Как iPhone держит заряд на iOS 26.5.2: результаты тестов и отзывы пользователей

iOS 26.5.2 добралась до iPhone — Apple выпустила очередной апдейт и, в отличие от iOS 26.5.1, которая доставалась только владельцам iPhone 17 и iPhone Air, эта сборка прилетела на всю поддерживаемую линейку. Громких функций ждать не стоит, зато сразу возникает главный вопрос: как iOS 26.5.2 повлияла на время работы iPhone и не стала ли батарея садиться быстрее после установки. Тест автономности уже готов — сравниваем свежие цифры с майским замером на iOS 26.5 и разбираемся, кому апдейт пошёл на пользу.



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Что нового в iOS 26.5.2

Небольшие обновления вроде iOS 26.5.2 редко несут громкие фишки, и этот случай не исключение — Apple сосредоточилась на исправлении ошибок и закрытии уязвимостей, оставив интерфейс и набор функций нетронутыми. Полный список правок компания по традиции описала скупо, а все детали свежих сборок мы разбираем в нашем Телеграм-канале.

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Куда интереснее другое — автономность iPhone после iOS 26.5.2, ведь даже мелкий патч способен заметно сдвинуть время работы в обе стороны. Именно это и проверил тест, чтобы успокоить вечно спорящих владельцев iPhone. Забавно, но условные владельцы смартфонов vivo в этом замечены не были!

vivo с огромной батареей

Как изменилось время работы iPhone на iOS 26.5.2

Автономность как обычно замерил блогер iAppleBytes: методика прежняя — одинаковая яркость экрана, идентичный сценарий нагрузки и разное, но сопоставимое состояние АКБ. На данный момент, это самый объективный способ измерить автономность iPhone после обновления и в динамике понаблюдать за изменениями.

В тесте те же шесть моделей, от iPhone SE 2020 до iPhone 16. Я свёл результаты в таблицу и добавил три точки отсчёта: майскую iOS 26.5, релизную iOS 26 и прошлогоднюю iOS 18.5. Цифры вышли зеркальными по отношению к прошлому замеру — модели будто поменялись ролями.

Модель iOS 26.5.2 iOS 26.5 iOS 26 iOS 18.5 iPhone SE 3 часа 18 минут 3 часа 40 минут 3 часа 16 минут 3 часа 19 минут iPhone 11 4 часа 50 минут 4 часа 46 минут 5 часов 21 минута 5 часов 25 минут iPhone 12 5 часов 53 минуты 5 часов 46 минут 5 часов 49 минут 5 часов 49 минут iPhone 13 6 часов 31 минута 7 часов 4 минуты 5 часов 44 минуты 6 часов 47 минут iPhone 15 9 часов 1 минута 7 часов 57 минут 9 часов 51 минута 9 часов 4 минуты iPhone 16 13 часов 57 минут 14 часов 48 минут 14 часов 34 минуты 14 часов 20 минут

Очевидно, что цифр очень много. Сопоставить вот так все на ходу не удастся. Мы все проанализировали и разобрались, убивает ли iOS 26.5.2 батарею Айфона. Ниже узнаете много интересного.

iOS 26.5.2 — сравнение автономности с iOS 26.5 и iOS 18.5

iOS 26.5.2 снова разделила линейку на два лагеря, только на этот раз победители и проигравшие поменялись местами. В мае главным пострадавшим был iPhone 15, а рекордсменом — iPhone 13. Теперь всё ровно наоборот. Разберём по моделям.

iPhone SE — минус 22 минуты к iOS 26.5 и откат к привычным 3 часам 18 минутам. Столько же старичок выдавал год назад и на релизе iOS 26, так что паниковать не из-за чего: это его обычный уровень, а майский всплеск был скорее удачным исключением.

— минус 22 минуты к iOS 26.5 и откат к привычным 3 часам 18 минутам. Столько же старичок выдавал год назад и на релизе iOS 26, так что паниковать не из-за чего: это его обычный уровень, а майский всплеск был скорее удачным исключением. iPhone 11 — плюс 4 минуты к iOS 26.5, то есть в пределах погрешности. А вот на фоне прошлогодней iOS 18.5 картина грустнее — минус 35 минут. Корпусу с A13 Bionic объективно тяжелее, и активному пользователю без повербанка уже не обойтись.

