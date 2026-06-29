iOS 26.5.2 вышла: какие проблемы исправила Apple и почему всем нужно обновить iPhone

Сегодня, 29 июня, Apple выпустила iOS 26.5.2. Это ещё одно небольшое обновление для Айфона, и выходит оно спустя месяц после июньского релиза iOS 26.5.1. Новых функций тут нет, весь смысл апдейта в патчах безопасности. В отличие от прошлой версии, которая досталась только владельцам iPhone 17 и iPhone Air, эта прилетает на все совместимые модели. Разберёмся, что именно закрыли в iOS 26.5.2, нужно ли ставить обновление прямо сейчас и не проще ли сразу перейти на бету iOS 27.



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Что нового в iOS 26.5.2

iOS 26.5.2 для iPhone это классическое сервисное обновление без громких анонсов. Apple не трогала ни интерфейс, ни Siri, ни функции Apple Intelligence. Внутри только исправления безопасности, и по заметкам Apple они закрывают уязвимости для iPhone и iPad. Пока Apple о них не сообщает на спецстранице, но обновит позднее.

Майская iOS 26.5 залатала больше 50 дыр в защите: проблемы в ядре, в обработке изображений, в Spotlight и «Командах», плюс целый десяток уязвимостей в движке WebKit, на котором работает Safari и веб-вью внутри сторонних приложений. Часть этих болячек тянулась и дальше, так что свежий патч логично продолжает ту же уборку.

Отдельно отмечу один момент. Прошлой зимой Apple уже ловила активно эксплуатируемые дыры в WebKit и выкатывала экстренные заплатки против шпионского софта. Поэтому даже скучную на вид новую iOS я бы не стал игнорировать: именно браузерный движок чаще всего становится точкой входа для атак.

Какие проблемы iPhone могла починить iOS 26.5.2

Помимо безопасности, минорные апдейты формата x.x.2 часто прихватывают оптимизации фоновых процессов. А жалоб после iOS 26.5 накопилось прилично. На форумах писали про быстрый разряд батареи, нагрев даже на простых задачах, подтормаживания при скролле и странности с ProMotion на iPhone 17, глюки предиктивного ввода и сбои с отправкой RCS-сообщений между устройствами Apple. Ситуацию с автономностью я подробно разбирал в тесте батареи после iOS 26.5.

iOS 26.5.1 закрыла главную головную боль с проводной зарядкой на iPhone 17 и iPhone Air, но про остальные мелкие баги Apple официально молчала. Если ваша просадка батареи или нагрев были вызваны программной ошибкой, а не реальным износом аккумулятора, то обновление для Айфона вполне может сгладить картину. Жёстких обещаний Apple, как обычно, не даёт, поэтому свои замеры по новой версии выложу, как только накоплю данные.

Когда выйдет iOS 26.6

Параллельно Apple продолжает тестировать iOS 26.6, и громких фишек там не ждите: обновление сфокусировано на стабильности и безопасности. По графику прошлых лет финальная iOS 26.6 должна выйти ближе к концу июля, и это, судя по всему, последнее крупное обновление линейки iOS 26. Если сомневаетесь, что ставить дальше, я сравнивал варианты в материале про то, что лучше установить на iPhone.

Дальше всё внимание Apple уходит на iOS 27. Она уже доступна разработчикам, публичную бету обещают в июле, а полноценный релиз ждём осенью вместе с новыми iPhone. Правда, потянут её не все модели, поэтому перед апгрейдом загляните в гайд о том, какой Айфон возьмёт iOS 27 без тормозов. А пока iOS 26.5.2 это, скорее всего, одна из последних точечных заплаток для уходящей системы.

Как установить iOS 26.5.2 на iPhone

Однозначно стоит. Минорные апдейты редко создают новые проблемы, зато исправно чинят старые, а патчи безопасности сами по себе веская причина обновить iPhone. Если вы уже на iOS 26.5 или 26.5.1 и ловите баги, обновляйтесь при первой возможности.

Если всё работает гладко, тоже ставьте, хуже точно не будет. Скачать iOS 26.5.2 можно стандартным способом, через настройки:

Откройте «Настройки», зайдите в раздел «Основные» и выберите «Обновление ПО». Дождитесь, пока iPhone найдёт iOS 26.5.2. Нажмите «Загрузить и установить».

Весит обновление немного, так что скачается за пару минут. Перед установкой проверьте, чтобы заряд был выше 50%, и на всякий случай сделайте резервную копию через iCloud или Finder. А первыми впечатлениями от новой версии делитесь в нашем Telegram-чате!