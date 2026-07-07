Собрали все новые функции, которые появились в третьей бета-версии iOS 27

Apple выпустила третью бету, и это тот самый момент, когда обновление перестаёт быть просто набором багфиксов. В iOS 27 beta 3 наконец заработала настройка голоса Siri, появился раздел Live Recognition, а обои научились красиво выезжать поверх экрана. Собрал все новые функции iOS 27 beta 3 и заодно объяснил, кому стоит спешить с установкой, а кому лучше выдохнуть. Мы, кстати, подробно объясняли, почему не стоит торопиться качать iOS 27 даже осенью. Но следить, куда движется система, всегда полезно, так что давайте по порядку.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С ALIEXPRESS ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ

Что нового в iOS 27 beta 3

Третья бета iOS 27 получила номер сборки 24A5380h и сместила акцент с показа функций на их включение. То, что в прошлых сборках лежало заглушкой, теперь реально работает. Плюс Apple переустановила часть компонентов Apple Intelligence, из-за чего у некоторых доступ к новой Siri временно сбросился, а строчка индексации в настройках сменилась на «Optimizing Search and Siri».

Я ниже разберу каждое изменение по отдельности. А если хотите один длинный чек-лист со всеми правками разом, у нас есть полный список изменений iOS 27 beta 3 с ответом на вопрос, обновляться прямо сейчас или подождать.

Новая Siri в iOS 27: настройка голоса

Новая Siri в iOS 27 получила настройку голоса: появились ползунки скорости (Pace) и выразительности (Expressivity), плюс два базовых голоса на выбор. Опция болталась в интерфейсе и раньше, но была неактивной, а теперь ассистента можно реально подстроить под себя.

Есть важный нюанс по железу. Кастомизация голоса работает только на iPhone 17 Pro и Air, потому что завязана на локальную обработку на устройстве. Более старым моделям эта конкретная фишка недоступна, хотя это ожидаемо: самые тяжёлые ИИ-функции Apple традиционно держит на свежих чипах. Заодно новая Siri и отдельное приложение-ассистент доехали до watchOS 27, так что часы тоже подтянулись.

Live Recognition: камера описывает мир вокруг

В разделе «Универсальный доступ» появился новый пункт Live Recognition. Работает он на локальном ИИ и через камеру распознаёт и описывает то, что вокруг вас. Можно задавать вопросы о том, что видит камера, назначить вопрос по умолчанию и настроить пользовательские сценарии.

По сути это развитие Visual Intelligence для людей с ограниченными возможностями. Функция полезная и заметно расширяет то, что Айфон умеет «понимать» без интернета. Это как раз одна из тех функций iOS 27, ради которых обновление вообще имеет смысл, а не просто косметика.

Обновлённые иконки в iOS 27

Тут чистая эстетика, но приятная. Иконка «Напоминаний» получила пункты списка в стиле Liquid Glass: вместо залитых кружков теперь полые цветные буллеты. В «Музыке» снова изменили значки избранного и меню, так что навигация стала чуть аккуратнее.

Мелочь, а глаз цепляется. Apple продолжает вычищать прошлогодний Liquid Glass, и в beta 3 наконец поправили пересвеченные и «зазубренные» стеклянные иконки приложений, на которые жаловались с самой iOS 26.

Оценки в Фото и индикатор сети в Пункте управления

В настройках «Фото» появился переключатель Show Rating Controls. Включаете его, и на снимках и видео показываются оценки звёздами, а на превью в библиотеке появляется бейдж с рейтингом. Для тех, кто разгребает тысячи кадров, оценки становятся полноценным инструментом сортировки, а не спрятанной опцией.

Ещё одно удобное изменение прописалось в Пункте управления: теперь данные о сотовой сети видно даже когда вы сидите в Wi-Fi. Система показывает уровень сигнала и тип подключения, LTE или 5G. Кажется ерундой, пока не окажешься в месте, где Wi-Fi формально есть, но по факту не тянет.

Что еще изменилось в iOS 27 beta 3

Самое зрелищное изменение что нового в iOS 27 касается обоев. Когда вы свайпаете вниз в центр уведомлений, вырезанный силуэт объекта с ваших обоев теперь плавно выезжает поверх домашнего экрана или открытого приложения. Анимация действительно гладкая, тестировщики в X её уже расхвалили.

Остальное по мелочи, но полезно:

AirPods: у режима «Адаптивный» появился ползунок, которым выбираешь баланс между прозрачностью и шумоподавлением.

Быстрые команды: при создании новой команды можно выбрать, что открывать сразу: «Опишите команду» или ручной редактор.

Карты: добавили подсказку, что настройки маршрута никуда не делись и открываются под блоком опций при построении пути.

Экран блокировки: кнопки Пункта управления теперь с чёрными иконками вместо белых.

Safari при первом запуске рассказывает о четырёх функциях: автосортировке вкладок, группировке закладок по темам, отслеживании изменений на сайтах и пользовательских расширениях.

Из важного под капотом: Apple починила давний баг, когда глубоко разряженный Айфон намертво зависал на красной иконке пустой батареи и требовал перезагрузки. Тема живучести аккумулятора вообще горячая, я недавно смотрел, как Айфон держит заряд на iOS 26.5.2, и на фоне тех результатов такие правки радуют.

Когда выйдет публичная бета iOS 27 и стоит ли обновляться

По срокам всё идёт по графику. Apple обещает публичную бету iOS 27 в июле, а финальный релиз осенью вместе с линейкой iPhone 18. Публичная версия стабильнее сборки для разработчиков, так что если руки чешутся попробовать, разумнее дождаться именно её.

Теперь про то, стоит ли обновляться на iOS 27 прямо сейчас. Мой ответ не поменялся: на основной Айфон бету не ставим. Это сборка для разработчиков, а значит вас ждут возможные вылеты приложений, повышенный расход батареи и другие приколы. Идеальный сценарий, это отдельное устройство, которое не жалко.

Кстати, iOS 27 сейчас развивается параллельно с iOS 26.6 beta 4, которая вышла одновременно с ней. Так что тем, кому важна надёжность, есть что подождать без экспериментов. Какой апдейт выберете вы — расскажите в нашем Телеграм-чате!