— плюс 4 минуты к iOS 26.5, то есть в пределах погрешности. А вот на фоне прошлогодней iOS 18.5 картина грустнее — минус 35 минут. Корпусу с A13 Bionic объективно тяжелее, и активному пользователю без повербанка уже не обойтись. iPhone 12 — эталон невозмутимости. 5 часов 53 минуты почти совпадают со всеми четырьмя сборками в таблице, разброс — меньше 15 минут. Владельцам «двенашки» апдейт можно ставить не глядя.

— эталон невозмутимости. 5 часов 53 минуты почти совпадают со всеми четырьмя сборками в таблице, разброс — меньше 15 минут. Владельцам «двенашки» апдейт можно ставить не глядя. iPhone 13 — тот самый майский рекордсмен, который спустился с пьедестала. Минус 33 минуты к iOS 26.5, но 6 часов 31 минута всё равно заметно выше релизной iOS 26, где было всего 5 часов 44 минуты. Так что не откат, а возвращение к норме после аномального пика.

— тот самый майский рекордсмен, который спустился с пьедестала. Минус 33 минуты к iOS 26.5, но 6 часов 31 минута всё равно заметно выше релизной iOS 26, где было всего 5 часов 44 минуты. Так что не откат, а возвращение к норме после аномального пика. iPhone 15 — герой обновления. После провала на iOS 26.5, где он показывал жалкие 7 часов 57 минут, модель отыграла больше часа и вернулась к 9 часам 1 минуте. Это уровень iOS 18.5 и почти релизной iOS 26 — Apple будто услышала жалобы и починила то, что сама же сломала в мае.

— герой обновления. После провала на iOS 26.5, где он показывал жалкие 7 часов 57 минут, модель отыграла больше часа и вернулась к 9 часам 1 минуте. Это уровень iOS 18.5 и почти релизной iOS 26 — Apple будто услышала жалобы и починила то, что сама же сломала в мае. iPhone 16 — а теперь он в роли пострадавшего. Минус 51 минута к iOS 26.5, причём результат просел даже ниже iOS 18.5. Флагман по-прежнему держится дольше всех в тесте, но тренд на этой сборке для него отрицательный.

Если ваш Айфон есть в таблице — расскажите, как он держит заряд на деле, в нашем чате читателей в Телеграме. Живые отзывы помогают другим сориентироваться перед установкой.

Повербанк на всякий случай

Как iOS 26.5.2 повлияла на автономность iPhone — выводы

Важная оговорка: тесты автономности iPhone — это всегда синтетика, и у вашего конкретного устройства цифры будут другими. На реальное время работы влияют многие факторы, начиная с состояния батареи и заканчивая сигналом сети. Поэтому мы, как всегда, спросили и живых подписчиков нашего канала в Телеграме: в нашем опросе поучаствовало свыше 700 человек, что можно считать успехом. Вот что они говорят.

8% заметили снижение автономности с iOS 26.5.2 .

. 39% не увидели разницы.

5% считают, что время работы iPhone заметно выросло после обновления.

после обновления. 7% считают, что автономность iPhone подросла немного с iOS 26.5.2.

с iOS 26.5.2. 41% вообще не стали обновляться.

Как обычно, крепок лагерь тех, кто не спешит с апдейтом, — и это вполне осознанная стратегия. Среди обновившихся мнения делятся, но вывод теста они подтверждают: универсального «стало лучше» или «стало хуже» на этой сборке нет. В большинстве случаев — просто никакой видимой разницы.

iOS 26.5.2 — стоит ли обновляться или подождать

Из-за разброса в цифрах рекомендация по обновлению Айфона снова не универсальная. Владельцам iPhone 15 можно ставить iOS 26.5.2 смело — именно они получают самый заметный прирост и наконец избавляются от майской просадки. iPhone 12, iPhone SE и iPhone 11 разницы почти не почувствуют, так что и здесь бояться нечего: если хотелось свежих исправлений и закрытых уязвимостей, апдейт того стоит. О всех новых сборках оперативно рассказываем в канале AppleInsider.ru в MAX.

Осторожнее стоит быть владельцам iPhone 16 и iPhone 13 — обе модели на этой сборке потеряли автономность, пусть и не критично. Если для вас важна каждая минута работы от батареи, есть смысл подождать следующую сборку: iOS 26.6 уже проходит обкатку в бете.

Зарядка для Айфона

А как держит заряд ваш iPhone на iOS 26.5.2 — стало лучше, хуже или без изменений? Делитесь замерами в чате читателей в MAX. Реальный опыт всегда ценнее любого лабораторного теста.

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