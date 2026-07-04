Почему я не буду качать iOS 27 на Айфон даже осенью — честный ответ

Помните, что случилось с Т-Банком, когда вышла iOS 27? У части пользователей приложение просто перестало открываться, и несколько дней люди сидели без нормального доступа к своим деньгам. Поэтому, когда меня спрашивают, стоит ли качать iOS 27 сразу после выхода, я отвечаю честно: сам не тороплюсь и вам не советую. Дело не в том, что обновление плохое. Просто первые недели после релиза — это лотерея, в которой мне участвовать неохота. Если не знаете, какую версию iOS оставить на Айфоне прямо сейчас, у нас есть подробный разбор, какое обновление скачивать, а какое нет.



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Стоит ли качать iOS 27 сразу после релиза

Начнём с главного вопроса, который волнует всех: когда выйдет iOS 27. Финальную версию Apple выкатит осенью, по традиции во второй половине сентября, спустя неделю после новых Айфонов. Звучит как повод обновиться в первый же день, но давайте по-честному: можно купить нормальную модель уже сейчас.

Какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем

Релиз — это не финальная, вылизанная до блеска версия. По сути это то же самое бета-тестирование, только теперь подопытные — все мы. Apple собирает миллионы пользователей, смотрит, что и где ломается, и латает дыры уже по ходу. Мы про этот механизм подробно писали, когда разбирали, когда выйдет публичная бета и как к ней готовиться.

Так что реальный ответ на вопрос, стоит ли ставить iOS 27 в первые дни, простой: если вам не горит попробовать новое ради самого нового — лучше подождать. Основные проблемы iOS 27 вылезают именно в первые недели, и разгребать их придётся вам, а не Apple.

Ломает ли iOS 27 банковские приложения

Вот это для меня главный редфлаг, как нынче принято говорить. Банковские приложения на iOS 27 — штука хрупкая, и прецедент у нас уже есть. После выхода обновления Т-Банк на iPhone перестал открываться у части людей, и это не единичная жалоба, а массовая история. Как это чинить, мы разбирали в отдельном материале про Т-Банк на iOS 27, но сам факт неприятный: свежая система может поссориться с приложением, от которого зависит доступ к деньгам.

Отдельная тревога — мессенджер MAX. Если разработчик не успеет выпустить версию под iOS 27, а такое бывает, то со старой сборкой вполне могут начаться сбои: от вылетов до отказа запускаться вообще. И пока новой версии нет, вы сидите с тем, что есть. На фоне того, что нацмессенджера нет в App Store, остаться без рабочего приложения из-за поспешного апдейта — так себе сценарий.

Стоит ли ставить iOS 27 на старый Айфон

Если у вас не последний флагман, а условный iPhone 12 или 13, то новостей две, и обе не в пользу спешки. Первая: заметных изменений для старых Айфонов мало. Все громкие фишки завязаны на свежее железо, а вам достанется примерно тот же интерфейс, что и был. На Айфон 11 ничего хорошего точно не ждите! А модели из нашего списка вообще обходите стороной — только пострадаете.

Вторая новость хуже: разрядка на iOS 27 в первые дни ускорится. Система переиндексирует данные, переберет библиотеку — и батарея растает на глазах. Мы недавно замеряли, как Айфон держит заряд на iOS 26.5.2, и там всё стабильно и предсказуемо. Так зачем менять понятную ситуацию на лотерею, где вы почти наверняка проиграете в автономности, а взамен не получите толком ничего?

Почему Айфон греется после обновления

Каждую осень одна и та же картина: народ ставит новую систему и хватается за голову — телефон горячий, батарея улетает. Сразу успокою: то, что Айфон греется после обновления, в первые пару дней — это нормально, а не поломка.

Все как обычно. После установки телефон занят фоновой работой: заново строит поисковый индекс Spotlight, переанализирует всю галерею в Фото, пересинхронизирует данные с iCloud. Всё это грузит процессор, отсюда и тепло, и просадка заряда. Что это за переиндексация в iOS 27 и как её ускорить, мы разбирали в отдельной статье про indexing in progress.

Обычно за два-три дня всё устаканивается и телефон приходит в норму. Но осадочек и пара дней с горячим корпусом и подсевшей батареей вам гарантированы. Приятного мало, а если человек не в курсе, что это временно, начинается паника на ровном месте.

Когда лучше качать iOS 27

Подведём итог. Раз уж релиз iOS 27 — это по факту массовое тестирование, логика простая: пусть сначала протестируют за нас. Я жду, пока Apple выпустит парочку исправлений и уляжется первая волна багов. Какого-то универсального рецепта по обновлению Айфона нет, но мой реальный опыт подсказывает следующее:

Релиз iOS 27.1 точно пропускаем — в этой сборке ещё догоняют то, что не доделали к релизу.

точно пропускаем — в этой сборке ещё догоняют то, что не доделали к релизу. А вот iOS 27.2 — уже нормально, к этому моменту самые злые баги обычно вычищены, банки и мессенджеры подтягивают совместимость, автономность приходит в порядок.

— уже нормально, к этому моменту самые злые баги обычно вычищены, банки и мессенджеры подтягивают совместимость, автономность приходит в порядок. Иногда лучше подождать iOS xx.2.1: самый безопасный тип сборок с исправлением ошибок, обычно выходит в начале января.

Как раз к этому времени появляются вменяемые отзывы об iOS 27, по которым видно реальную картину, а не эмоции первых дней.

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Так что мой честный ответ на вопрос, когда обновляться на iOS 27: ближе к концу года, на версии 27.2. Ничего критичного вы за эти пару месяцев не потеряете, зато сэкономите себе нервы. А новое всегда успеете попробовать — когда за вас его уже обкатают миллионы.