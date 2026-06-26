Apple намекнула на новые повышения цен: что подорожает следующим

Apple подняла цены сразу на несколько своих продуктов, и подорожание вышло заметным, совсем не на копейки. Но если внимательно прочитать официальное заявление компании, становится ясно: сегодняшнее повышение только начало. В тексте Apple есть формулировки, которые прямо намекают на новые ценники в будущем. А с учетом того, что техника Apple уже ощутимо подорожала, готовиться к новым суммам стоит уже сейчас.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Почему Apple подняла цены на свои устройства

В заявлении, которое Apple дала нескольким изданиям, включая Bloomberg, компания объяснила подорожание нехваткой памяти. По сути это признание: цены на Mac и iPad выросли из-за дефицита оперативной памяти и накопителей. Комплектующие подорожали на мировом рынке, и Apple переложила часть этих расходов на покупателя. Дефицит во многом разогрел спрос на чипы для дата-центров под задачи искусственного интеллекта, так что в обозримом будущем память дешеветь не будет.

Но интереснее не сама причина, а выбор слов. Ключевыми оказались два момента: компания собирается «начать» поднимать цены и говорит о повышениях, «включая» сегодняшние. Это формулировки, которые трудно прочитать иначе, чем сигнал о продолжении.

Слово «начать» подразумевает, что на одном раунде Apple останавливаться не планирует. А оборот «включая сегодняшние повышения» аккуратно ставит свежий ценник в контекст более широкой стратегии. То есть перед нами первый ход, а не разовая мера.

Хотите первыми узнавать о таких новостях про Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все ценовые движения Apple.

Какие устройства Apple подорожают следующими

Сегодняшнее повышение затронуло Mac и iPad. А вот iPhone, Apple Watch и AirPods свои цены пока сохранили. Именно они выглядят первыми кандидатами на следующий раунд, ведь в них тоже стоят и память, и накопители, которые сейчас дорожают. По сути под ударом вся линейка, просто очередь до части устройств еще не дошла.

По логике заявления самый вероятный сценарий такой: подорожают новые модели, которые Apple покажет осенью. Новый iPhone почти наверняка подорожает, а вместе с ним и свежие Apple Watch. Это не подтвержденный факт, а вывод из слов компании, но основание для него весомое. Мы, кстати, уже прикинули, насколько подорожает iPhone 18 Pro в рублях, и цифры выходят серьезные.

Если же дефицит памяти усугубится, в игру может вступить более жесткий вариант. Не исключен и второй раунд подорожания Mac, причем уже в следующем году. Прямо сейчас это маловероятно, но при ухудшении ситуации с поставками оперативной памяти такой шаг становится вполне реальным.

Как повышение цен Apple скажется на ценах в России

Главный практический вывод простой: откладывать нужную покупку стало рискованно. Если вы давно присматривались к конкретной модели Mac или iPad и она вам действительно нужна, ждать «лучшей цены» сейчас сомнительно. Тренд направлен вверх, а не вниз, и поймать дно вряд ли получится.

При этом впадать в панику и скупать все подряд тоже не стоит. Повышение связано с дефицитом комплектующих, а не с выходом новых функций, поэтому сам гаджет лучше не становится. Платить больше за тот же продукт — так себе мотивация для спонтанной покупки.

Разумнее действовать на холодную голову и заранее составить список того, что действительно пригодится. У нас есть подборка из пяти устройств Apple к покупке до того, как ценники переписали. Такой подход помогает не переплачивать и не хватать лишнего на эмоциях.

А тем, кто смотрит в сторону смартфона, есть смысл поторопиться. Осенью iPhone вполне может подорожать, поэтому мы собрали пятерку айфонов к покупке, пока Apple не переписала ценники. Если нужная модель в этом списке есть, тянуть до осенней презентации точно не стоит.

Когда Apple может снова поднять цены

Формально Apple не называла ни конкретных продуктов, ни дат, ни сумм будущих повышений. Это трактовка осторожной формулировки, а не опубликованная дорожная карта компании. Так что воспринимать намек как стопроцентный прогноз точно не нужно.

Но трактовка вполне обоснованная. И слово «начать», и оборот «включая сегодняшние повышения» работают именно на версию о продолжении. Случайных слов в таких заявлениях не бывает, особенно когда их вычитывают юристы и пиарщики. Каждая фраза согласована заранее, поэтому такие намеки обычно сбываются с высокой вероятностью.

А если не разобрались, что именно покупать и стоит ли ждать, спрашивайте напрямую. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разложить ситуацию по полочкам.