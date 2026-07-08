В России приняли закон об ИИ: заблокируют ли теперь у нас ChatGPT, Claude и Deepseek?
Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании искусственного интеллекта. Документ впервые вводит в российское право само понятие ИИ и требует, чтобы суверенные и национальные модели хранились только на территории РФ. Разбираемся, кого это касается на практике и стоит ли переживать за доступ к привычным нейросетям, которыми сегодня пользуется большинство из нас, типа Чат ГПТ, Клод Код, Дипсик и т.п.? Ведь еще недавно говорили о том, что доступ ко всем им из России могут открыть без ВПН.
Что за закон об ИИ приняла Госдума
Закон об ИИ делает две вещи:
- Во-первых, он даёт юридическое определение искусственному интеллекту — раньше в российских законах такого понятия просто не было.
- Во-вторых, он вводит требования к тому, где обрабатываются данные для отдельных категорий моделей.
Отдельно в законе появилось понятие большой фундаментальной модели — это крупная нейросеть, которая обучена на огромных объёмах данных, содержит не менее 1 млрд параметров (внутренних настроек, влияющих на её ответы) и умеет решать множество разных задач. Проще говоря, речь о таких системах, как YandexGPT, GigaChat или GPT от OpenAI. А тут мы рассказываем, могут ли российские нейронки заменить западные — обязательно почитайте, там много интересного.
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Важный момент: закон описывает принципы, а не готовые правила. Конкретику — перечень чувствительных сфер, порядок доступа к данным и меры поддержки разработчиков — правительство будет прописывать уже после подписания закона президентом.
Суверенные и национальные модели ИИ — в чём разница
Главная деталь, которая всех напугала формулировкой «хранить только в РФ», касается именно суверенных и национальных моделей. Это не любые нейросети подряд, а российские модели, создаваемые с участием российских юридических лиц.
Для них закон вводит два требования:
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- обработка данных должна происходить на территории России
- государство берёт на себя поддержку разработчиков, включая доступ к данным для обучения
То есть речь идёт о развитии отечественных нейросетей и о том, где физически лежат их серверы и данные. К иностранным сервисам вроде ChatGPT или Claude требование о локализации в этой части напрямую не относится — они просто не подпадают под определение национальной модели.
Какие нейросети продолжат работать в России
Самый частый вопрос — заблокируют ли ChatGPT, Claude и Deepseek. По тексту закона прямого запрета иностранных нейросетей нет. Документ регулирует, где хранят данные российские модели, и задаёт рамки для будущих правил, но не вводит блокировок конкретных зарубежных сервисов.
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Это значит, что российские нейросети (YandexGPT, GigaChat) продолжат работать и получат господдержку, а доступ к иностранным сервисам определяется скорее их собственной политикой и общими ограничениями, а не этим законом. Напомним, часть популярных сервисов и так работает с оговорками: недавно обсуждалось, что ChatGPT, Netflix, Gemini, Spotify, Claude и ряд других платформ могут работать в России без VPN.
Важно не путать: доступность ChatGPT для россиян сегодня ограничивается в первую очередь решениями самой OpenAI, а не этим законом. Новый документ этого вопроса не решает и не ухудшает.
Когда закон об ИИ вступит в силу и что изменится
После принятия Госдумой закон должен пройти Совет Федерации и получить подпись президента. Только после этого правительство начнёт разрабатывать конкретные правила применения ИИ — именно в них появятся детали, которые реально почувствуют бизнес и разработчики.
Что предстоит определить правительству:
- перечень чувствительных сфер, где использование ИИ будет регулироваться строже
- порядок доступа к данным для обучения моделей
- механизмы государственной поддержки разработчиков
Пока эти подзаконные акты не приняты, для рядового пользователя ничего не меняется. Ни один сервис из-за самого закона не отключается — это рамочный документ, задающий направление, а не рубильник.
Как закон об ИИ повлияет на обычного пользователя
Если коротко — прямо сейчас никак. Вы по-прежнему пользуетесь теми же нейросетями, что и раньше, а изменения коснутся в основном компаний, которые разрабатывают и обучают собственные модели в России.
Для владельцев техники Apple тут тоже нет повода для паники. Apple Intelligence в России официально не работает, но это связано с политикой самой Apple, а не с новым законом. При этом компания уже готовит гибкость в другом направлении — по слухам, в новой функции iOS 27 можно будет заменить встроенный ИИ на ChatGPT, Gemini или Claude.
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Следить за темой стоит тем, кто строит бизнес на нейросетях или профессионально работает с обработкой данных — им пригодятся будущие правила от правительства. Остальным можно спокойно продолжать пользоваться привычными сервисами: закон об ИИ — это фундамент для регулирования на годы вперёд, а не запрет, который включат завтра.