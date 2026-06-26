Как включить уведомления в VK на iPhone после удаления из App Store

Утром открываешь iPhone, а ВК молчит. Ни сообщений, ни звонков, ни единого кружочка на иконке. Сначала думаешь, что друзья просто притихли, а потом доходит: уведомлений нет вообще. Так и есть, после удаления приложений VK из App Store пуши на айфоне больше не приходят. Хорошая новость в том, что вернуть их можно за пару минут, и я покажу как.



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Что вообще произошло с ВК на iPhone

25 июня из российского App Store разом пропали почти все приложения холдинга. Под раздачу попали само «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Знакомства», «Дзен», «Одноклассники», «Почта Mail.ru», «Облако Mail», «Маруся» и ещё с десяток сервисов. Apple убрала их в одностороннем порядке, без предупреждения и без внятного объяснения. В VK ситуацию назвали немотивированной и неприемлемой, напомнив, что компания никогда не была под санкциями.

Если приложение уже стоит на айфоне, оно продолжит работать. А вот скачать или обновить его через App Store уже не выйдет. И главная боль для большинства не в этом, а в том, что пропали пуши. Механика тут простая и неприятная: как только приложение исчезает из магазина, iOS отзывает токен, через который доставлялись уведомления. Сервер VK просто больше не может достучаться до вашего устройства.

Ровно та же история случилась в начале июня с мессенджером «Макс». Его убрали раньше, и пользователи сразу заметили, что звонки и сообщения перестали прилетать. Команда тогда советовала только одно: открывайте приложение почаще. Хотя на деле уведомления в «Максе» можно вернуть и без этого костыля. На Android всё спокойно, там VK раздаётся через RuStore, Google Play, AppGallery и официальные сайты со всеми обновлениями. А вот владельцам iPhone придётся выкручиваться.

Выкрутиться, к счастью, реально. У ВК есть полноценная веб-версия, которая умеет в push-уведомления прямо через браузер. Добавляем её на домашний экран, включаем пуши, и iPhone снова начинает пиликать при новом сообщении. Разберём по шагам.

Добавляем веб-версию ВК на домашний экран

Суть приёма вот в чём. Современный Safari умеет превращать сайт в подобие приложения, так называемую PWA. Внешне это иконка на рабочем столе, по которой открывается сайт без адресной строки и панелей, прямо как настоящая программа. И что важнее всего, такая PWA умеет присылать уведомления.

Сама процедура занимает меньше минуты:

Открываете Safari и заходите на vk.com. По какой-то причине в Хром уведомления не запустились, поэтому пользуйтесь Сафари. Дожидаетесь полной загрузки страницы и тапаете по иконке «Поделиться» внизу экрана, той самой, где квадрат со стрелкой вверх. В открывшемся меню листаете список действий и выбираете пункт «На экран Домой». Система предложит подписать ярлык. Можно оставить название по умолчанию или вписать своё, чтобы потом не путаться. Жмёте «Добавить» в правом верхнем углу, и на рабочем столе появляется свежая иконка ВК.

Выглядит почти как родное приложение, и многие даже не отличат на глаз. Тот же трюк работает с любым сервисом холдинга. Нужна почта Mail.ru, «Дзен» или музыка, заходите на их сайты через Safari и повторяете процедуру. Хотите первыми ловить такие обходы ограничений? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Включаем push-уведомления в добавленном PWA

Сама иконка пушей пока ничего не даёт, их нужно отдельно разрешить. Порядок простой, но мелочей хватает, так что идём строго по списку:

Открываете только что добавленное PWA с рабочего стола, не через Safari, а именно ярлык. Авторизуетесь под своей учётной записью. Логин и пароль те же, что и в приложении. Переходите на нижнюю вкладку «Уведомления». Жмёте на иконку настроек в правом верхнем углу, она в виде шестерёнки. Активируете тумблер «Получать push-уведомления». Разрешаете пуши во всплывающем окне. Тут важно нажать именно «Разрешить», иначе ничего не заработает. Настраиваете, какие именно уведомления хотите получать: личные сообщения, ответы, упоминания, лайки. Лишнее лучше сразу отключить, чтобы потом не тонуть в потоке.

После этого iPhone снова начнёт показывать уведомления от ВК, как раньше. Прилетать они будут чуть иначе, чем у нативного приложения, и иногда с небольшой задержкой, но сообщения и важные оповещения вы уже не пропустите. Для большинства сценариев этого с головой хватает.

Если пуши всё равно молчат, проверьте две вещи:

В системных «Настройках» в разделе «Уведомления» найдите ярлык ВК и убедитесь, что для него всё включено. Отключите режим «Не беспокоить» и проверьте «Фокусирование», иногда уведомления глушит именно оно.

Не вышло или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут решение.

Заведите отдельную папку под такие закладки

И вот мой главный совет на будущее. Судя по тому, как развиваются события, подобных PWA на вашем айфоне будет становиться всё больше. Сначала «Макс», теперь весь VK, а кто следующий, предсказать сложно. Чтобы рабочий стол не превратился в свалку из иконок, заведите под них отдельную папку.

Сделать это легко: зажимаете любую иконку до режима редактирования, перетаскиваете её на другую такую же, и система сама создаёт папку. Назовите её понятно, например «Веб-сервисы» или «Пуши», и складывайте туда все добавленные ярлыки. Так и порядок на экране сохраните, и не запутаетесь, где живёт настоящее приложение, а где его браузерный двойник.

Заодно держите эту папку под рукой. Пока ситуация с App Store не устаканится, веб-версии будут вашим основным способом оставаться на связи. И если завтра из магазина пропадёт что-то ещё, вы уже будете знать, что делать: Safari, «На экран Домой», тумблер с пушами, и готово.

Сама по себе история с удалением VK выглядит как очередной виток давнего противостояния Apple и российских сервисов. Большой вопрос, вернётся ли «Макс» в App Store, и потянет ли за собой остальных. Приложения могут вернуть так же внезапно, как и убрали. Но пока этого не случилось, PWA остаётся самым простым и рабочим способом не остаться без уведомлений. Пять минут настройки, и ваш ВК снова на связи.