РКН и Минцифры просят снять блокировку с Roblox в России: когда можно будет играть

Полгода Roblox в России жил в подвешенном состоянии: Роскомнадзор подтвердил блокировку Roblox, и переговоры почти не двигались. И вот первая подвижка. Минцифры и Роскомнадзор обратились к правоохранителям с просьбой вернуть платформе доступ. Звучит как победа, но я бы не спешил радоваться, потому что между «попросили вернуть» и «вернули» лежит ещё немало шагов. Если у вас ребёнок гонял в Roblox через App Store, рассказываю, что поменялось и стоит ли уже ставить приложение обратно.



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Почему Roblox могут разблокировать в России

Ключевое: инициатива пошла от самих ведомств. Минцифры сообщает, что добилось от Roblox обязательств по российским законам, а к началу июня стороны закрыли вопрос с условиями, которые защищают права местных игроков. Это разворот на сто восемьдесят градусов. До сих пор регулятор только отбивался от просьб разблокировать сервис, а теперь сам пишет обращение в его пользу.

Взамен платформа пообещала до конца июня поделить аудиторию по возрастным режимам. Появятся два формата: Roblox Kids для младших и Roblox Select для тех, кто постарше. Логика простая: контент перестанет валиться на всех без разбора, а будет подбираться под возраст профиля. Сверху Roblox докинула дополнительные инструменты против опасных материалов и неадекватного поведения в играх.

Любопытнее всего другое. Компания фактически расписалась в том, что её старая система защиты детей не работала. Минцифры специально подчёркивает этот факт. Для иностранного сервиса формулировка жёсткая: обычно подобное прикрывают расплывчатыми пресс-релизами, а сразу после блокировки Roblox и вовсе все обвинения с себя сбрасывала. Раз признали проблему открыто, значит реально пошли на уступки. Хотите первыми узнавать такие новости? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

За что Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Откатимся назад. Доступ к платформе прикрыли 3 декабря 2025 года. Поводом стал контент, опасный для детей: по версии РКН, там продвигали движение, запрещённое в стране. Разработчики тогда быстро отрапортовали, что готовы работать с регулятором для решения проблемы.

Только дальше наступила тишина почти на шесть месяцев. Зимой, в январе, Роскомнадзор без обиняков заявил: разблокировки не будет. И это при том, что Roblox уже вырубила голосовые и текстовые чаты для россиян, а проверку возраста раскатила вообще на весь мир. Регулятору этого было мало, ведь, по его оценке, система проверки возраста толком не работала, и нужна была постоянная модерация, а не точечные косметические жесты. На таком фоне свежее обращение ведомств и выглядит как настоящий перелом.

Работает ли Roblox на iPhone в России сейчас

Чтобы вы не строили иллюзий раньше времени: полноценно поиграть пока не выйдет. Запрос на снятие блокировки и само снятие блокировки находятся в разных точках процесса, а финальное слово остаётся за правоохранительными органами. Раз официального решения нет, приложение из App Store по-прежнему упирается в ограничения и нормально не запустится.

Несколько вещей, которые лучше держать в уме, пока платформа возвращается:

точного дня запуска не назвали, есть лишь обещание включить возрастные режимы до конца месяца;

после возврата часть знакомых функций может вести себя иначе из-за новой возрастной сортировки;

без подтверждения возраста чаты не откроются, ведь Roblox ввела обязательную проверку возраста по всему миру, а не только у нас.

Теперь про обходные схемы, раз уж этот вопрос всплывает у каждого второго. Roblox принялась раздавать баны за подмену геолокации. По правилам платформы прятать своё реальное местоположение ради нелегального входа запрещено, и наказание тут одно: потеря аккаунта. Так что лезть в игру окольными путями значит рисковать всем сохранённым прогрессом разом. На iPhone разумнее пойти другой дорогой: настроить «Экранное время» и возрастные лимиты в App Store, чтобы ребёнок спокойно зашёл в игру легально, как только её откроют по-честному.

Когда Roblox снова заработает в России

Настрой у новости хороший, но переходить к празднованию пока рановато. За всё время это первый эпизод, когда оба ведомства в один голос топят за разблокировку, а не штампуют отказы. Минус тоже на поверхности: сроки от Roblox и реальность раньше уже не совпадали, ведь ещё зимой обещали управиться за пару месяцев, а воз и ныне там.

Если без эмоций, картина такая. Диалог дошёл до решающей точки, и вероятность увидеть Roblox в России снова сейчас максимальная за все полгода простоя. Но пока не прилетит сигнал об официальной отмене ограничений, кидаться к VPN и верить чужим постам в духе «завтра всё заработает» точно не нужно. Когда доступ откроют по-настоящему, об этом отчитаются и Минцифры, и Роскомнадзор. Вот тогда и будем праздновать реальный камбэк, а не разговоры о намерениях.

А вы ждёте возвращения Roblox или уже забросили платформу? Заходите обсудить в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда живо.