Что такое вайбкодинг простыми словами: как работает и с чего начать

Что такое вайбкодинг? Если коротко: вы описываете задачу обычным языком, а ИИ пишет код за вас. Потом вы запускаете результат, смотрите, что сломалось, и просите исправить. Итерация за итерацией — и вот у вас рабочий прототип.



Что такое вайбкодинг в программировании — это подход, при котором часть управления процессом разработки передаётся языковой модели. Не редактору кода и не собственным рукам, а ИИ-агенту, который генерирует, правит файлы и собирает логику по вашему описанию. Вы не продумываете каждую строку заранее — вы формулируете желаемый результат.

Вайбкодинг что это такое простыми словами — вот бытовой ответ: представьте, что у вас есть очень терпеливый программист, которому можно объяснить задачу на русском, и он напишет код. Вы проверяете, говорите «вот тут не так», он переделывает. Примерно так это и работает.

Почему термин понимают по-разному

Термин молодой. Андрей Карпатый публично использовал vibe coding 2 февраля 2025 года — и слово быстро разошлось по медиа и сообществам разработчиков. С тех пор его трактуют по-разному.

В узком смысле — это почти полная работа через промпты, когда человек почти не касается кода руками. В широком — любая разработка с сильной опорой на ИИ-ассистента. Отсюда и путаница: одни считают, что вайб кодинг — это «передать руль AI», другие — что это просто модное имя для привычной AI-assisted разработки. Честно говоря, оба правы — смотря о каком сценарии речь.

Что такое вайбкодинг в ии — это не особая технология одной компании, а общий паттерн работы с языковыми моделями для создания программ. Если хочется спросить «алиса что такое вайбкодинг» голосом — нормальный бытовой ответ будет таким же: способ создавать программы через описание задачи ИИ.

Короткое определение в одном абзаце

Суть проста: вы описываете задачу на естественном языке, ИИ генерирует код, вы запускаете и уточняете. Никакого «код самому с нуля» — вместо этого диалог с системой, которая пишет код за вас. Вайбкодинг что это такое простыми — это именно такой подход, где помощью ИИ закрывается большая часть технической работы.

Вайбкодинг

Разработка, где пользователь описывает идею на естественном языке, а ИИ генерирует и меняет код.

AI-assisted coding

Разработчик работает с кодом сам, а ИИ помогает подсказками, рефакторингом и фрагментами кода.

No-code

Создание приложений без ручного кода — через визуальные блоки и конструкторы.

Low-code

Разработка с минимальным ручным кодом и визуальными средствами, платформы вроде Bubble или Webflow.

ИИ-агенты

Системы, которые не только отвечают, но и выполняют цепочки действий по проекту — читают файлы, запускают команды, вносят правки.

Как работает вайбкодинг на практике

На практике всё сводится к циклу «описал — получил — запустил — поправил». Именно здесь заканчивается магия и начинается рутина. Работает вайбкодинг итерациями — и это важно понять до старта, иначе первая же ошибка кажется катастрофой.

От описания идеи до первого результата

Шаг 1. Сформулируйте идею. Опишите: для кого приложение, какую задачу решает, какой результат получит пользователь. Пример: «Приложение для владельца кофейни. Отслеживает остатки кофе и молока. Автоматически формирует заказ поставщику, когда запасы заканчиваются».

Шаг 2. Напишите промпт по структуре: что создать — для кого — обязательные функции — технологии — критерий готовности.

Шаг 3. Сгенерируйте код и запустите. Проверьте основные сценарии: добавление, удаление, редактирование. Введите некорректные данные. Откройте на телефоне и в разных браузерах.

Шаг 4. Доработайте через уточняющие промпты. Описывайте конкретную проблему и желаемый результат: «В форме не работает кнопка «Сохранить». После клика данные не появляются в таблице. Исправь так, чтобы новая запись добавлялась в конец списка».

Шаг 5. Сохраните версию через export, snapshot или git commit.

Два реальных примера. Синтия Чен, продуктовый дизайнер из компании Block без формального инженерного образования, примерно за два месяца создала мобильное приложение Dog-e-dex с помощью Claude AI — описывала задачи естественным языком: «добавь загрузку фотографий», «подключи API распознавания изображений». Разбивка на мелкие шаги и точные формулировки промптов решили проблему нестабильности на ранних этапах (со сложным бэкендом ей дополнительно помогали друзья-инженеры). Итог — рабочее приложение для определения породы собаки. Другой пример: маркетолог тратил 3 часа в день на сбор статистики из пяти рекламных кабинетов вручную. Через вайбкодинг создал дашборд с автоматическим подключением через API — время на отчёты сократилось до 15 минут.

