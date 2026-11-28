Владельцам iPhone, которые привыкли откладывать установку обновлений на потом, похоже, стоит немного поторопиться. В этот раз обратить внимание на содержимое настроек смартфона рекомендует даже Telegram. Причем делает это весьма необычным способом, который уже успел взволновать пользователей мессенджера. Не так давно мы разбирались, действительно ли одна ссылка в Telegram может привести к блокировке аккаунта навсегда, а теперь появился новый повод поговорить о безопасности. Насколько серьезно нужно отнестись к предупреждению и почему с обновлением Айфона лучше не затягивать?



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Telegram начал беспокоиться о владельцах iPhone

Вечером 27 ноября Telegram начал рассылать пользователям iPhone необычные сообщения от своего официального аккаунта. В них мессенджер призывает установить свежую версию операционной системы, поскольку использование устаревшей прошивки может поставить под угрозу личные данные и учетные записи. Причем речь идет именно про обновление операционной системы, а не самого Telegram. В сообщении даже приводится небольшая инструкция с описанием того, куда нужно зайти в настройках смартфона.

Ситуацию прокомментировал и сам Павел Дуров*. По словам основателя Telegram, владельцы iPhone с устаревшими версиями iOS подвергаются массовым взломам, а для компрометации устройства в некоторых случаях достаточно просто открыть веб-страницу. Интересно, что о получении аналогичных предупреждений владельцами Android-смартфонов пока не сообщалось. На этот раз Telegram обратил особое внимание именно на безопасность устройств Apple.

При этом наличие такого сообщения в списке чатов Telegram не говорит о том, что ваш Айфон уже кто-то взломал. Приложения могут определять версию операционной системы, под управлением которой они работают. Поэтому для подобной рассылки совершенно необязательно проводить диагностику каждого смартфона. Перед нами именно профилактическое предупреждение, а не уведомление об обнаружении вредоносного ПО на конкретном устройстве.

Поводов для паники пока нет

Несмотря на довольно пугающую формулировку сообщения, ничего принципиально нового в происходящем нет. Разработчики приложений и специалисты по информационной безопасности регулярно рекомендуют пользователям устанавливать свежие версии операционных систем. Подобные предупреждения появлялись и в прошлом году, когда Apple выпускала обновления для устранения уязвимостей, обнаруженных в программном обеспечении iPhone. Просто обычно на такие новости обращают гораздо меньше внимания, чем на сообщение, полученное непосредственно в мессенджере.

Важно понимать, что уязвимость и взлом — это совершенно разные вещи. Даже если в операционной системе обнаружена серьезная ошибка, это еще не означает, что злоумышленники уже научились использовать ее для массовой кражи данных. Некоторые проблемы обнаруживают исследователи задолго до того, как о них узнают хакеры. Другие становятся известны благодаря расследованию уже совершенных атак.

К тому же Telegram не предлагает пользователям скачивать сторонние программы, переходить по подозрительным ссылкам или вводить данные от учетной записи Apple. Все, что нужно сделать, — воспользоваться стандартным разделом обновления ПО. Если вы переживаете за автономность смартфона после установки свежей прошивки, можете ознакомиться с результатами тестирования батареи iPhone на iOS 27.2.1. Повального ухудшения времени работы после установки апдейта не обнаружилось, хотя отдельные модели показали разные результаты.

Telegram не перестанет работать на старых версиях iOS

И самое главное: если вы проигнорируете предупреждение Telegram и не станете обновлять Айфон, мессенджер из-за этого не перестанет работать. Сообщение носит исключительно рекомендательный характер. На сегодняшний день минимальной версией операционной системы для установки Telegram из App Store является iOS 15. Поэтому даже владельцы iPhone 6s и iPhone 7 могут продолжать пользоваться приложением.

Не стоит путать эту рассылку с регулярными предупреждениями WhatsApp о прекращении поддержки старых версий iOS. Там разработчики действительно пересматривают системные требования, из-за чего приложение может попросту перестать запускаться. В случае с Telegram речи об этом пока не идет. Никто не устанавливает крайний срок для скачивания новой прошивки и не грозит ограничить доступ к перепискам. Однако игнорировать рекомендации разработчиков только потому, что мессенджер продолжает работать, я бы все-таки не стал.

Старая версия iOS не обязательно приведет к взлому

Тут, конечно, палка о двух концах. Можно несколько лет не обновлять Айфон, пользоваться банковскими приложениями, посещать различные сайты и ни разу не столкнуться с неприятностями. А можно оказаться в числе тех, кому не повезло. Предсказать подобное практически невозможно. Например, совсем недавно Binance предупредила владельцев iPhone об опасной уязвимости, из-за которой под угрозой оказались данные криптокошельков. Причем проблема заключалась не в самих приложениях, а в механизмах защиты iOS.

Вместе с тем говорить о том, что после посещения любого сайта с вашей банковской карты непременно исчезнут все деньги, тоже неправильно. Уязвимость в iOS может позволить злоумышленнику обойти отдельные механизмы защиты смартфона. Однако для кражи денег зачастую требуется выполнить целую последовательность действий: получить доступ к конфиденциальной информации, перехватить данные авторизации или обойти дополнительные средства защиты. Многое зависит от характера уязвимости и того, насколько хорошо защищены конкретные приложения.

Да и сами пользователи порой пренебрегают элементарными правилами безопасности, даже не подозревая об этом. Например, мы недавно рассказывали, почему стоит отключить быстрый вход в банковских приложениях на Айфоне. Одним словом, не стоит рассчитывать исключительно на репутацию Apple и думать, что с вашим смартфоном уж точно ничего не случится. Установить обновление гораздо проще, чем впоследствии разбираться с последствиями взлома. При этом даже самая свежая прошивка не отменяет необходимости соблюдать осторожность в интернете.

Apple уже выпустила обновление с важными исправлениями

На момент публикации материала последней общедоступной версией операционной системы для актуальных моделей iPhone является iOS 27.2.1, вышедшая еще 9 ноября. Обновление не содержит новых функций или заметных изменений интерфейса, из-за чего многие наверняка решили его пропустить. А зря: Apple устранила сразу девять уязвимостей, некоторые из которых затрагивали привычные функции Айфона. Вот основные исправления:

Устранены две ошибки в iMessage, связанные с несанкционированным доступом к групповым перепискам и истории сообщений.

Исправлена уязвимость, позволявшая подключать Bluetooth-устройства без подтверждения владельца iPhone.

Устранены три ошибки AirPlay, связанные с обходом ограничений на подбор кодов сопряжения.

Исправлена ошибка Bluetooth, позволявшая вызвать повреждение памяти процесса.

Устранена уязвимость в библиотеке сжатия данных Brotli.

Исправлена ошибка App Intents, из-за которой приложения могли получить доступ к конфиденциальной информации.

Более подробно о том, почему важно установить iOS 27.2.1, мы уже рассказывали в отдельном материале. Приятно и то, что Apple не забыла про владельцев смартфонов с более ранними версиями операционной системы. Так что ради повышения безопасности необязательно переходить на новое поколение iOS: достаточно проверить наличие обновлений для своей версии системы.

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Я бы на вашем месте не стал дожидаться выхода iOS 27.3, чтобы установить все исправления разом. Тем более что Telegram не уточнил, какие именно уязвимости стали причиной рассылки предупреждений. Откройте настройки Айфона, перейдите в раздел «Основные» и выберите «Обновление ПО». Если там есть доступное обновление, выделите немного времени на его установку. Не нужно впадать в панику и срочно менять все пароли, получив сообщение от Telegram. Но и игнорировать подобные рекомендации точно не стоит.

*Павел Дуров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.