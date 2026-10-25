Распродажа 11.11 уже идёт, а вы и не знали. Что я успел урвать со скидкой

Распродажа 11.11 на AliExpress уже идёт, просто громко об этом никто не объявлял, и главную волну все по привычке ждут ближе к одиннадцатому числу. Я ждать не стал и собрал корзину из того, что давно хотел к iPhone, Mac и AirPods: наушники, клавиатуру, колонку, стабилизатор, аккумулятор, пару зарядок, корпус для SSD и пару мелочей. Мелочь можно взять когда угодно, а вот на дорогих вещах скидка ощущается куда сильнее, поэтому упор я сделал именно на них.



❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Nothing Headphone (1) Pro: полноразмерные наушники вместо AirPods Max

Ради этой покупки, самой дорогой в списке, я вообще и полез в распродажу. Nothing Headphone (1) Pro — это большие полноразмерные наушники с шумоподавлением, и у них тот самый фирменный вид Nothing: через прозрачную крышку видно начинку, а громкость крутится колёсиком прямо на чашке. AirPods Max я так и не купил, потому что отдавать за них столько денег жалко, а тут модель того же класса заметно дешевле.

Внутри у каждой чашки по три динамика: басовый на 40 мм, отдельный под середину и твердотельный под высокие частоты. Шумодав глушит до 46 дБ, а работают они до 80 часов, то есть заряжать их придётся реже, чем вспоминать, где лежит кабель. Слушать можно и по проводу: в коробке есть кабель 3,5 мм и USB-C, а по USB-C наушники играют звук высокого разрешения до 24 бит/192 кГц. Ещё есть пространственное аудио с отслеживанием поворота головы, защита IP52 и жёсткий кейс с петлями для ремня.

Владельцам iPhone стоит помнить, что LDAC айфон не поддерживает, так что по воздуху у вас будет AAC, а Hi-Res доступен только по проводу. Но мне и AAC хватает за глаза. Сидят наушники удобно, по звуку и возможностям очень и очень неплохо, правда, весят они 327 граммов, и это на голове чувствуется, если носить их весь день.

Цена: 27 750 ₽ с купоном

Купить Nothing Headphone

Keychron V6 Max: полноразмерная механика с раскладкой под Mac

Magic Keyboard хороша всем, кроме одного: печатать на ней по восемь часов подряд, на мой вкус, так себе удовольствие. Поэтому вторым пунктом в корзину упала Keychron V6 Max — полноразмерная механическая клавиатура с цифровым блоком и ручкой-энкодером в углу, которой я кручу громкость, не отрываясь от текста. Сделана она с прицелом именно на Mac: на корпусе есть переключатель системы, а в комплекте лежат кейкапы и для macOS, и для Windows.

Подключается она тремя способами: по проводу, через радиоприёмник на 2,4 ГГц или по Bluetooth, причём по Bluetooth можно держать сразу три устройства и переключаться между ними. Приёмники, кстати, прячутся в магнитный отсек прямо в клавиатуре, так что потерять их сложно. Переключатели здесь Gateron Jupiter, уже смазанные, кейкапы из PBT, на которых символы не стираются, а сама плата стоит на прокладках, поэтому печатать мягче и тише, чем на обычной механике. Любую клавишу можно перенастроить через VIA прямо в браузере.

Клавиши у меня оказались лёгкими и тихими, так что стучать по ней поздно вечером я могу спокойно, никого не разбудив, а Bluetooth за всё время ни разу не отвалился. Для тех, кто много пишет, это, пожалуй, самая разумная покупка во всём списке.

Цена: 9 950 ₽ с купоном

Купить Keychron V6 Max

DJI Osmo Mobile 8: стабилизатор, чтобы iPhone снимал ровно на ходу

Камера в iPhone давно отличная, а вот руки у меня всё те же, поэтому видео на ходу всё равно немного пляшет. DJI Osmo Mobile 8 эту проблему снимает: это трёхосевой стабилизатор, в который телефон крепится через зажим или магнитный держатель, а моторчики сами гасят тряску, даже если вы идёте или бежите.

При этом мне нравится, что это не только ручка для прогулок. Она складывается, а ручка раскладывается в мини-штатив, так что стабилизатор можно поставить на стол и снимать, например, как ребёнок играет на полу, и не стоять над ним с телефоном. Есть выдвижной шток, чтобы поднять камеру повыше, а на самой ручке джойстик и кнопки для съёмки и зума, поэтому в экран лишний раз тыкать не нужно.