Что происходит после генерации кода

После первой генерации начинается самое важное. Рабочий код нужно запустить, проверить и найти странности в поведении. По обсуждениям в developer-сообществах, после первой генерации пользователи обычно делают несколько итераций исправлений. Чаще всего ломаются UI-элементы, state management, async-логика и связка компонентов.

AI-сгенерированный код может содержать уязвимости безопасности, если он не проходит проверку специалистами. CISA в AI Cybersecurity Collaboration Playbook (2025) подчёркивает важность совместного выявления и устранения киберрисков, связанных с ИИ-системами.

Практический вывод простой: код с помощью ИИ нужно считать черновиком, а не готовым продуктом. Перед использованием AI-сгенерированного кода в production-системах рекомендуется проводить профессиональный аудит безопасности.

Чем вайбкодинг отличается от AI-assisted, no-code и low-code

Разница есть, и она важная. Вайбкодинг — это передать руль AI: вы описываете результат, модель генерирует основной код. AI-assisted — это вы разрабатываете с помощью AI: сами проектируете, сами пишете основу, ИИ подсказывает и дополняет. В no-code вы тащите и кликаете по блокам, а в вайбкодинге просто описываете, что нужно. Low-code — это платформы вроде Bubble/Webflow с минимумом кода, а вайбкодинг — AI-генерация кода через Copilot/Cursor.

Если разложить четыре подхода по роли человека, роли ИИ, контролю над кодом и скорости старта, картина получается такой:

Вайбкодинг. Человек описывает результат, ИИ генерирует и меняет основной код. Контроль над кодом ниже — особенно если человек не понимает кодовую базу. Скорость старта очень высокая .

. AI-assisted. Человек сам проектирует и пишет основу, ИИ подсказывает, дополняет и рефакторит. Контроль над кодом высокий , скорость старта высокая.

, скорость старта высокая. No-code. Человек собирает приложение из готовых блоков, роль ИИ обычно вторична. Контроль высокий — но только в пределах платформы . Скорость старта очень высокая.

. Скорость старта очень высокая. Low-code. Человек комбинирует визуальные блоки и код, ИИ помогает ускорить сборку. Контроль средний или высокий, скорость старта высокая.

Ключевое отличие вайбкодинга — степень делегирования. Чем меньше вы понимаете, что происходит внутри кода, тем выше риск потерять контроль при усложнении задачи.

Кому подходит вайбкодинг, а кому лучше не полагаться на него

Метод полезен там, где цена ошибки невысока, а скорость важнее идеальности. Реально выделяются три группы: не-разработчики для прототипов, стартапёры для быстрого MVP и опытные разработчики для ускорения рутинных задач.

Где вайбкодинг действительно полезен

Лендинги, калькуляторы, чат-боты. Внутренние инструменты и дашборды. MVP для проверки гипотезы — быстро собрать прототип без глубокого кодинга. Автоматизация рутины: парсинг, отчёты, простые веб-приложения. Учебные проекты и портфолио. Мобильные приложения на уровне демо — тоже реально, если задача не требует сложной бизнес-логики.

Где начинаются ограничения

Production-системы с платежами. Работа с персональными данными без аудита. Высоконагруженные сервисы на тысячи пользователей. Сложная бизнес-логика с множеством edge-кейсов. Продукты с требованиями к безопасности — медицина, финансы.

Важно: AI-сгенерированный код стоит считать прототипом, а не готовым продуктом. IEEE Spectrum в 2024 предупреждал о security bugs и hallucinated APIs, InfoWorld в 2025 — о росте maintainability-проблем. Перед выводом в production — профессиональный аудит безопасности. Это не опционально. ИИ-системы могут порождать ошибки, предвзятость и уязвимости безопасности, влияющие на качество и надёжность кода, поэтому им необходим человеческий контроль. На это указывает NIST в AI Risk Management Framework 1.0 (2023).

Плюсы вайбкодинга: зачем его вообще используют

Используют не из-за модного слова. Вайбкодинг экономит время на старте и снижает порог входа — это факт. Когда нужно быстро собрать прототип, проверить гипотезу или автоматизировать кусок рутины, ИИ реально ускоряет процесс.

Если сравнить скорость на типовых задачах, разница ощутимая:

Типовая задача разработки — в контролируемом эксперименте с ИИ-ассистентом она выполнялась примерно на 55% быстрее , чем без него.

, чем без него. Создание лендинга — без ИИ это обычно 2–3 дня, с ИИ — 2–3 часа .

. Простой Telegram-бот — без ИИ 1–2 дня, с ИИ 1–2 часа.

«Участники эксперимента с GitHub Copilot выполняли задачу в среднем на 55% быстрее, чем без ИИ-ассистента (1 час 11 минут против 2 часов 41 минуты)». — GitHub / Microsoft, «Research: quantifying GitHub Copilot’s impact on developer productivity and happiness», 2022. https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact-on-developer-productivity-and-happiness/

Ещё один плюс — снижение барьера для нетехнических людей. Маркетолог, аналитик или предприниматель может собрать первый прототип сам. Правда, тут важно не перепутать низкий вход с нулевой ответственностью за результат.

