Как бесплатно играть в Warcraft II с русской озвучкой в браузере на iPhone и Mac

Иногда для счастья не нужен ни мощный компьютер, ни свободное место на диске. Достаточно открыть браузер и вернуться в 1995 год, когда орки и люди делили Азерот, а стратегии собирали у монитора всю семью. Российский разработчик выкатил браузерную версию Warcraft II, которая запускается вообще везде: на Mac, на iPhone, на iPad и даже на стареньком ноутбуке. Ранее мы рассказывали, как играть в GTA Vice City прямо в браузере, а теперь поглядим на Варкрафт. Разбираемся, что это за версия и как ее запустить за пару минут.



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Особенности браузерной версии Warcraft II

О запуске проекта сообщил разработчик под ником «Пятьдесят Четвертый». Он давно занимался портированием старых игр, а тут просто довел до ума свой прошлый проект. В основе лежит открытый фанатский движок Stratagus, на котором энтузиасты уже много лет поддерживают улучшенную версию Warcraft 2. Автор прямо говорит, что это лучшая версия игры, в которую сейчас можно поиграть в браузере, и с ним сложно спорить.

Внутри доступны оригинальные кампании и дополнение Beyond the Dark Portal. То есть это не огрызок с одной миссией, а полноценная игра целиком. Плюс сверху накидали улучшений, которых в оригинале не было и близко.

Более гибкая настройка сложности, если старый баланс кажется слишком злым. Улучшенное управление, особенно заметное на больших картах. Переработанное взаимодействие с юнитами — они меньше тупят при выделении. Поддержка любых разрешений экрана, от смартфона до широкого монитора. Кастомные карты в режиме Skirmish.

Отдельно порадовал выбор языковой версии. Можно запустить полную русскую сборку с той самой пиратской озвучкой из детства или классическую английскую, если хочется аутентичности. Кстати, если вам интересны и другие ретро-развлечения, у нас есть большая подборка про то, как играть в Need for Speed, Prince of Persia и Doom прямо со смартфона.

Системные требования Warcraft II в браузере

Требования смешные по современным меркам. Нужен любой современный браузер: Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Яндекс Браузер — разницы почти нет. Игра работает на движке, который компилируется прямо в браузере, поэтому ей все равно, какая у вас операционная система.

По железу тоже никаких требований из разряда «продай почку». Подойдет любой не самый старый компьютер, современный смартфон или планшет. MacBook Air на M2 тянет игру без каких-либо проблем, а на iPhone все идет плавно и без просадок. Единственное, что реально понадобится — около 100 МБ свободного места для кэша игры в браузере.

Установка не нужна вообще. Никаких эмуляторов, никаких образов дисков, никаких плясок с настройками. Открыли ссылку, дождались загрузки и играете. Это сильно отличает подход от того же эмулятора Сеги и Денди, где еще нужно искать сами ромы.

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Как запустить Warcraft II на iPhone

Мобильная версия удивила больше всего. Стратегия 1995 года на сенсорном экране звучит как сомнительная затея, но разработчик адаптировал интерфейс под касания, и играть реально удобно. Проверял на iPhone 16 Plus — все работает как надо.

Откройте Safari или другой браузер на iPhone либо iPad. Перейдите на сайт с игрой и дождитесь загрузки. Убедитесь, что на устройстве есть минимум 100 МБ свободной памяти. Включите автоповорот экрана, чтобы играть в горизонтальной ориентации. Выберите язык версии: русскую с озвучкой или английскую оригинальную. Запустите кампанию или режим Skirmish и начинайте строить базу.

Автоповорот здесь важен: в горизонтальном режиме карта видна целиком, а панель управления не съедает половину экрана. Хотя и в вертикальной ориентации играть можно, просто обзор будет поменьше. Для комфорта советую добавить страницу на домашний экран через меню «Поделиться» — игра будет открываться как обычное приложение, без адресной строки сверху.

Запуск Warcraft II на Mac

На компьютере все еще проще, потому что мышь и клавиатура для стратегии подходят идеально. Никакой возни с прицеливанием пальцем, только классический опыт из девяностых.

Откройте Safari, Chrome или Edge на вашем Mac. Перейдите по ссылке на страницу с игрой и подождите, пока прогрузятся ресурсы. Зайдите в раздел «Опции» в главном меню игры. Откройте вкладку «Видео» и поставьте галочку «Полноэкранный режим». Настройте сложность под себя в соответствующем разделе настроек. Выбирайте кампанию за людей или орков и вперед.

Полноэкранный режим меняет ощущения кардинально: пропадают вкладки браузера, и остается только игра. На MacBook Air с экраном 13 дюймов картинка масштабируется без мыла, потому что движок поддерживает любые разрешения. Если хочется чего-то более серьезного из мира эмуляции, посмотрите на эмулятор Delta для iPad и Mac — он закрывает уже другие консоли.

Сохранения живут в памяти браузера, поэтому не чистите кэш без надобности, иначе прогресс кампании улетит. И да, режим Skirmish с кастомными картами работает точно так же, как в десктопной версии, — можно скинуть ссылку другу и устроить спор о том, кто быстрее построит казармы.

Что-то не запускается или игра тормозит на старом устройстве? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам обязательно подскажут рабочее решение проблемы.