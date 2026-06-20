Как скачать Альфа-Банк на iPhone: новое приложение Апгрейд в App Store

Российские банки давно играют с Apple в кошки-мышки: их приложения выпиливают из App Store, а они возвращаются под новыми вывесками. И вот опять, в магазине тихо появился Альфа-Банк под названием Апгрейд. Шума вокруг него почти нет, многие даже не в курсе, но приложение настоящее и рабочее, мы проверили лично. Айфон вообще богат на неочевидные трюки, взять хоть возможность сделать два мессенджера МАКС на одном iPhone, а сегодня разберёмся с банковским клиентом, пока его не удалили.



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Апгрейд — настоящий Альфа-Банк или нет

Поскольку альтернатив App Store на iPhone у нас в стране по сути нет, качать новый Альфа-Банк придётся именно оттуда. Доступно приложение по этой ссылке, переходите и устанавливайте на смартфон или планшет. И вот тут главное, сделать это лучше как можно скорее.

Смущает, конечно, отсутствие новостей про новое приложение Альфа-Банка. Но если сомневаетесь, легко проверить, написав в чат поддержки. Нам ответили, что все ОК — ссылка ведет на это приложение.

Дело в том, что под своим настоящим именем банковский клиент в магазин Apple попасть не может, поэтому его маскируют. В этот раз вывеска особенно хитрая: в App Store приложение числится как «Апгрейд, умный помощник», то есть прикидывается обычным ИИ-ассистентом, и в описании ни слова про банк. Если вы и раньше искали, как установить Альфа-Банк на Айфон в 2026 году, то сейчас самый удобный момент. Пока модераторы Купертино ничего не заметили, но Альфа в App Store всегда гость недолгий, и медлить с загрузкой не стоит.

Альфа-Банк в App Store

Новое приложение Альфа-Банка и отличия от старого

Никакого ИИ-помощника вы внутри, конечно, не найдёте. После установки и входа под своими данными вас встретит привычное приложение Альфа-Банка для iPhone с тем же интерфейсом, что и в прошлых версиях. Меню разделено на знакомые вкладки: «Главная» со счетами и быстрыми переводами по номеру телефона, «Платежи» для оплаты ЖКХ и переводов по реквизитам, «Выгода» с кешбэком и акциями, «История» операций с фильтрами и «Чаты» для связи с поддержкой. Визуально от Холдера не отличить.

То есть по факту это полноценный Альфа-Банк для iOS, просто под другой вывеской. Название на функции не влияет вообще никак, все операции, которые вы делали раньше, остаются на месте. И это куда удобнее веб-версии: полноценные пуш-уведомления о списаниях и поступлениях, вход по Face ID, быстрый доступ с домашнего экрана, ничего из этого браузерная Альфа-Онлайн в полной мере не даёт. Так что появление Апгрейда в App Store это прежде всего шанс поставить нормальное банковское приложение на новый Айфон без танцев с бубном.

Как платить Айфоном без Apple Pay через Апгрейд

Главная причина ловить такие приложения сразу, это поддержка бесконтактной оплаты картой Альфы. После ухода Apple Pay из России банк нашёл обходной путь и научил свои приложения платить смартфоном без пластиковой карты через Bluetooth. В Апгрейде эта функция тоже на месте. При первом запуске приложение само попросит доступ к Bluetooth, а если вы случайно отклонили запрос, включить его недолго.

Откройте настройки iPhone и зайдите в раздел «Приложения». Найдите там установленное приложение Апгрейд. В строке Bluetooth активируйте тумблер. Вернитесь в само приложение и на главном экране нажмите кнопку с волнами, останется только поднести смартфон к терминалу.

Работает всё на удивление просто, а настраивается ещё проще. Оплата проходит на большинстве обычных терминалов, так что выходить из дома с пластиком больше не обязательно. Подробно об этой технологии мы уже рассказывали в статье про бесконтактную оплату Айфоном от Альфы.

Почему стоит скачать Альфа-Банк на Айфон

Приложение Апгрейд от Альфа-Банка это очередное временное окно, пока клиент снова доступен в App Store. Можно установить его по-старому, без веб-версий и сторонних сертификатов. И тут работает простое правило: даже если приложение удалят из магазина через пару часов, уже скачанный клиент никуда не денется и продолжит работать на вашем устройстве сколько угодно. Удаление из App Store бьёт только по тем, кто не успел загрузить.

Альфа-Банк в App Store

Поэтому, если вы давно сидите на неудобной веб-версии или только что взяли новый Айфон, не откладывайте. Скачайте Апгрейд сейчас, войдите в аккаунт и проверьте оплату, чтобы потом не кусать локти, когда окно закроется. А если пользуетесь сервисами Apple, заодно держите инструкцию, как пополнить Apple ID через Альфа-Банк в 2026 году, закроете сразу два вопроса.