Минусы и риски: почему «работает, пока не сломается»

Главный минус — потеря контроля. Когда человек принимает AI-сгенерированный код, не понимая его, он получает строки, которые сам не писал и не понимает. А дальше любая ошибка превращается в квест без карты.

Что ломается при усложнении задачи

Чем сложнее задача, тем выше шанс, что ИИ неверно поймёт требования, придумает несуществующий API или соберёт логические ошибки по нескольким уровням сразу. Один из механизмов объяснён в исследовании «Lost in the Middle» (TACL, 2024; препринт arXiv 2023): модель хуже использует информацию, оказавшуюся в середине длинного контекста, по сравнению с его началом и концом.

На практике это выглядит скучно, но больно. Сначала рабочий код есть, потом добавляется ещё одна фича — и вдруг система разваливается. Код выглядит связным только локально, глобально — хаос.

Почему поддержка и отладка становятся проблемой

Поддержка страдает, потому что человеку приходится разбираться с кодовой базой, которую он не проектировал. Сгенерировать проще, чем поддерживать. Особенно там, где нет тестов, нормальных commit-сообщений и понятной архитектуры. Код, написанный ИИ без системы контроля версий и документации, превращается в тёмный ящик при первой серьёзной ошибке.

Это развод или рабочий подход? Разбираем главные мифы

Нет, это не развод. Но обещания уровня «собрать приложение и заработать миллионы за неделю» — преувеличены. Это маркетинговый термин, который прилип к реальному и полезному подходу.

«AI полностью заменит разработчика» — нет. NIST требует human oversight, а в крупных IT-командах review и merge остаются за инженерами.

«Новичку достаточно нажать одну кнопку» — нет. Даже в простом сценарии нужны постановка задачи, проверка и итерации. Без этого получается каша.

«Вайбкодинг подходит для любого production-кода» — нет. OWASP Top 10 for LLM Applications и CISA предупреждают о prompt injection, insecure output handling и data leakage. Это реальные риски, не теоретические.

Вайбкодинг и рынок труда: что меняется для разработчиков

По данным российских опросов 2025 года, значительная часть специалистов уже использует ИИ-инструменты в работе — в разы больше, чем годом ранее. Большинство отмечает: автоматизация рутины дала больше времени на новые функции.

Роль разработчика трансформируется. Один senior с ИИ-ассистентом всё чаще закрывает задачи, для которых раньше нужна была команда из нескольких junior. Появляются новые специализации: промпт-инженеры для кода, архитекторы решений для ИИ-агентов, инженеры по ИИ-безопасности.

Есть и тревожный сигнал для junior-специалистов: традиционный путь через рутинный код перекрывается, вакансий «для получения опыта» становится меньше. Карьерно сильная позиция сейчас — понимать основы плюс эффективно использовать ИИ-инструменты в разработке.

С чего начать новичку: маршрут к первому MVP

Начинать стоит с маленькой и проверяемой задачи. Не с «хочу новый маркетплейс», а с «хочу страницу, форму, таблицу и простое сохранение данных». Это честнее и быстрее.

Какие инструменты и ИИ модели выбрать на старте

Инструментов много, и они различаются по доступности из России, наличию бесплатного плана и целевой аудитории. Коротко по основным:

YandexGPT — работает в России без VPN , есть бесплатный план. Хорош для новичков и русскоязычного контекста.

, есть бесплатный план. Хорош для новичков и русскоязычного контекста. GigaChat (Сбер) — работает без VPN , есть бесплатный план. Тоже удобен новичкам и для русского контекста.

, есть бесплатный план. Тоже удобен новичкам и для русского контекста. Replit — интерфейс работает из России , бесплатный план ограничен (около 3 проектов). Подходит для браузерной разработки.

, бесплатный план ограничен (около 3 проектов). Подходит для браузерной разработки. Cursor — интерфейс работает, есть бесплатный тариф (Free). Удобен для локальных проектов .

. GitHub Copilot — работает, бесплатный доступ ограничен. Скорее для опытных разработчиков .

. Lovable — нужен VPN , бесплатный план ограничен. Заточен под быстрые web-app.

, бесплатный план ограничен. Заточен под быстрые web-app. Bolt.new — нужен VPN, есть бесплатный план. Подходит для MVP за минуты .

. v0 (Vercel) — нужен VPN, есть бесплатный план. Хорош для генерации React-компонентов.

Оплата иностранных сервисов российскими картами в большинстве случаев недоступна. YandexGPT и GigaChat пишут код на Python, JavaScript, Java, понимают технический контекст на русском и работают без ограничений — хорошая точка входа.

