайте на смартфон или планшет. И вот тут главное: сделать это лучше как можно скорее, как и в случае с Альфа-Банком.

Дело в том, что под своим настоящим именем ВТБ в App Store попасть не может, мешают санкции, под которые ВТБ попал ещё в начале 2022 года. Поэтому приложение маскируют: ни слова про банк в описании, нейтральная категория и сторонний разработчик в карточке. Модераторы Купертино распознают такие приложения обычно за сутки, иногда и за пару часов. Так что ВТБ в App Store — гость недолгий, и медлить с загрузкой не стоит.

Скачать ВТБ

Что внутри приложения Сириус от ВТБ

Никаких «сторонних сервисов», обещанных в описании, вы там, конечно, не найдёте. После установки и входа под своими данными вас встретит привычный ВТБ Онлайн для iPhone, тот же интерфейс, что и в прошлых версиях. Приложение полноценное: на месте счета и карты, переводы по номеру телефона и по реквизитам, оплата ЖКХ, история операций с фильтрами и поддержка в чате. По сути это полный ВТБ для iOS, просто под другой вывеской, и название на функции не влияет вообще никак.

Вот только одну функцию редакции в этой версии найти так и не удалось, и это оплата Айфоном. Платить смартфоном через Bluetooth, как умеет фирменный VTB Pay, Сириус, судя по всему, пока не научили, хотя в браузере Луна такая возможность есть. Если для вас это ключевой сценарий, держите отдельную инструкцию, как платить Айфоном через ВТБ Pay по Bluetooth в 2026 году. Возможно, оплату нужно поискать в настройках — расскажите в нашем Телеграм-чате, удалось ли вам.

Почему стоит скачать ВТБ на Айфон прямо сейчас

Главная причина ловить такие приложения сразу в том, что окно открыто ненадолго. Это первый за три года рабочий способ установить ВТБ на Айфон по-старому: просто скачали из App Store и пользуетесь. Даже если приложение удалят из магазина, уже установленный клиент продолжит работать на вашем устройстве. Apple убирает карточку из выдачи, но не стирает программу с телефона.

Так что если вы давно сидите на веб-версии или вам не нравится Луна, самое время скачать. Качайте сейчас, пока Сириус от ВТБ не удалили. Плюс один способ, как вернуть приложение крупного банка на телефон.

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Кстати, держать банк под рукой скоро станет особенно кстати: налог на смартфоны и ноутбуки перенесли на 1 декабря, и на ценах Айфонов и Маков это вполне может отразиться. Так что если планируете обновлять технику, прикиньте бюджет заранее, лишним точно не будет.