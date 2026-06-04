ChatGPT, Netflix, Gemini, Spotify, Claude и другие сервисы будут работать в России без VPN

Недавно я разбирал, сколько стоят зарубежные нейросети, и каждый раз грустно отмечал одно и то же: без VPN они в России попросту не работают, потому что сами разработчики не открывают доступ для россиян. И вот, похоже, наметился неожиданный просвет — власти и операторы всерьёз обсуждают, как вернуть нам доступ к Netflix, ChatGPT и другим сервисам без всяких ухищрений.



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На Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Билайна» Сергей Анохин заявил, что операторы обсуждают с властями возможность вернуть доступ к ряду зарубежных сервисов — тех самых, ради которых сейчас приходится держать включённым VPN. По его словам, идея уже нашла поддержку у регуляторов, а это значит, что разговоры из категории «было бы неплохо» постепенно переходят в плоскость реальных тарифных опций.

Как «Билайн» хочет открыть доступ к зарубежным сервисам

Тема, которую Анохин поднял ещё в апреле, по его собственным словам, «получила своё продолжение». Глава «ВымпелКома» рассказал РБК, что прошло много обсуждений с регуляторами — и техническая часть, и организационная. В переговорах, по его словам, участвовало сразу несколько ведомств, но конкретные названия он раскрывать не стал.

Важно понять, о чём именно речь. Это не федеральный список хороших VPN, которые перестанут блокировать. Идея в другом: оператор хочет получить разрешение самостоятельно открыть доступ к отдельным ресурсам, на которые сейчас можно попасть только с включённым VPN. То есть пользователю в идеале вообще ничего не придётся настраивать — всё заработает на стороне оператора.

Анохин прямо назвал это вопросом справедливости. По его логике, несправедливо, что россияне не могут пользоваться сервисами, которые не нарушают российские законы. И, судя по формулировкам, регулятор с этим скорее согласен, чем нет. Хотите первыми узнавать о таких новостях? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там разбираем всё про российский tech-рынок.

Какие зарубежные сервисы могут заработать в России

Здесь начинается самое интересное. Анохин конкретно упомянул сервисы, которые под ограничения Роскомнадзора не попадали, но сами приняли решение уйти из России. Классический пример — Netflix. А ещё нейросети, которыми россияне активно пользуются, но только через VPN. Под нейросетями подразумеваются как раз те самые популярные иностранные сервисы:

ChatGPT от OpenAI;

Gemini от Google;

Claude от Anthropic;

и другие зарубежные ИИ-помощники.

Если вы ещё не разбирались, чем эти сервисы отличаются друг от друга, рекомендую заглянуть в материал про то, что умеет нейросеть Claude и в чём её сильные стороны на фоне конкурентов. Сейчас все три гиганта в России официально недоступны, и именно их Анохин держал в голове, когда говорил про востребованные у россиян площадки.

Отдельно подчеркну: речь именно о сервисах, которые сами закрылись для российских пользователей. Те ресурсы, что заблокировал РКН за нарушение законов, под эту инициативу не подпадают. Так что ждать возвращения всего и сразу не стоит — список будет ограниченным и аккуратным.

Тариф с нейросетями без VPN: что предлагают операторы

По задумке «Билайна», всё должно работать максимально просто для абонента. Анохин говорит про изменение сетевого местоположения на уровне оператора, но это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Никаких настроек, профилей и танцев с бубном — подключили нужный тариф, и доступ к разрешённым сервисам появился сам собой.

Более того, кое-что уже работает прямо сейчас. По словам главы «ВымпелКома», на отдельных тарифах — например, на «Плане “Б” — абоненты уже могут без ограничений пользоваться нейросетями. То есть это не «когда-нибудь в будущем», а вполне обкатываемая на практике схема.

Представьте, насколько это удобно в повседневных сценариях. Например, общаться с ChatGPT голосом прямо за рулём через CarPlay — без необходимости заранее включать VPN и молиться, чтобы соединение не отвалилось на середине поездки. Если опцию действительно зашьют в тариф, такие вещи станут по-настоящему бесшовными.

Анохин также добавил, что аналогичной опцией интересуются и другие операторы. В Т2 прямо назвали это межотраслевой инициативой, которую прорабатывают все игроки рынка. МТС и «МегаФон» от комментариев пока отказались, но сам факт, что тема обсуждается на уровне всей отрасли, говорит о многом. Не уверены, какой тариф выбрать, или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем и поможем разобраться.

Когда ChatGPT и Netflix смогут заработать в России без VPN

А вот тут включаем здоровый скепсис. Дело в том, что одновременно с этими красивыми планами власти весной резко усилили борьбу с VPN. С апреля от крупнейших площадок потребовали ограничить доступ пользователям с включённым VPN, прикрыли пополнение Apple ID со счёта телефона, а ещё обсуждали плату за международный трафик сверх 15 ГБ в месяц.

Получается забавная вилка: с одной стороны, государство давит на VPN всеми доступными способами, с другой — операторы предлагают легально открыть доступ к зарубежным сервисам через свою инфраструктуру. По сути, это попытка перехватить спрос: раз люди всё равно ищут способ зайти в нейросети, пусть делают это через оператора, а не через серые схемы.

Будет ли инициатива одобрена на деле — большой вопрос для нейросетей в 2026 году. Глава Минцифры Максут Шадаев называл текущие меры «сложным компромиссом» и прямо говорил, что задача — снизить использование VPN в стране. Как в эту логику впишется официальное открытие доступа к Netflix и ChatGPT, пока до конца не ясно.

Мой осторожный вывод такой. Сама идея здравая и для пользователей выгодная: получить доступ к нужным сервисам без VPN, без риска и без лишних настроек — это именно то, чего многие давно ждут. Но между «инициатива нашла поддержку» и «опция появилась в моём тарифе» лежит долгий путь согласований. Я бы не торопился удалять привычный VPN, но за развитием темы точно стоит следить — если всё сложится, пользоваться iPhone в России станет ощутимо комфортнее.