Как поставить задачу, чтобы AI не выдал «кашу»

Главное правило — не просить всё сразу. Описывайте задачу конкретно: что делает приложение, кто пользователь, какие экраны нужны, где хранятся данные.

Пример для лендинга:

❌ Плохо: «Сделай мне сайт для бизнеса. Красивый, современный, чтобы клиенты приходили».

✅ Хорошо: «Создай лендинг для студии маникюра в Москве. Блоки: шапка с логотипом и телефоном, герой-секция с фото и кнопкой «Записаться», 4 карточки услуг с ценами, галерея работ (6 фото), отзывы (3 штуки), форма записи (имя, телефон, дата), футер с адресом. Стиль: минимализм, розово-белые тона».

Пример для Telegram-бота:

❌ Плохо: «Напиши бота для Телеграм. Чтобы был умный и отвечал на вопросы».

✅ Хорошо: «Напиши Telegram-бота на Python (aiogram 3). Функции: 1) /start — приветствие и меню с кнопками; 2) «Наши услуги» — список из 5 услуг с ценами; 3) «Записаться» — бот спрашивает имя, телефон, дату, сохраняет в Google Sheets; 4) «Контакты» — адрес и ссылка на карту. Добавь обработку ошибок и логирование».

Уточняющие промпты для итераций работают по той же логике: конкретная проблема плюс желаемый результат. «Добавь возможность редактировать записи. При клике на строку открывается форма с заполненными данными». Без конкретики ИИ угадывает — и угадывает плохо.

Какие инструменты чаще используют для вайбкодинга

Cursor — редактор кода с глубокой интеграцией ИИ, подходит для локальных проектов любой сложности. Replit — браузерная среда разработки, можно начать без установки чего-либо. GitHub Copilot — ИИ-ассистент внутри Visual Studio Code, хорош для опытных разработчиков. Lovable и Bolt.new — быстрые веб-конструкторы с ИИ, заточены под MVP за минуты, но требуют VPN из России. Windsurf и Cline — альтернативные редакторы с агентным режимом, набирают популярность в 2025 году. Для русскоязычной аудитории без VPN — YandexGPT и GigaChat как основа, Cursor как среда разработки.

Частые вопросы

Нужен ли разработчик, если код уже сгенерирован AI

Да, часто нужен. Особенно если проект идёт в production, работает с безопасностью, платежами и данными пользователей. Смысл вайбкодинга — ускорить старт и проверить идею, а не отменить живого разработчика на следующем цикле. Поддержка и масштабирование — это уже другая история.

Кому принадлежит AI-код и можно ли использовать его коммерчески

Согласно статье 1228 ГК РФ, автором признаётся физическое лицо, чьим творческим трудом создан результат. Если ИИ генерирует код без значительного участия человека, такой код не получает охраны как объект авторского права. Использовать в коммерческих продуктах можно, но важно проверить условия конкретного сервиса, убедиться, что ИИ не воспроизвёл фрагмент с несовместимой лицензией (GPL, AGPL), и при работе с персональными данными соблюдать требования 152-ФЗ.

Помогает ли вайбкодинг учиться программированию

Может помочь, если разбирать результат. И мешает, если только копировать готовый код. NIST отдельно фиксирует риск overreliance — чрезмерного доверия ИИ. Три совета для новичков: после каждой генерации просите ИИ объяснить, как работает код, построчно; раз в неделю пишите небольшой фрагмент без подсказок ИИ, чтобы держать навык; читайте чужие проекты — не только свои сгенерированные. Тем, кто хочет системно понять, что такое вайбкодинг и отработать его на реальных проектах под наставничеством, проще двигаться по структурированной программе, чем собирать знания по обрывкам.

Есть ли у вайбкодинга карьерная ценность на рынке

Как отдельная профессия — нет, формализованного спроса на «вайб-кодеров» в вакансиях 2025–2026 не зафиксировано. Зато ценность навыка работать с ИИ в разработке растёт. Компании ищут разработчиков, которые используют ИИ-инструменты грамотно. В резюме это формулируется так: «Опыт разработки с использованием ИИ-ассистентов (Cursor, GitHub Copilot): прототипирование, рефакторинг, генерация тестов». Это сильнее, чем «умею общаться с ботом».

Сколько стоит прототип через вайбкодинг по сравнению с наймом разработчика

Лендинг через вайбкодинг — 2–3 часа работы плюс подписка от 0 до 20 долларов в месяц. Тот же лендинг у фрилансера — от 15 до 50 тысяч рублей и 3–7 дней. MVP веб-приложения через вайбкодинг — 2–5 дней при базовой подписке. Та же задача с разработчиком — от 100 тысяч рублей и 2–4 недели. Вайбкодинг дешевле в 5–10 раз на старте, но дороже на этапе поддержки, если код пойдёт в production без аудита.