iPhone 18 Pro получит сразу 3 изменения, которые вам не понравятся

До анонса iPhone 18 Pro осталось около двух месяцев, и утечки уже рисуют картину, которая понравится не всем. Смартфон, похоже, прибавит не только в цене, но и в толщине, и в весе, а также будет использовать старые компоненты. При этом покупателей ждёт еще и сюрприз с расцветками — второй год подряд неприятный. Разбираем по пунктам, что именно обещают инсайдеры и насколько этому можно верить.



Толщина iPhone 18 Pro: утечки противоречат друг другу

Самый мутный пункт — корпус. Инсайдер под ником Fixed Focus Digital утверждает, что линейка iPhone 18 Pro станет примерно на 2 мм толще предшественника из-за аккумулятора увеличенной емкости. Нет, не на 0,2, а сразу на 2. Просто для понимания: iPhone 17 Pro и 17 Pro Max имеют толщину 8,75 мм — значит, новинки вырастут до 10,75 мм. А для смартфона это очень много.

Другой известный инсайдер, Ice Universe, называет куда более скромные 9 мм для iPhone 18 Pro Max. А Macworld сомневается в утечках вовсе: по их данным, толщина останется прежней — 8,75 мм, а вырастет только блок камеры сзади. Три источника, три разные цифры.

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Вес iPhone 18 Pro Max вырастет до 240 граммов

С весом согласия больше. Сразу несколько инсайдеров — Instant Digital и тот же Ice Universe — сходятся на цифре в 240 граммов для iPhone 18 Pro Max.

Сейчас iPhone 17 Pro Max весит 233 грамма, а iPhone 16 Pro Max — 227. То есть за два поколения Pro Max потяжелел бы на 13 граммов. По младшей модели конкретики нет, но она тоже прибавит: у iPhone 17 Pro сейчас 206 граммов. Зато почти наверняка известна дата презентации iPhone 18 Pro, и хотя бы это радует.

Лишние 7 граммов в руке почти не чувствуются. А вот при долгом чтении лёжа или съёмке с вытянутой рукой разница уже заметна. Если вам важен лёгкий телефон — присмотритесь к обычному iPhone 18. Хотя вроде как на прочности смартфона, судя по краш-тесту iPhone 18 Pro, это не сказалось.

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Цвета iPhone 18 Pro: чёрного снова может не быть

iPhone 17 Pro продаётся в трёх вариантах — космический оранжевый, тёмно-синий и серебристый. Ни чёрного, ни тёмно-серого оттенка в линейке нет, и многих это разочаровало.

Сначала утекала информация, что у iPhone 18 Pro будет четыре цвета:

тёмно-вишнёвый;

светло-голубой;

серебристый;

чёрный.

Более свежая утечка чёрный из списка убрала — остаются только первые три. Если это подтвердится, Pro-модель останется без чёрного второй год подряд. Для тех, кто традиционно берёт тёмный айфон, это уже повод задуматься.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro или брать iPhone 17 Pro

Все три пункта — утечки инсайдеров, а не официальные данные Apple. Данные по толщине друг другу прямо противоречат, так что финальные цифры покажет только презентация.

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Владельцам iPhone 17 Pro паниковать не о чем: речь про вес и внешность, а не про скачок возможностей. Но если вы планировали брать смартфон прямо сейчас и цените тонкий и лёгкий корпус — дождитесь анонса, а потом уже решайте, обновляться или спокойно остаться на текущей модели. В конце концов, iPhone 18 Pro может сильно подорожать, и тогда семнашка останется единственным логичным вариантом.