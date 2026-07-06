iOS 27 beta 3 вышла: полный список изменений и стоит ли обновляться прямо сейчас

Сегодня, 6 июля, Apple выпустила iOS 27 beta 3, третью тестовую сборку для разработчиков. Главная интрига этой версии не в громких функциях, а в скорости: Apple сделала упор на производительность, стабильность и мелкую полировку перед публичным бета-тестированием. Если вы до сих пор выбираете, какое обновление вообще качать на Айфон, это отдельный большой вопрос. А ниже разбираем, что изменилось в третьей бете iOS 27, когда ждать релиз и какую сборку стоит ставить.



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Что нового в iOS 27 beta 3

Третья бета iOS 27 посвящена не новым фишкам, а доводке. Набор функций с WWDC остался прежним, зато система стала заметно отзывчивее. Крупных сюрпризов нет, но полезные правки есть, и вот главные из них.

Ускорение и стабильность: приложения запускаются быстрее, интерфейс листается плавнее, вылетов стало меньше. Apple отдельно занялась расходом батареи, так что автономность на бете должна подрасти.

приложения запускаются быстрее, интерфейс листается плавнее, вылетов стало меньше. Apple отдельно занялась расходом батареи, так что автономность на бете должна подрасти. Умные автоматизации в «Командах»: теперь отдельную автоматизацию можно включить или выключить прямо из списка, не удаляя ее целиком.

теперь отдельную автоматизацию можно включить или выключить прямо из списка, не удаляя ее целиком. Обновленный Safari: переработали функцию «Сообщить мне» для отслеживания изменений на сайтах, добавили отдельный раздел управления расширениями с понятными описаниями и подсказки прямо в строке поиска.

переработали функцию «Сообщить мне» для отслеживания изменений на сайтах, добавили отдельный раздел управления расширениями с понятными описаниями и подсказки прямо в строке поиска. Свежий вид «Локатора»: перерисовали иконки разделов «Люди», «Устройства», «Вещи» и «Я», а еще появилась возможность незаметно поставить на паузу геолокацию для конкретного человека.

перерисовали иконки разделов «Люди», «Устройства», «Вещи» и «Я», а еще появилась возможность незаметно поставить на паузу геолокацию для конкретного человека. Порядок в Siri: диалоги с ассистентом теперь можно переименовывать, закреплять и удалять сразу по несколько штук.

диалоги с ассистентом теперь можно переименовывать, закреплять и удалять сразу по несколько штук. Заметки в напоминаниях: в «Напоминаниях» появился единый раздел, куда можно добавлять заметки и ссылки прямо к задаче.

в «Напоминаниях» появился единый раздел, куда можно добавлять заметки и ссылки прямо к задаче. Мелкие исправления: починили баг, из-за которого правки на скриншотах иногда не сохранялись, и подтянули стабильность трансляции экрана iPhone на другие устройства.

Отдельно любопытно вот что: раз Apple снова хвалится скоростью, стоит посмотреть, как отличается работа iPhone на iOS 27 и iOS 26 на реальных устройствах. А если вы только присматриваете новый смартфон под осеннее обновление, я подробно разбирал, какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем.

iOS 26.6 или iOS 27 — что качать

Сейчас параллельно тестируются две системы, и выбор зависит от того, чего вы хотите. iOS 26.6 остается завершающим обновлением текущей линейки: стабильное, почти готовое к релизу, но без громких новинок. iOS 27 beta 3, наоборот, набита функциями, но это все еще сырая бета мажорной версии со всеми вытекающими: возможные вылеты, повышенный расход батареи, капризы банковских приложений.

Если для вас важна стабильность и вы случайно оказались на бете, лучше дождитесь финальной iOS 26.6. А если вы вообще сомневаетесь в мажорном обновлении, у меня на этот счет есть честный ответ, почему я не спешу ставить iOS 27 даже осенью.

Любую бету имеет смысл лить только на запасной iPhone: на основном устройстве, от которого зависят звонки, оплата и работа, рисковать не стоит.

Когда выйдет iOS 27

Финальная iOS 27 выйдет осенью 2026 года, традиционно в сентябре, вместе с линейкой iPhone 18. По текущему графику после третьей беты Apple готовит первую публичную бету, ее ждут уже около 13–14 июля.

Так что широкой аудитории осталось ждать совсем недолго. Как заранее подготовить Айфон и ничего не потерять, я расписал в отдельном материале о том, когда выйдет публичная бета iOS 27 и как к ней подготовиться.

Как установить iOS 27 beta 3 на iPhone

Скачать iOS 27 beta 3 могут участники программы для разработчиков. Порядок такой: сначала зарегистрируйтесь на сайте developer.apple.com, если еще не в программе.

Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО». В разделе «Бета-обновления» выберите iOS 27 Developer Beta. Дождитесь появления сборки и нажмите «Загрузить и установить».

Перед установкой обязательно сделайте резервную копию через iCloud или Finder: откатиться с беты на стабильную версию без полного сброса не получится. И помните, что до публичной беты остались считанные дни, а до финального релиза всего пара месяцев. Иногда подождать выгоднее, чем потом чинить основной Айфон.