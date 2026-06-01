Не открывается Фигма: причины сбоя и способы решения

Кирилл Пироженко

Если вы дизайнер, верстальщик или просто человек, который привык открывать макеты в браузере, последние дни могли выдаться нервными. Figma встречает многих пользователей из России бесконечной загрузкой или сухой надписью connection error. И это не у вас одного: на сбои разом пожаловались тысячи человек по всей стране. Самое интересное в этой истории — то, что сама Figma утверждает, будто у неё всё в полном порядке. Неделей ранее мы уже разбирали аналогичный сбой нейросети DeepSeek. Посмотрим, что не так на этот раз.

Сбой Figma в России: что известно о жалобах пользователей

Всё началось ещё 29 мая. По данным сервиса Detector404, в этот день резко подскочило число жалоб на недоступность сайта при попытке открыть его с российского IP-адреса. К следующему дню жалобы переросли в полноценную волну.

За сутки набралось свыше 2 тысяч обращений из разных уголков страны. На графиках мониторинга видны два чётких всплеска: первый пришёлся на день, второй начался утром следующих суток и тянется до сих пор. Проблемы фиксируют примерно в двух десятках городов, больше всего сообщений — из Петербурга и Новосибирской области.

Картина у всех примерно одинаковая. Веб-версия редактора не грузится, приложение выдаёт сетевую ошибку, а при попытке войти в аккаунт соединение обрывается. То есть речь не про отдельный глюк, а про систематический сбой, который накрыл сразу многих.

Почему Figma не открывается, хотя серверы работают

А вот здесь начинается самое странное. Если зайти на официальную страницу статуса Figma, там горит спокойный зелёный баннер: все системы работают в штатном режиме. Real-time collaboration server, API, веб-приложение, инфраструктура на AWS — напротив каждого пункта стоит Operational. Инцидентов за последние дни не зарегистрировано.

Глобальные системы мониторинга это подтверждают: масштабного сбоя в мире нет. Получается, проблема носит сугубо локальный характер и затрагивает в основном Россию.

Добавляет путаницы и то, что жалуются далеко не все. Часть пользователей и редакций спокойно открывают сервис с российских адресов и никаких трудностей не замечают. У кого-то Figma падает наглухо, у соседа по офису всё работает. Такая мозаика как раз и характерна для ситуаций, когда дело не в самом сервисе.

Причины сбоя Figma в России: основные версии

Честно скажем сразу: официальной причины пока нет. Роскомнадзор о блокировке сервиса публично не заявлял, Figma — тоже. Поэтому всё, что есть на руках, — это версии. Перечислим основные, с оговоркой, что ни одна из них не подтверждена. Версия первая, техническая. Сбой на стороне маршрутизации или у конкретных провайдеров. Это объясняло бы, почему у одних не работает, а у других всё в порядке — трафик ходит разными путями.

Версия вторая, ограничения на уровне сети. Когда доступ к ресурсу восстанавливается через зарубежные маршруты, а с обычного российского подключения сайт молчит, это типичный почерк фильтрации трафика. К тому же ведомство в последнее время усилило блокировку VPN и прокси, так что сетевая версия выглядит вполне правдоподобно.

Версия третья, наследие 2022 года. Стоит напомнить, что Figma ограничила работу с российскими пользователями ещё несколько лет назад: компания свернула продажи и заморозила корпоративные аккаунты под санкциями. При этом бесплатный доступ к редактору формально сохранялся. Не исключено, что компания просто докрутила какие-то ограничения, хотя публично об этом не сообщала. Какой из вариантов ближе к правде, сказать невозможно. Скорее всего, ясность появится не раньше, чем кто-то из участников этой истории решит дать комментарий.

Что делать, если Figma не работает и нужно открыть макет

Перейдём к практике, ведь работать-то надо. Пользователи отмечают, что доступ к сервису возвращается, когда трафик идёт через другие страны. Добавим только, что у бесплатных решений хватает подводных камней — в МВД уже объясняли, что не так с бесплатными VPN.

Куда полезнее подумать о подстраховке, которая не зависит от капризов доступа. Вот что стоит сделать уже сегодня:

  • выгрузите важные проекты на компьютер — Figma позволяет экспортировать файлы в формате .fig и в графику (PNG, SVG, PDF) на случай, если завтра вы вообще не зайдёте в аккаунт;
  • сохраните ключевые ассеты и компоненты отдельно, чтобы не собирать дизайн-систему заново;
  • обсудите с командой запасной канал работы — на случай, если сбой затянется на недели, а не на дни;
  • присмотритесь к альтернативам: Penpot с открытым кодом, российская Lunacy от Icons8 или офлайн-инструменты вроде Sketch на macOS.

Полностью заменить Figma эти варианты, конечно, не смогут — слишком уж она вросла в рабочие процессы дизайнеров. Но иметь под рукой план Б куда спокойнее, чем каждое утро гадать, откроется сегодня сервис или нет. Не получается зайти и не знаете, что предпринять? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС — там подскажут рабочие варианты.

Пока же ситуация выглядит так: с конца мая Figma у значительной части пользователей в России не открывается, причины официально не названы, а сама компания разводит руками и показывает зелёный статус. Как только появятся внятные комментарии от Figma или регуляторов, обязательно расскажем.

