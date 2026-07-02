Аккумулятор iPhone 18 Pro Max будет рекордной емкости. Но есть нюанс

Свежая утечка из цепочки поставок раскрыла ёмкость аккумуляторов будущего iPhone 18 Pro Max. Причем у разных версий батарейка тоже будет разной. Модель только с eSIM получит батарею на 5425 мАч, а вариант с физическим лотком для SIM-карты остаётся с более скромными 5235 мАч. Это снова тот случай, когда выбор между цифровой и обычной симкой напрямую влияет на то, сколько ваш телефон проживёт без розетки. А, если вам и этого мало, вот тут мы рассказываем про один классный повербанк с MagSafe, который неоднократно нас выручал — обязательно почитайте.



Что известно про батарею iPhone 18 Pro Max

Источником свежей информации об аккумуляторе нового Айфона стал китайский инсайдер @fireuniverse8. По его словам, iPhone 18 Pro Max только с eSIM получит аккумулятор на 5425 мАч, тогда как модель с физическим лотком под симку — 5235 мАч. Для сравнения, у нынешнего iPhone 17 Pro Max eSIM-версия несёт 5088 мАч, а вариант с симкартой — 4823 мАч. То есть прирост будет довольно-таки ощутимым. И это в дополнение к высокой прочности корпуса: краш-тест iPhone 18 Pro можно посмотреть тут.

Получается, прибавка составляет 412 мАч для версии с симкартой и 337 мАч для eSIM-варианта по сравнению с прошлым поколением. Если цифры подтвердятся, iPhone 18 Pro Max получит батарею больше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra с его 5000 мАч — а айфоны исторически не славились крупными аккумуляторами.

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Важная оговорка: это утечка, а не официальные данные. GSMArena прямо отмечает, что точность цифр — большой вопрос. Так что относиться к ним стоит как к ориентиру, а не как к финальным характеристикам.

Почему eSIM-версия iPhone 18 Pro Max получает батарею больше, чем версия с SIM

Причина простая и чисто физическая. Лоток для SIM-карты занимает место внутри корпуса. Убрав его, Apple освобождает немного пространства, которое использует под чуть более крупный аккумулятор. Именно поэтому версия без физической симки стабильно обгоняет обычную по ёмкости — так было и с iPhone 17 Pro Max.

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Для российского пользователя это важный нюанс. В России и большинстве стран наибольшей популярностью пользуется вариант с физическим лотком для SIM-карты, а полностью eSIM-модели Apple выпускает только для отдельных регионов, прежде всего для США. Доходит до того, что у нас такие аппараты стоят ощутимо дешевле. То есть большинство покупателей у нас готовы платить больше за версию с меньшей батареей. Да, разница там не катастрофическая, но факт остается фактом.

Стоит ли ждать прорыва в автономности iPhone 18 Pro Max

Прибавка ёмкости заметная, но сама по себе она не гарантирует резкого скачка автономности. Куда важнее эффективность начинки. iPhone 18 Pro получит новый чип A20 Pro на техпроцессе 2 нм, который должен потреблять меньше энергии. К этому добавляется фирменный модем связи C2 — по опыту прошлых чипов Apple, собственные модемы обычно дают дополнительную экономию заряда.

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Ещё один фактор — экран. iPhone 18 Pro и Pro Max получат панель Samsung M16 LTPO+ с более экономичным светящимся слоем. Дисплей умеет менять частоту обновления — до 120 Гц для плавной прокрутки и игр и вплоть до 1 Гц при показе статичной картинки, что экономит батарею на неподвижном изображении.

Проще говоря, реальный прирост времени работы, скорее всего, даст не только батарея, но и вся связка железа. Насколько это выльется в лишние часы на практике — покажут только тесты после выхода.

Другие изменения в iPhone 18 Pro и Pro Max

По накопившимся утечкам, кроме батареи у линейки ожидается несколько заметных обновлений:

уменьшенный вырез Dynamic Island — в центральной «пилюле» останутся только фронтальная камера и датчик Face ID, а инфракрасный излучатель переедет в сторону или под экран

тройная камера на 48 Мп с основным модулем с переменной диафрагмой и перископической телефотокамерой в увеличенном блоке камер

четыре цвета корпуса: тёмно-серый, тёмно-вишнёвый (Dark Cherry), светло-голубой и серебристый

новый способ обработки алюминия рамки, чтобы решить проблему облезающей краски, знакомую владельцам iPhone 17 Pro

Вишнёвый оттенок, который планирует назвать бургундским, станет заменой оранжевому Cosmic Orange прошлого поколения. