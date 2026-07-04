Базовый iPhone 18 получит урезанную iOS 27: какие функции отключат и почему

Иван Герасимов

Apple показала список новинок, которые представит до конца 2026 года, и iPhone 18 в этом списке нет. Базовую модель тихо перенесли на весну 2027 года, так что ждать её вместе с осенними Pro не стоит. Зато первые характеристики iPhone 18 уже утекли в сеть, и одна деталь заранее расстроит фанатов обновлённой Siri: даже с прибавкой оперативки iPhone 18 не потянет две функции iOS 27, которые Apple приберегла для старших моделей.

iPhone 18 останется без двух важных функций iOS 27. Фото.

iPhone 18 останется без двух важных функций iOS 27

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Сколько оперативки будет в iPhone 18

По данным инсайдеров, iPhone 18 и iPhone 18e получат по 9 ГБ оперативной памяти вместо нынешних 8 ГБ. Прибавка символическая, но вынужденная: новым ИИ-функциям банально не хватало памяти, и Apple подняла планку по минимуму. Подробно про то, сколько будет ОЗУ в iPhone 18 и как это скажется на цене, мы уже разбирали отдельно.

Сколько оперативки будет в iPhone 18. iPhone 18 получит довольно непривычный объем ОЗУ — всего 9 ГБ. Фото.

iPhone 18 получит довольно непривычный объем ОЗУ — всего 9 ГБ

Проблема в том, что старшие модели уходят заметно дальше. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra сохранят 12 ГБ оперативной памяти, как и нынешние Pro. Именно этот разрыв в характеристиках iPhone 18 определяет, какие функции iOS 27 достанутся базовым Айфонам, а какие останутся только на дорогих версиях. И спойлер: разрыв не в вашу пользу.

Как настроить голос Siri в iOS 27

Первая функция, которой не будет на iPhone 18, это настройка голоса Siri. В iOS 27 ассистент научился менять выразительность и темп речи, чтобы звучать живее, естественнее и меньше походить на робота из нулевых. Звучит красиво, но фича оказалась прожорливой: она работает только на продвинутой локальной модели Apple Intelligence, а этой модели нужно минимум 12 ГБ ОЗУ.

Как настроить голос Siri в iOS 27. Новый смартфон не получит важную настройку Siri. Фото.

Новый смартфон не получит важную настройку Siri

Именно поэтому 9 ГБ в базовой модели iPhone 18 ситуацию не спасают. Настройка голоса останется прерогативой Pro-версий и складной Ультры, а владельцам iPhone 18 придётся довольствоваться стандартной Siri. Обидно, ведь на бумаге смартфон iOS 27 поддерживает целиком.

Улучшенная диктовка в iOS 27

Вторая функция, которой лишат iPhone 18, это заметно более новая диктовка в iOS 27 — улучшенный перевод голоса в текст. Apple обещает серьёзный скачок в распознавании речи: меньше опечаток, лучше пунктуация, увереннее работа с длинными фразами. И это ровно тот случай, когда все вычисления идут прямо на устройстве, без облака. А значит, мы снова упираемся в те же 12 ГБ памяти ОЗУ.

Улучшенная диктовка в iOS 27. Почему iPhone 18 оставят без диктовки — очень странно. Фото.

Почему iPhone 18 оставят без диктовки — очень странно

Вывод получается простой и немного грустный: обе фишки завязаны на железо, а не на версию системы. Формально iOS 27 базовый iPhone 18 получит без проблем, но эти два пункта в настройках будут просто отсутствовать. Купить их за доплату или включить их обходными путями, как Apple Intelligence, не выйдет.

Айфон 18 или iPhone 17 — что купить сейчас

Отсюда закономерный вопрос в духе «Айфон 18 или Айфон 17 — что лучше». По ИИ-возможностям ответ уже очевиден: Pro выигрывает вчистую. Но есть нюанс посерьёзнее самой Siri. Есть данные, что дешёвых Айфонов в привычном виде может и не быть, а сам iPhone 18 рискует оказаться не апгрейдом, а шагом в сторону. Надо брать iPhone 17, без шуток.

Айфон 18 или iPhone 17 — что купить сейчас. Мы уже давно говорим о том, что iPhone 17 — лучший на сегодня. Фото.

Мы уже давно говорим о том, что iPhone 17 — лучший на сегодня

Мы уже подробно объясняли, почему стоит присмотреться к iPhone 17 и не ждать iPhone 18: базовую модель нового поколения могут урезать по экрану и графике, а цена при этом способна подрасти на 100-200 долларов. Так что если Айфон нужен уже сейчас, ждать весны 2027 года ради двух функций, которых на базовой модели всё равно не будет, особого смысла нет. iPhone 17 в этом раскладе выглядит куда разумнее.

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