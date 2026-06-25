Как переключиться с Siri AI на ChatGPT в iOS 27

В iOS 27 у Siri появилось отдельное приложение с привычным интерфейсом чат-бота: текстовое поле, история переписок и возможность прикладывать файлы. Самое интересное в том, что прямо во время разговора можно переключиться с Siri на ChatGPT, не закрывая окно и не запуская сторонние программы. По умолчанию отвечает новая Siri AI, но выбор остается за вами. Совсем недавно мы разбирались, как включить новую Siri AI на всех совместимых устройствах, а теперь посмотрим, как два помощника уживаются в одном приложении.



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Как выбрать ChatGPT вместо Siri в iOS 27

Само приложение выглядит как обычный мессенджер: внизу текстовое поле, поддержка картинок и файлов, а сбоку меню с прошлыми диалогами. Это уже не голосовой помощник в привычном смысле, а полноценный собеседник в формате переписки. Печатаете вопрос, получаете развернутый ответ, при желании уточняете детали следующим сообщением.

Приятный бонус: работа с файлами и картинками прямо в чате. Можно отправить скриншот, документ или фотографию и попросить помощника разобрать содержимое. Это делает Siri похожей на другие чат-боты, к которым многие уже привыкли на компьютере и в браузере.

Чтобы сменить модель, нужно задержать палец на поле ввода и нажать «Ask…». После этого всплывает небольшое окно с выбором между Siri и ChatGPT. Других вариантов пока нет, хотя теоретически Apple может позже подключить и сторонние чат-боты. Если вы еще не получили доступ к функции, у нас есть отдельная инструкция, как обойти лист ожидания и оказаться среди первых.

Важная деталь: ChatGPT появляется в приложении как альтернативная модель независимо от расширения ChatGPT в настройках (Настройки, Siri, ChatGPT). Отдельно активировать ничего не нужно, переключатель доступен сразу. Хотите узнать про новую Siri еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы первыми разбираем свежие беты.

Почему ChatGPT не видит переписку с Siri

Главное ограничение, о котором стоит знать заранее: контекст беседы не передается при смене модели. Если вы начали разговор с Siri, а затем переключились на ChatGPT, тот не увидит предыдущие сообщения. Работает это и в обратную сторону: Siri не получает доступ к той части переписки, которую вел ChatGPT.

На деле это значит, что переключение не поможет «передать» задачу второму помощнику вместе со всеми деталями. По сути перед вами два отдельных собеседника в одном окне, и каждому приходится заново объяснять вводные. Чуть удобнее становится, если держать сложный запрос в одном чате, а второй использовать для коротких уточнений. О реальных возможностях помощника мы писали в материале о том, что умеет новая Siri AI на практике.

Есть и обходной путь: если вам важно сохранить ход мысли, проще не переключаться посреди диалога, а сразу выбрать нужную модель в самом начале. Так вы не потеряете контекст и не будете повторять одно и то же дважды. Звучит как мелочь, но в реальном использовании это заметно экономит время.

Можно ли сделать ChatGPT помощником по умолчанию

Есть еще одна особенность, которая способна подпортить впечатление. После повторного запуска приложение снова возвращается к Siri, даже если в незавершенном разговоре стоял ChatGPT. Пока непонятно, баг это в бете iOS 27 или задумка самих разработчиков. Судя по другим бета-функциям, такие шероховатости Apple обычно вычищает ближе к релизу.

Связанный с этим минус: назначить ChatGPT моделью по умолчанию нельзя. Каждый раз, когда вам нужен именно он, переключение придется повторять вручную. Не исключаю, что в будущих сборках Apple добавит постоянный выбор, но на момент беты его нет. Не смогли найти нужную настройку или столкнулись с ошибкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение. Заодно советуем материал о том, чего ждать от новой Siri после осеннего обновления.

Как работает новое приложение Siri на iPhone

Раньше Siri жила в виде всплывающей анимации поверх экрана и отвечала в основном голосом. Теперь это отдельная иконка на рабочем столе, которую открываешь как любое другое приложение. Разница принципиальная: вы видите всю историю запросов, можете вернуться к старому ответу, скопировать его или продолжить начатую мысль.

Еще один плюс нового формата: приложение можно вынести в Dock или на первый экран и открывать одним касанием. Siri перестала быть просто реакцией на команду и превратилась в инструмент, к которому возвращаешься осознанно. Для тех, кто много печатает и работает с текстом, это заметное удобство.

Формат переписки заметно меняет привычки. Голосом удобно отдавать короткие команды на ходу, а текстом проще формулировать сложные запросы и работать с документами. Правда, не все айфоны получат полный набор возможностей: мы объясняли, почему iPhone 17 лишится части функций из-за нехватки оперативной памяти.

Стоит ли пользоваться новой Siri в iOS 27 уже сейчас

Если коротко, революции не произошло, и бежать обновляться ради одной кнопки точно не стоит. Возможность выбрать ChatGPT прямо внутри Siri пригодится тем, кто уже пользуется обоими помощниками и хочет держать их в одном месте, не прыгая между приложениями. Тем, кто общается только с Siri или только с ChatGPT, новый переключатель почти ничего не дает.

Остальным спешить некуда: это все еще бета iOS 27, поведение функции меняется от сборки к сборке, а сброс на Siri и отсутствие общего контекста делают ее сыроватой. Сама идея переключения между Siri и ChatGPT в одном окне выглядит удобной и логичной, но в текущем виде это скорее черновик, чем готовый инструмент. Дождитесь финальной версии iOS 27 осенью и проверьте, останется ли сброс на Siri и появится ли возможность закрепить ChatGPT по умолчанию.