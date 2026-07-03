Как iPhone держит заряд на iOS 26.5.2: результаты тестов и отзывы пользователей
iOS 26.5.2 добралась до iPhone — Apple выпустила очередной апдейт и, в отличие от iOS 26.5.1, которая доставалась только владельцам iPhone 17 и iPhone Air, эта сборка прилетела на всю поддерживаемую линейку. Громких функций ждать не стоит, зато сразу возникает главный вопрос: как iOS 26.5.2 повлияла на время работы iPhone и не стала ли батарея садиться быстрее после установки. Тест автономности уже готов — сравниваем свежие цифры с майским замером на iOS 26.5 и разбираемся, кому апдейт пошёл на пользу.
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Что нового в iOS 26.5.2
Небольшие обновления вроде iOS 26.5.2 редко несут громкие фишки, и этот случай не исключение — Apple сосредоточилась на исправлении ошибок и закрытии уязвимостей, оставив интерфейс и набор функций нетронутыми. Полный список правок компания по традиции описала скупо, а все детали свежих сборок мы разбираем в нашем Телеграм-канале.
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Куда интереснее другое — автономность iPhone после iOS 26.5.2, ведь даже мелкий патч способен заметно сдвинуть время работы в обе стороны. Именно это и проверил тест, чтобы успокоить вечно спорящих владельцев iPhone. Забавно, но условные владельцы смартфонов vivo в этом замечены не были!
Как изменилось время работы iPhone на iOS 26.5.2
Автономность как обычно замерил блогер iAppleBytes: методика прежняя — одинаковая яркость экрана, идентичный сценарий нагрузки и разное, но сопоставимое состояние АКБ. На данный момент, это самый объективный способ измерить автономность iPhone после обновления и в динамике понаблюдать за изменениями.
В тесте те же шесть моделей, от iPhone SE 2020 до iPhone 16. Я свёл результаты в таблицу и добавил три точки отсчёта: майскую iOS 26.5, релизную iOS 26 и прошлогоднюю iOS 18.5. Цифры вышли зеркальными по отношению к прошлому замеру — модели будто поменялись ролями.
|Модель
|iOS 26.5.2
|iOS 26.5
|iOS 26
|iOS 18.5
|iPhone SE
|3 часа 18 минут
|3 часа 40 минут
|3 часа 16 минут
|3 часа 19 минут
|iPhone 11
|4 часа 50 минут
|4 часа 46 минут
|5 часов 21 минута
|5 часов 25 минут
|iPhone 12
|5 часов 53 минуты
|5 часов 46 минут
|5 часов 49 минут
|5 часов 49 минут
|iPhone 13
|6 часов 31 минута
|7 часов 4 минуты
|5 часов 44 минуты
|6 часов 47 минут
|iPhone 15
|9 часов 1 минута
|7 часов 57 минут
|9 часов 51 минута
|9 часов 4 минуты
|iPhone 16
|13 часов 57 минут
|14 часов 48 минут
|14 часов 34 минуты
|14 часов 20 минут
Очевидно, что цифр очень много. Сопоставить вот так все на ходу не удастся. Мы все проанализировали и разобрались, убивает ли iOS 26.5.2 батарею Айфона. Ниже узнаете много интересного.
iOS 26.5.2 — сравнение автономности с iOS 26.5 и iOS 18.5
iOS 26.5.2 снова разделила линейку на два лагеря, только на этот раз победители и проигравшие поменялись местами. В мае главным пострадавшим был iPhone 15, а рекордсменом — iPhone 13. Теперь всё ровно наоборот. Разберём по моделям.
- iPhone SE — минус 22 минуты к iOS 26.5 и откат к привычным 3 часам 18 минутам. Столько же старичок выдавал год назад и на релизе iOS 26, так что паниковать не из-за чего: это его обычный уровень, а майский всплеск был скорее удачным исключением.
- iPhone 11 — плюс 4 минуты к iOS 26.5, то есть в пределах погрешности. А вот на фоне прошлогодней iOS 18.5 картина грустнее — минус 35 минут. Корпусу с A13 Bionic объективно тяжелее, и активному пользователю без повербанка уже не обойтись.
- iPhone 12 — эталон невозмутимости. 5 часов 53 минуты почти совпадают со всеми четырьмя сборками в таблице, разброс — меньше 15 минут. Владельцам «двенашки» апдейт можно ставить не глядя.
- iPhone 13 — тот самый майский рекордсмен, который спустился с пьедестала. Минус 33 минуты к iOS 26.5, но 6 часов 31 минута всё равно заметно выше релизной iOS 26, где было всего 5 часов 44 минуты. Так что не откат, а возвращение к норме после аномального пика.
- iPhone 15 — герой обновления. После провала на iOS 26.5, где он показывал жалкие 7 часов 57 минут, модель отыграла больше часа и вернулась к 9 часам 1 минуте. Это уровень iOS 18.5 и почти релизной iOS 26 — Apple будто услышала жалобы и починила то, что сама же сломала в мае.
- iPhone 16 — а теперь он в роли пострадавшего. Минус 51 минута к iOS 26.5, причём результат просел даже ниже iOS 18.5. Флагман по-прежнему держится дольше всех в тесте, но тренд на этой сборке для него отрицательный.
Если ваш Айфон есть в таблице — расскажите, как он держит заряд на деле, в нашем чате читателей в Телеграме. Живые отзывы помогают другим сориентироваться перед установкой.
Как iOS 26.5.2 повлияла на автономность iPhone — выводы
Важная оговорка: тесты автономности iPhone — это всегда синтетика, и у вашего конкретного устройства цифры будут другими. На реальное время работы влияют многие факторы, начиная с состояния батареи и заканчивая сигналом сети. Поэтому мы, как всегда, спросили и живых подписчиков нашего канала в Телеграме: в нашем опросе поучаствовало свыше 700 человек, что можно считать успехом. Вот что они говорят.
- 8% заметили снижение автономности с iOS 26.5.2.
- 39% не увидели разницы.
- 5% считают, что время работы iPhone заметно выросло после обновления.
- 7% считают, что автономность iPhone подросла немного с iOS 26.5.2.
- 41% вообще не стали обновляться.
Как обычно, крепок лагерь тех, кто не спешит с апдейтом, — и это вполне осознанная стратегия. Среди обновившихся мнения делятся, но вывод теста они подтверждают: универсального «стало лучше» или «стало хуже» на этой сборке нет. В большинстве случаев — просто никакой видимой разницы.
iOS 26.5.2 — стоит ли обновляться или подождать
Из-за разброса в цифрах рекомендация по обновлению Айфона снова не универсальная. Владельцам iPhone 15 можно ставить iOS 26.5.2 смело — именно они получают самый заметный прирост и наконец избавляются от майской просадки. iPhone 12, iPhone SE и iPhone 11 разницы почти не почувствуют, так что и здесь бояться нечего: если хотелось свежих исправлений и закрытых уязвимостей, апдейт того стоит. О всех новых сборках оперативно рассказываем в канале AppleInsider.ru в MAX.
Осторожнее стоит быть владельцам iPhone 16 и iPhone 13 — обе модели на этой сборке потеряли автономность, пусть и не критично. Если для вас важна каждая минута работы от батареи, есть смысл подождать следующую сборку: iOS 26.6 уже проходит обкатку в бете.
А как держит заряд ваш iPhone на iOS 26.5.2 — стало лучше, хуже или без изменений? Делитесь замерами в чате читателей в MAX. Реальный опыт всегда ценнее любого лабораторного теста.
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