Как установить мессенджер МАКС на iPhone. Новое приложение Yaqin в App Store

Если вы удалили MAX с айфона или купили новый смартфон уже после июня, поставить мессенджер из App Store было просто неоткуда. Кто-то сидел в веб-версии, кто-то берег старую установку и боялся чистить память. Теперь в магазине Apple появилось приложение, которое пускает в ваш аккаунт MAX, только называется оно совсем иначе и иконка у него своя. Звучит как очередная подделка, но тут история хитрее. Я поставил его на свой iPhone и посмотрел, что внутри. Ниже расскажу, чье это приложение, как его найти и без чего в нем придется обойтись. А про то, как в App Store уже выдавали себя за MAX, мы писали отдельно.



Новое имя, а внутри все тот же MAX

Приложение называется Yaqin Messenger, и по описанию в App Store его не отличить от десятка других мессенджеров: чаты, звонки, каналы, стикеры. С узбекского «yaqin» переводится как «близкий», отсюда и слоган «Stay close with Yaqin». Схема знакомая. Совсем недавно в магазин так же вернулась VK Музыка, только она притворилась аудиогидом по Петербургу под названием Аудиотропа, а банки уже несколько лет выпускают свои клиенты под нейтральными вывесками.

Дальше возникает главный вопрос: кто стоит за Yaqin, сами создатели MAX или сторонние разработчики со своим альтернативным клиентом? Судя по всему, первое. Код для входа приходит в SMS от отправителя MAX с привычной припиской «Вводите только в MAX». После входа подтягивается весь аккаунт: чаты, папки, подписки и даже права администратора в нашем канале, куда я спокойно опубликовал пост прямо из Yaqin. Меню настроек совпадает с оригиналом пункт в пункт, вплоть до служебного чата «Коды подтверждения».

Сторонний клиент так не умеет. Чужие приложения для MAX официально не поддерживаются, и собирать такое пришлось бы на обратной разработке, а это обычно видно сразу: то функции не хватает, то верстка поехала. Здесь же копия один в один, только с другой иконкой. Приложение явно нацелено на Узбекистан, в нем есть русский, узбекский и английский языки. И это тоже логично: Узбекистан для MAX самый крупный зарубежный рынок, там мессенджером пользуются больше 4 миллионов человек.

Официальных заявлений о Yaqin я пока не нашел, так что формально это вывод по косвенным признакам. Но признаков слишком много, чтобы списать их на совпадение. Если VK все-таки прокомментирует происхождение приложения, мы сразу напишем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС.

Найти Yaqin получится не с каждым Apple ID

Приложение доступно только в российском, казахстанском и белорусском App Store. Поэтому, если поиск ничего не находит, первым делом проверьте регион своего аккаунта. Войти можно с обычным российским номером, отдельная SIM-карта не нужна.

Порядок действий такой:

Откройте Настройки — ваше имя — Медиаматериалы и покупки — Просмотреть и убедитесь, что в строке «Страна или регион» стоит Россия, Казахстан или Беларусь. Перейдите по ссылке на Yaqin Messenger в App Store и нажмите «Загрузить». Если ищете вручную, вбивайте Yaqin: нужна иконка с бирюзовым облачком и тремя точками. Скачать МАКС на iPhone Откройте приложение, оставьте код страны +7 и введите номер, к которому привязан ваш MAX. Введите код из SMS. Если сообщение не пришло, загляните в чат «Коды подтверждения» на другом устройстве, где вы уже вошли в MAX. Разрешите уведомления, когда приложение об этом спросит.

Сразу после установки советую выключить переключатель Настройки — App Store — «Сгружать неиспользуемые». Такие приложения иногда исчезают из магазина так же внезапно, как появились. А iOS может тихо выгрузить программу, которую вы пару недель не открывали, и вернуть ее после удаления из App Store уже не выйдет.

Код так и не пришел или Yaqin не находится даже с правильным регионом? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Истории, комментарии и пуши работают как в оригинале

Внутри все устроено так же, как в обычном MAX: вкладки «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Настройки», папки с чатами и общий поиск по людям и сообщениям. В настройках на месте безопасность, список устройств, экономия батареи и хранилище медиа. Кстати, если после входа в Yaqin захочется навести порядок в сеансах, мы недавно показывали, как выйти из МАКС на всех устройствах сразу.

Над списком чатов висит лента историй, и свою можно выложить тем же плюсиком у аватарки. В каналах работает кнопка «Комментировать»: обсуждение открывается отдельным экраном, а сверху закреплен сам пост. Я проверил это на канале AppleInsider.ru #новости, и все отработало без единой заминки.

Отдельно меня интересовали уведомления, потому что именно на них обычно сыпятся неофициальные клиенты. Без доступа к серверам мессенджера пуши у чужих программ приходят с задержкой или не приходят вообще. В Yaqin уведомления приходят сразу, как в оригинальном MAX, и для меня это еще один довод в пользу того, что приложение выпустили сами создатели мессенджера.

Госуслуги остались только в старом MAX

Главное отличие видно, если открыть настройки двух приложений рядом. В оригинальном MAX вверху висит блок Госуслуг с цифровым ID, а в Yaqin этого раздела нет вовсе. Заодно пропали баннеры «Вернуть уведомления» и «Пригласить друзей», но по ним вряд ли кто-то заскучает.

Цифровой ID в MAX нужен, чтобы подтверждать личность и возраст без паспорта, например на кассе или при заселении в гостиницу. Почему его убрали, никто не объяснил. Могу только предположить: приложение рассчитано на зарубежный рынок, и связка с российскими Госуслугами в нем выглядела бы странно (да и лишнего внимания Apple никому не хочется).

Поэтому, если вы пользуетесь цифровым ID, старый MAX не удаляйте. Yaqin ставится как отдельное приложение и ничего не заменяет, так что на одном айфоне спокойно живут оба. А вот тем, кто остался без MAX после июня и мучился с веб-версией, Yaqin закрывает вопрос с перепиской целиком.

Если вы как раз переезжаете на новый айфон и заново собираете все нужное, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там часто лежат недорогие чехлы и защитные стекла под свежие модели.

Остается понять, надолго ли Yaqin задержится в App Store. Подделки MAX оттуда вылетали за считанные дни, а у этого приложения с конца сентября вышло уже пять версий. Так что если мессенджер нужен вам на iPhone, ставьте сейчас, пока ссылка открывается.