iOS 26.6 beta 4 доступна для загрузки: что изменила Apple и когда выйдет обновление для Айфона

Сегодня Apple выпустила четвертую бету iOS 26.6 и iPadOS 26.6. Момент показательный: юзеры получают сразу два апдейта для Айфона, ведь параллельно вышла и iOS 27 beta 3 с полным списком изменений, не считая свежих сборок macOS. Пока энтузиасты изучают осенний релиз, Apple спокойно доводит до ума текущую линейку iOS 26. Громких функций тут не ждут, но разобраться, что внутри, когда ждать релиз iOS 26.6 и кому нужна эта бета, все же стоит.



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Что нового в iOS 26.6

Apple закрывает цикл этой версии, поэтому четвертая бета iOS 26.6, как и предыдущие, сосредоточена на исправлении ошибок, безопасности и оптимизации производительности. Никаких новых иконок и переработанных меню здесь нет.

Из заметного по циклу: система предупреждает, когда вы уперлись в лимит заблокированных контактов, а в сборках дорабатывается защита от кражи. Если iPhone выдергивают из рук, он автоматически блокируется, чтобы вор не успел залезть внутрь. К релизу эту функцию, судя по всему, и доведут.

По данным примечаний к обновлению, внесены правки в приложениях «Здоровье», доработки для разработчиков, изоляция Карт по технологии BlastDoor и общее укрепление безопасности iOS. Приятно, что усилия видны: по замерам iOS 26.6 работает плавнее iOS 26.5.1, а на iPhone 17 Pro выдает более высокие баллы в бенчмарках. Ну круто же!

Все громкие новинки приберегли для iOS 27, и прирост скорости там ощутимее. Я сравнивал, как отличается работа iPhone на iOS 27 и iOS 26 на реальных устройствах.

Когда выйдет iOS 26.6

Четвертая бета вышла на привычном двухнедельном ритме, а значит, финал уже близко. По графику прошлых лет стабильная iOS 26.6 должна появиться ближе к концу июля, и это, похоже, последнее крупное обновление цикла iOS 26.

Дальше все внимание уйдет на iOS 27, релиз которой ждем в сентябре вместе с iPhone 18. Если хотите попробовать ее пораньше, я расписал, когда выйдет публичная бета iOS 27 и как к ней подготовиться.

Как установить новую бету iOS 26.6 и для кого она предназначена

Сборка открыта зарегистрированным разработчикам, благо бесплатная регистрация на сайте Apple это позволяет. Понадобится Apple ID, привязанный к программе. Порядок действий:

Зайдите на developer.apple.com под своим Apple ID и примите условия программы; На устройстве откройте «Настройки», «Основные», «Обновление ПО»; В разделе «Бета-обновления» выберите iOS 26.6 Developer Beta; Дождитесь появления апдейта и установите его как обычное обновление.

Автономность iOS 26.6 и сколько живет Айфон от зарядки

С бета-версиями автономность почти всегда проседает: система еще не оптимизирована, а фоновые процессы работают вразнобой. Но раз это финальная ветка iOS 26, к релизу время работы наверняка подтянут. На свежей сборке я бы на стабильный экранный таймер не рассчитывал, а вот публичная версия должна порадовать. Для ориентира: как iPhone держит заряд на iOS 26.5.2, мы уже проверяли по тестам и отзывам пользователей.

Кому стоит скачать iOS 26.6

Короткий вывод: на основной iPhone эту бету ставить не нужно. Крупных функций в iOS 26.6 нет, зато сбои, ускоренный разряд и капризы банковских приложений на ранней сборке почти гарантированы. Смысл есть, только если у вас завалялся запасной iPhone или вы разработчик и проверяете свое приложение под новую систему.

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Всем остальным разумнее дождаться публичного релиза: он прилетит автоматически и без возни с профилями. А если сомневаетесь в самой идее мажорного обновления, у меня есть честный ответ, почему я не спешу ставить iOS 27 даже осенью.