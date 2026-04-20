Apple выпустила iOS 26.5 beta 3: что нового, как скачать и когда ждать релиз

Сегодня, 20 апреля Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 — третью тестовую сборку обновления, которое станет последним крупным апдейтом перед iOS 27. Вышла она спустя неделю после предыдущего обновления, а значит, разработчики торопятся успеть к релизу. Правда, революции не случилось — Apple явно держит все козыри для WWDC 8 июня. Но третья бета принесла заметную порцию исправлений и несколько доработок, которые делают систему ощутимо стабильнее. Разбираем, что нового в iOS 26.5, и считаем дни до релиза.



iOS 26.5 beta 3 — что изменилось в новой сборке

Если коротко: Apple продолжает полировать то, что заложила в первых двух бетах. Третья сборка весит заметно меньше предыдущих — верный признак того, что разработчики переключились с добавления функций на отлов багов. Производительность подросла, анимации стали плавнее, а некоторые раздражающие глюки наконец ушли в прошлое. Вот какие новые функции iOS 26.5 заслуживают внимания.

Шифрование RCS в iMessage

Сквозное шифрование переписки между iPhone и Android по протоколу RCS никуда не делось — оно по-прежнему включено по умолчанию в разделе Настройки — Сообщения — RCS. В третьей бете Apple подправила стабильность работы функции: пользователи предыдущих сборок жаловались на периодические сбои при отправке зашифрованных сообщений. Судя по всему, компания всерьёз намерена довести эту функцию до релиза — в отличие от iOS 26.4, где её убрали в последний момент. Для России это по-прежнему неактуально — RCS у наших операторов не работает. По крайней мере, пока.

Apple Maps — рекомендации и реклама

Функция Suggested Places в Картах продолжает развиваться. В beta 3 интерфейс рекомендаций стал чуть аккуратнее: карточки мест подгружаются быстрее, а сами подборки выглядят более релевантно. Apple явно готовит эту систему к летнему запуску рекламы в Maps — инфраструктура почти на месте, рекламные метки «Ad» уже прописаны в коде.

Для пользователей в России это всё ещё из разряда «посмотреть, но не потрогать». Apple Maps у нас работает настолько скромно, что рекомендовать кафе поблизости ему пока рановато.

Исправление ошибок в iOS 26.5

Главная ценность третьей беты — исправления. Apple устранила проблемы с Bluetooth-подключением аксессуаров, которые появились ещё в первой сборке. Стабильнее стал и Face ID — в beta 1 он мог отказывать на некоторых моделях iPhone 17 Pro Max. Также разработчики отмечают улучшенную работу фоновых процессов: батарея садится уже не так стремительно, как на предыдущих бетах. Будем надеяться, на фоне iOS 26.4.1 изменения действительно есть.

Отдельно стоит упомянуть Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad: автоматическое Bluetooth-сопряжение после отключения кабеля теперь работает надёжнее. В beta 2 при отключении USB-C иногда появлялось лишнее уведомление — в третьей сборке его убрали.

Подписки в App Store и мелкие улучшения

Новый формат подписок — помесячная оплата с годовым обязательством — остаётся на месте. Для разработчиков это возможность предложить пользователям промежуточный вариант между месячной и годовой подпиской. В третьей бете Apple обновила документацию по этому формату, что говорит о готовности запустить его в финальном релизе. Из мелочей: в Apple Books готовится функция «Итоги года 2026». Как говорится, пусть будет.

Когда выйдет iOS 26.5 для всех

Тех, кого интересует дата выхода iOS 26.5, можно обрадовать — мы уже говорили, что ждать осталось недолго. Apple традиционно выпускает обновления формата x.5 в середине мая. Если посмотреть на историю релизов, закономерность видна невооружённым глазом:

iOS 18.5 — 12 мая 2025 года

— 12 мая 2025 года iOS 17.5 — 13 мая 2024 года

— 13 мая 2024 года iOS 16.5 — 18 мая 2023 года

— 18 мая 2023 года iOS 15.5 — 16 мая 2022 года

— 16 мая 2022 года iOS 14.5 — 26 апреля 2021 года

Исключение — iOS 14.5, которая вышла аномально рано. Во всех остальных случаях Apple укладывается в окно с 12 по 18 мая. Так что финальную iOS 26.5 нужно ждать 12–19 мая 2026 года. До этого выйдет как минимум ещё одна бета и RC-версия.

Как установить iOS 26.5 beta 3 на iPhone

Если вы хотите скачать iOS 26.5 beta 3, она доступна разработчикам и участникам программы публичного тестирования. Установка стандартная:

Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program, если ещё не участвуете в программе. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. В разделе «Бета-обновления» выберите iOS 26 Developer Beta или iOS 26 Public Beta. Дождитесь появления сборки и нажмите «Загрузить и установить».

Ставить бету на единственный iPhone — идея на любителя. Третья сборка стабильнее предыдущих, но сюрпризы никто не отменял. Нет острой необходимости — дождитесь релиза в мае.