Какие приложения надо скачать из App Store, пока их не удалили

В сети снова тревожно. После того как Евросоюз ввел санкции против VK, а Apple и Google вычистили из своих магазинов «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер МАКС, все дружно заговорили про Яндекс. Логика у прогноза простая: инфраструктура такси в России завязана на одну компанию, поэтому удар по ней принесет экономике максимальный ущерб. Это ни в коем случае не свершившийся факт, но удивляться такому развитию событий уже точно не стоит. Напомню, что еще в июне из App Store пропали сервисы VK и мессенджер МАКС, так что прецедент совсем свежий.



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Почему приложения Яндекса могут удалить из App Store

Первые звоночки уже прозвучали. В начале июля Apple убрала «Яндекс Пэй» из зарубежных версий App Store, оставив приложение доступным только в России. Официальную причину никто не назвал, но совпадение с санкционной волной слишком явное. Британия внесла дочерние банки Яндекса и Wildberries в свои списки, а там, где появляются санкции, рано или поздно начинается чистка магазинов приложений.

Давайте разложим цепочку событий по датам. В начале июня Apple убрала МАКС, 25 июня следом улетели все сервисы VK, 13 июля Евросоюз ввел прямые санкции против холдинга, а 16 июля приложения VK и МАКС исчезли уже из Google Play. Схема повторяется как под копирку: сначала санкции, затем зачистка витрин. Яндекс в этой картине выглядит самой болезненной целью, ведь на его такси и доставке держится половина городской логистики.

Отдельная головная боль — это как раз такси. Вся махина завязана на один сервис, и если приложения Яндекса выпадут из магазина, миллионы людей разом останутся без привычного способа вызвать машину. Именно поэтому аналитики называют Яндекс следующим кандидатом на вылет. К слову, мы уже подробно разбирали, запретят ли Apple в России за отказ ставить RuStore и МАКС. Хотите первыми узнавать про такие чистки в App Store? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы пишем об этом одними из первых.

Будут ли работать приложения Яндекса после удаления из App Store

Паниковать рано, и вот почему. История с VK показала предельно четкую картину: уже установленные приложения продолжают работать. Лента грузится, авторизация проходит, карты строят маршруты. Пропадает другое — возможность скачать приложение заново и, что важнее, пуш-уведомления. После удаления МАКС именно уведомления отвалились в первую очередь, а не сам мессенджер.

То есть если у вас на iPhone уже стоят «Яндекс Карты» или «Яндекс Go», после удаления из магазина они никуда не денутся. А вот проблемы начнутся при переустановке, смене телефона или сбросе настроек. Вот тогда вернуть приложение из App Store уже не получится, и это главный риск для владельца iPhone. Кстати, первым Apple удалила мессенджер МАКС, и по нему отлично видно, как весь механизм устроен на практике.

Есть еще один неприятный момент. Обновления тоже перестают приходить, а значит со временем приложение начнет отставать по функциям и безопасности. Пока оно работает, но новые фишки и заплатки от разработчика до вас уже не долетят. Поэтому держать свежую версию на устройстве — это не паранойя, а разумная страховка.

Какие сервисы Яндекса лучше установить на iPhone сейчас

Мой совет предельно простой: поставьте нужные приложения заранее, пока они на месте. Это займет от силы пять минут, а нервы сбережет надолго. Даже если сервис потом уберут из App Store, установленная версия останется у вас на iPhone. Ниже я собрал ключевые приложения Яндекса с прямыми ссылками на магазин, чтобы не искать вручную.

Особенно советую не тянуть с картами, навигатором и Go, потому что без них в дороге совсем грустно. Остальное ставьте по своему вкусу, лишним оно точно не будет. О том, когда VK вернется в магазин, пока ясности нет, и с Яндексом легко может повториться та же подвешенная неопределенность.

Что делать, если приложение пропало из App Store

Даже если сработает худший сценарий, совсем без Яндекса вы не останетесь. На Android приложения давно лежат в RuStore, AppGallery и других российских магазинах. У владельцев iPhone выбор скромнее, но веб-версии сервисов исправно работают в браузере, а часть функций доступна прямо через приложение «Яндекс с Алисой». Похожим путем компании уже ходили: вспомните, как «ВКонтакте» просит перейти с VK.com на VK.ru и переносит аудиторию на запасные адреса.

Отдельно держите в голове пуш-уведомления. Если Яндекс повторит судьбу МАКС, первым делом на iPhone могут отвалиться именно они. Поэтому важные оповещения от такси или доставки придется контролировать вручную.

Не смогли поставить нужное приложение или поймали непонятную ошибку? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение. А пока совет один и без лишней драмы: не ждите официальных заявлений и слухов. Скачайте то, чем пользуетесь каждый день, и спокойно живите дальше. Пять минут сейчас избавят вас от головной боли потом.