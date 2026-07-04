Базовый iPhone 18 получит урезанную iOS 27: какие функции отключат и почему

Apple показала список новинок, которые представит до конца 2026 года, и iPhone 18 в этом списке нет. Базовую модель тихо перенесли на весну 2027 года, так что ждать её вместе с осенними Pro не стоит. Зато первые характеристики iPhone 18 уже утекли в сеть, и одна деталь заранее расстроит фанатов обновлённой Siri: даже с прибавкой оперативки iPhone 18 не потянет две функции iOS 27, которые Apple приберегла для старших моделей.



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Сколько оперативки будет в iPhone 18

По данным инсайдеров, iPhone 18 и iPhone 18e получат по 9 ГБ оперативной памяти вместо нынешних 8 ГБ. Прибавка символическая, но вынужденная: новым ИИ-функциям банально не хватало памяти, и Apple подняла планку по минимуму. Подробно про то, сколько будет ОЗУ в iPhone 18 и как это скажется на цене, мы уже разбирали отдельно.

Проблема в том, что старшие модели уходят заметно дальше. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra сохранят 12 ГБ оперативной памяти, как и нынешние Pro. Именно этот разрыв в характеристиках iPhone 18 определяет, какие функции iOS 27 достанутся базовым Айфонам, а какие останутся только на дорогих версиях. И спойлер: разрыв не в вашу пользу.

Как настроить голос Siri в iOS 27

Первая функция, которой не будет на iPhone 18, это настройка голоса Siri. В iOS 27 ассистент научился менять выразительность и темп речи, чтобы звучать живее, естественнее и меньше походить на робота из нулевых. Звучит красиво, но фича оказалась прожорливой: она работает только на продвинутой локальной модели Apple Intelligence, а этой модели нужно минимум 12 ГБ ОЗУ.

Именно поэтому 9 ГБ в базовой модели iPhone 18 ситуацию не спасают. Настройка голоса останется прерогативой Pro-версий и складной Ультры, а владельцам iPhone 18 придётся довольствоваться стандартной Siri. Обидно, ведь на бумаге смартфон iOS 27 поддерживает целиком.

Улучшенная диктовка в iOS 27

Вторая функция, которой лишат iPhone 18, это заметно более новая диктовка в iOS 27 — улучшенный перевод голоса в текст. Apple обещает серьёзный скачок в распознавании речи: меньше опечаток, лучше пунктуация, увереннее работа с длинными фразами. И это ровно тот случай, когда все вычисления идут прямо на устройстве, без облака. А значит, мы снова упираемся в те же 12 ГБ памяти ОЗУ.

Вывод получается простой и немного грустный: обе фишки завязаны на железо, а не на версию системы. Формально iOS 27 базовый iPhone 18 получит без проблем, но эти два пункта в настройках будут просто отсутствовать. Купить их за доплату или включить их обходными путями, как Apple Intelligence, не выйдет.

Айфон 18 или iPhone 17 — что купить сейчас

Отсюда закономерный вопрос в духе «Айфон 18 или Айфон 17 — что лучше». По ИИ-возможностям ответ уже очевиден: Pro выигрывает вчистую. Но есть нюанс посерьёзнее самой Siri. Есть данные, что дешёвых Айфонов в привычном виде может и не быть, а сам iPhone 18 рискует оказаться не апгрейдом, а шагом в сторону. Надо брать iPhone 17, без шуток.

Мы уже подробно объясняли, почему стоит присмотреться к iPhone 17 и не ждать iPhone 18: базовую модель нового поколения могут урезать по экрану и графике, а цена при этом способна подрасти на 100-200 долларов. Так что если Айфон нужен уже сейчас, ждать весны 2027 года ради двух функций, которых на базовой модели всё равно не будет, особого смысла нет. iPhone 17 в этом раскладе выглядит куда разумнее.

Купить iPhone 17

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