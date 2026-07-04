Почему я не буду качать iOS 27 на Айфон даже осенью — честный ответ

Иван Герасимов

Помните, что случилось с Т-Банком, когда вышла iOS 27? У части пользователей приложение просто перестало открываться, и несколько дней люди сидели без нормального доступа к своим деньгам. Поэтому, когда меня спрашивают, стоит ли качать iOS 27 сразу после выхода, я отвечаю честно: сам не тороплюсь и вам не советую. Дело не в том, что обновление плохое. Просто первые недели после релиза — это лотерея, в которой мне участвовать неохота. Если не знаете, какую версию iOS оставить на Айфоне прямо сейчас, у нас есть подробный разбор, какое обновление скачивать, а какое нет.

Стоит ли обновлять iPhone сразу, когда выйдет iOS 27?. Фото.

Стоит ли обновлять iPhone сразу, когда выйдет iOS 27?

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Стоит ли качать iOS 27 сразу после релиза

Начнём с главного вопроса, который волнует всех: когда выйдет iOS 27. Финальную версию Apple выкатит осенью, по традиции во второй половине сентября, спустя неделю после новых Айфонов. Звучит как повод обновиться в первый же день, но давайте по-честному: можно купить нормальную модель уже сейчас.

Какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем

Релиз — это не финальная, вылизанная до блеска версия. По сути это то же самое бета-тестирование, только теперь подопытные — все мы. Apple собирает миллионы пользователей, смотрит, что и где ломается, и латает дыры уже по ходу. Мы про этот механизм подробно писали, когда разбирали, когда выйдет публичная бета и как к ней готовиться.

Так что реальный ответ на вопрос, стоит ли ставить iOS 27 в первые дни, простой: если вам не горит попробовать новое ради самого нового — лучше подождать. Основные проблемы iOS 27 вылезают именно в первые недели, и разгребать их придётся вам, а не Apple.

Ломает ли iOS 27 банковские приложения

Вот это для меня главный редфлаг, как нынче принято говорить. Банковские приложения на iOS 27 — штука хрупкая, и прецедент у нас уже есть. После выхода обновления Т-Банк на iPhone перестал открываться у части людей, и это не единичная жалоба, а массовая история. Как это чинить, мы разбирали в отдельном материале про Т-Банк на iOS 27, но сам факт неприятный: свежая система может поссориться с приложением, от которого зависит доступ к деньгам.

Ломает ли iOS 27 банковские приложения. iOS 27 beya уже раз сломала Т-Банк. Рисковать не хочется. Фото.

iOS 27 beya уже раз сломала Т-Банк. Рисковать не хочется

Отдельная тревога — мессенджер MAX. Если разработчик не успеет выпустить версию под iOS 27, а такое бывает, то со старой сборкой вполне могут начаться сбои: от вылетов до отказа запускаться вообще. И пока новой версии нет, вы сидите с тем, что есть. На фоне того, что нацмессенджера нет в App Store, остаться без рабочего приложения из-за поспешного апдейта — так себе сценарий.

Стоит ли ставить iOS 27 на старый Айфон

Если у вас не последний флагман, а условный iPhone 12 или 13, то новостей две, и обе не в пользу спешки. Первая: заметных изменений для старых Айфонов мало. Все громкие фишки завязаны на свежее железо, а вам достанется примерно тот же интерфейс, что и был. На Айфон 11 ничего хорошего точно не ждите! А модели из нашего списка вообще обходите стороной — только пострадаете.

Стоит ли ставить iOS 27 на старый Айфон. Нет смысла качать iOS 27 на старые телефоны. Фото.

Нет смысла качать iOS 27 на старые телефоны

Вторая новость хуже: разрядка на iOS 27 в первые дни ускорится. Система переиндексирует данные, переберет библиотеку — и батарея растает на глазах. Мы недавно замеряли, как Айфон держит заряд на iOS 26.5.2, и там всё стабильно и предсказуемо. Так зачем менять понятную ситуацию на лотерею, где вы почти наверняка проиграете в автономности, а взамен не получите толком ничего?

Почему Айфон греется после обновления

Каждую осень одна и та же картина: народ ставит новую систему и хватается за голову — телефон горячий, батарея улетает. Сразу успокою: то, что Айфон греется после обновления, в первые пару дней — это нормально, а не поломка.

Почему Айфон греется после обновления. Apple наконец удосужилась сделать индикатор для индексации после обновления. Фото.

Apple наконец удосужилась сделать индикатор для индексации после обновления

Все как обычно. После установки телефон занят фоновой работой: заново строит поисковый индекс Spotlight, переанализирует всю галерею в Фото, пересинхронизирует данные с iCloud. Всё это грузит процессор, отсюда и тепло, и просадка заряда. Что это за переиндексация в iOS 27 и как её ускорить, мы разбирали в отдельной статье про indexing in progress.

Обычно за два-три дня всё устаканивается и телефон приходит в норму. Но осадочек и пара дней с горячим корпусом и подсевшей батареей вам гарантированы. Приятного мало, а если человек не в курсе, что это временно, начинается паника на ровном месте.

Когда лучше качать iOS 27

Подведём итог. Раз уж релиз iOS 27 — это по факту массовое тестирование, логика простая: пусть сначала протестируют за нас. Я жду, пока Apple выпустит парочку исправлений и уляжется первая волна багов. Какого-то универсального рецепта по обновлению Айфона нет, но мой реальный опыт подсказывает следующее:

Когда лучше качать iOS 27. Не торопитесь с обновлением — это сэкономит ваши нервы. Фото.

Не торопитесь с обновлением — это сэкономит ваши нервы

  • Релиз iOS 27.1 точно пропускаем — в этой сборке ещё догоняют то, что не доделали к релизу.
  • А вот iOS 27.2 — уже нормально, к этому моменту самые злые баги обычно вычищены, банки и мессенджеры подтягивают совместимость, автономность приходит в порядок.
  • Иногда лучше подождать iOS xx.2.1: самый безопасный тип сборок с исправлением ошибок, обычно выходит в начале января.

Как раз к этому времени появляются вменяемые отзывы об iOS 27, по которым видно реальную картину, а не эмоции первых дней.

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Так что мой честный ответ на вопрос, когда обновляться на iOS 27: ближе к концу года, на версии 27.2. Ничего критичного вы за эти пару месяцев не потеряете, зато сэкономите себе нервы. А новое всегда успеете попробовать — когда за вас его уже обкатают миллионы.

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