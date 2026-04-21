iOS 26.5 Public Beta 3 вышла: что нового и стоит ли ставить на свой iPhone

Сегодня, 21 апреля вышла iOS 26.5 Public Beta 3 — свежую тестовую сборку, открытую для всех желающих. Вышла она вслед за сборкой для разработчиков, что не может не работать. Аккаунт разработчика для установки не нужен: достаточно зарегистрироваться в программе бета-тестирования. Обновление продолжает курс на стабилизацию — громких анонсов нет, зато исправлений хватает. iOS 26.5 остаётся финальным крупным апдейтом перед iOS 27, презентация которой запланирована на WWDC 8 июня. Смотрим, что внутри iOS 26.5 Public Beta 3.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" - ТАК ТЫ БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ ПЕРВЫМ

Новые функции iOS 26.5

По набору возможностей iOS 26.5 Public Beta 3 не отличается от beta 3 для разработчиков — Apple синхронизировала сборки. Спойлер: сборка будет весьма скромной по нововведениям. Вот что получат пользователи в финальном релизе.

Сквозное шифрование RCS — переписка между iPhone и Android через протокол RCS теперь защищена так же, как iMessage. Функция активна по умолчанию, управляется в Настройки — Сообщения — RCS.

Рекомендации мест в Apple Maps — при поиске в Картах появляется раздел Suggested Places с подборками популярных точек поблизости на основе трендов и ваших прошлых запросов.

Инфраструктура рекламы в Картах — Apple заложила техническую базу для показа платных рекомендаций бизнесов в Maps. Запуск ожидается летом 2026 в США и Канаде, объявления будут помечены значком «Ad».

Годовая подписка с помесячной оплатой — разработчики приложений смогут предлагать формат «платишь каждый месяц, но со скидкой за обязательство на 12 месяцев». Промежуточный вариант между месячной и годовой подпиской.

Live Activities на сторонних аксессуарах — в ЕС умные часы и другие устройства не от Apple получат доступ к динамическим уведомлениям iPhone: таймеры, статус доставки, спортивные трансляции. Для России неактуально.

Автосопряжение аксессуаров Apple — Magic Keyboard, Mouse и Trackpad остаются на связи по Bluetooth после отключения USB-C кабеля. Ручная настройка больше не требуется.

Перенос данных на Android — при миграции с iPhone теперь можно выбрать, какие вложения из сообщений перенести: за последние 30 дней, за год или целиком.

Apple Books — итоги года — в приложении готовится функция «Итоги года 2026» с читательскими достижениями и наградами.

Для российских пользователей самые заметные пункты — шифрование RCS (хоть и не работает у наших операторов) и новый формат подписок в App Store. Рекомендации в Apple Maps и тем более реклама в Картах пока проходят мимо — сервис в России остаётся далёким от уровня Яндекс Карт и 2ГИС.

Стоит ли скачивать iOS 26.5 Public Beta 3

Публичная бета iOS — это не готовый продукт, а тестовая площадка. Даже третья сборка может преподнести неприятные сюрпризы: повышенный расход батареи, вылеты приложений, проблемы с Face ID или нестабильный Bluetooth. Банковские приложения и мессенджеры тоже иногда ведут себя непредсказуемо на бета-версиях. Случиться может все, что угодно, хотя с Public Beta это происходит реже.

Если iPhone у вас один и он нужен для работы — рисковать не стоит. Бету лучше ставить на запасное устройство или хотя бы сделать полную резервную копию через Finder или iCloud перед установкой. А еще — прочтите наш материал про отличия бета-версий iOS. Но наше мнение остается прежним — лучше дождаться iOS 26.4.2.

Когда выйдет iOS 26.5

Дата выхода iOS 26.5 пока не объявлена официально, но Apple годами придерживается одного графика. Обновления пятой итерации стабильно появляются в середине мая:

iOS 18.5 — 12 мая 2025 года

— 12 мая 2025 года iOS 17.5 — 13 мая 2024 года

— 13 мая 2024 года iOS 16.5 — 18 мая 2023 года

— 18 мая 2023 года iOS 15.5 — 16 мая 2022 года

— 16 мая 2022 года iOS 14.5 — 26 апреля 2021 года

Из списка выбивается разве что iOS 14.5, вышедшая в конце апреля. В остальном Apple стабильно целится в промежуток 12–18 мая. Финальный релиз iOS 26.5, как мы и ожидали, состоится 11–18 мая 2026 года — перед этим ждём ещё одну бету и RC-сборку.

Как поставить iOS 26.5 Public Beta 3 на iPhone

Скачать iOS 26.5 Public Beta 3 может любой владелец совместимого iPhone. Вот что нужно сделать:

Перейдите на Apple Developer Program и запишитесь в программу публичного бета-тестирования Apple. На iPhone откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Нажмите «Бета-обновления» и выберите iOS 26.5 Public Beta. Когда сборка появится в списке, нажмите «Загрузить и установить».

ДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ ОБНОВЛЕНИИ В НАШЕМ ЧАТИКЕ

Перед обновлением убедитесь, что на устройстве достаточно свободного места и заряд батареи выше 50%. А ещё лучше — сначала сделайте бэкап. На всякий случай.