В комплекте лежат мягкий чехол, кабель для зарядки и оба держателя. Пришёл стабилизатор у меня в надёжной упаковке и целым, работает как надо. Для тех, кто снимает семейные видео или ведёт блог с телефона, вещь, на мой взгляд, обязательная, а на распродаже брать её особенно приятно.

Цена: 12 600 ₽ с купоном

Купить DJI Osmo Mobile 8

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Anker Zolo на 25 000 мА*ч: пауэрбанк, который тянет MacBook

Обычный пауэрбанк для айфона у меня есть, а вот такого, чтобы спокойно подзарядить MacBook в поезде, не было. Anker Zolo на 25 000 мА*ч как раз из этой категории: суммарно он выдаёт до 165 Вт, а на каждом из трёх портов USB-C до 100 Вт. По заявлению Anker, его хватает на 1,3 зарядки MacBook Air M3 или на 4,5 зарядки iPhone 16, и в самолёт его брать разрешено.

Главное удобство в том, что провода не надо носить с собой. Один кабель выдвигается из корпуса, второй, короткий, работает ещё и как ремешок-ручка, причём выдерживает до 20 килограммов. Всего можно заряжать четыре устройства разом, но имейте в виду, что при трёх-четырёх гаджетах суммарная мощность падает до 130 Вт, а все 165 Вт выдаёт, только когда заряжает два. На экране видно заряд, температуру батареи, сколько ватт идёт в каждый порт и даже здоровье аккумулятора.

Минус один и вполне ожидаемый: он увесистый, в карман джинсов его не положишь. Но если вы, как и я, часто работаете с ноутбука в дороге, это, на мой взгляд, лучший способ не искать розетку.

Цена: 7 800 ₽

Купить Anker Zolo

Edifier QD25: настольная колонка к Mac с прозрачным корпусом

Ставить на стол две колонки с проводами мне не хотелось, а динамиков MacBook для музыки всё-таки маловато. Поэтому я взял Edifier QD25 — небольшую Bluetooth-колонку с прозрачным корпусом, через который видно динамики и подсветку. Внутри стоят среднебасовый динамик на 2,5 дюйма, шёлковый твитер и пассивный радиатор, а мощность 25 Вт RMS.

Колонка подключается сразу к двум устройствам, так что Mac и iPhone можно подключить одновременно и не переподключаться каждый раз. Если одной мало, две QD25 собираются в стереопару, а по USB-C она играет звук высокого разрешения. Подсветку и звуковые профили (музыка, игры, фильмы, улица) настраивают через приложение на телефоне или компьютере. И да, у неё есть аккумулятор, так что её можно унести хоть на кухню.

Вживую она оказалась меньше, чем я думал, но звучит для своего размера бодро, бас есть. Однажды я уснул под музыку, оставив её играть на всю ночь, и к утру оставалось около 10% заряда. Неприятно другое: пришла колонка в одном пакете, без коробки, и углы у неё оказались побиты, так что при заказе я бы написал продавцу про нормальную упаковку.

Цена: 6 850 ₽

Купить Edifier QD25

KUXIU X40 Turbo: складная станция для iPhone, часов и AirPods

На тумбочке у меня вечно три провода: для айфона, для часов и для наушников. Станция KUXIU X40 Turbo заменяет их одним: телефон прилипает к ней магнитом, а рядом заряжаются Apple Watch и AirPods. Корпус алюминиевый, держат айфон 16 магнитов N52, и снимать его одной рукой действительно удобно. С чехлами MagSafe она тоже работает.

Телефон заряжается по Qi2.2 мощностью до 25 Вт, и iPhone 16 или 17 Pro Max набирает 50% примерно за 37 минут. Правда, так быстро заряжаются только iPhone 16 и новее, а 15-й, 14-й и более старые получат 15 Вт. Часы и наушники заряжаются на 5 Вт. Айфон можно ставить и горизонтально, и тогда он работает как часы на тумбочке.

А ещё она складывается в плоский квадрат, и именно из-за этого я её взял. Она реально очень маленькая и тонкая, а в комплекте идёт сумочка, в которую влезают все принадлежности, так что в поездку теперь беру только её. Учтите, что подключается станция кабелем USB-C, так что нормальный блок питания к ней нужен свой.

Цена: 6 350 ₽

Купить KUXIU X40 Turbo

UGREEN Nexode Air 65 Вт: зарядка для MacBook размером с пачку жвачки

Штатный блок от MacBook я в поездки не беру, потому что он здоровый. UGREEN Nexode Air на 65 Вт по заявлению на 70% меньше зарядки Apple, и весит у меня всего 76 граммов, так что влезает в любой карман вместе с кабелем. При этом MacBook от него нормально включается и заряжается без вопросов, а iPhone 17 Pro Max за полчаса набирает до 68%.

Порт здесь один, USB-C, а в комплекте лежит плетёный кабель USB-C — USB-C на 100 Вт длиной метр. Внутри GaN, КПД до 93%, девять видов защиты, и на ночь он сам переходит на капельную зарядку. Вилка европейская, так что в наши розетки встаёт без переходника.

Свои 65 Вт он реально выдаёт, но минут через десять работы на 60 Вт становится горячим, как камень на солнце, и брать его в руки уже некомфортно. При этом час в таком режиме он отработал без единого сбоя, так что это просто особенность такого маленького корпуса. И чехла в комплекте нет, а поцарапать его жалко, поэтому я положил его в мешочек от наушников.

Цена: 2 400 ₽ с купоном

Купить UGREEN Nexode Air

Hagibis с E-Ink экраном: корпус для SSD, чтобы не переплачивать Apple за память

Доплачивать Apple за лишние гигабайты в Mac — занятие дорогое, поэтому я давно держу видео и архивы на внешнем диске. Корпус Hagibis для M.2 NVMe SSD — коробочка, в которую вставляется плашка SSD (сам диск покупается отдельно), и получается быстрый карманный накопитель на 10 Гбит/с, то есть 1000–1200 МБ/с в реальности. Подходят NVMe-диски форматов 2230, 2242, 2260 и 2280, корпус алюминиевый и тонкий.

А прикол в маленьком экране на электронных чернилах. Он показывает имя диска, объём, сколько занято, здоровье, температуру, число включений и время работы, причём после отключения последние надписи так и остаются на экране. Имя задаётся через компьютер, но только латиницей и не длиннее 10 символов. Ещё внутри стоит суперконденсатор, который при внезапном отключении даёт 10 секунд питания, чтобы данные успели записаться, правда, заряжается он минут пять-шесть.

Информация на экране обновляется только при подключении к компьютеру, так что экран показывает состояние диска на момент последнего отключения. А винт дисплея у меня пришёлся прямо на чип SSD, поэтому при сборке стоит быть аккуратнее. Ну и новый диск перед использованием надо отформатировать. Но идея, на мой взгляд, классная, а читается экран отлично.

Цена: 2 450 ₽ с купоном

Купить корпус Hagibis

Подставка для Mac mini M4: воздух снизу и место под хаб

У нового Mac mini воздух забирается снизу, а на столе эти отверстия, понятное дело, перекрывает столешница. Алюминиевая подставка для Mac mini M4 приподнимает компьютер на 3,6 см, и вентиляция снизу остаётся открытой. По форме и размерам она повторяет сам Mac mini, так что на столе выглядит как его продолжение, а разъёмы сзади остаются полностью доступными.

В освободившийся просвет я задвинул хаб с проводами, и стол сразу стал чище. Собирать ничего не нужно, весит подставка около 190 граммов, а держит до двух килограммов, то есть Mac mini для неё вообще не нагрузка.

Я сначала боялся, что П-образный профиль будет прогибаться, но металл тут толщиной 3 мм, и ничего не гнётся. А до кнопки питания на дне теперь проще дотянуться. Единственное, оттенок у подставки чуть отличается от цвета самого Mac, но это я заметил, только когда специально присмотрелся.

Цена: 1 300 ₽

Купить подставку

UGREEN FineTrack Mini: метка для «Локатора» вместо AirTag

Ключи я теряю регулярно, обычно где-то между диванными подушками. UGREEN FineTrack Mini работает в сети Apple Find My так же, как AirTag: вещь видно на карте в «Локаторе» на iPhone, а если она где-то рядом, метку можно заставить пищать. Пищит она, кстати, на 110 дБ, так что под подушкой её слышно отлично.

При этом батарейки, по заявлению UGREEN, хватает на 5–7 лет, защита здесь IP68, а светящиеся вставки помогают заметить метку в темноте. Ещё она умеет предупреждать, если вы ушли и забыли вещь. Работает она только с «Локатором», так что владельцам Android она, увы, не подойдёт.

К айфону метка цепляется максимально просто, прямо через приложение «Локатор». Правда, поначалу я тупил и не мог её включить, а потом оказалось, что надо как следует прожать пластиковый корпус, чтобы достать до кнопки внутри. После этого всё заработало.

Цена: 1 600 ₽

Купить FineTrack Mini

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN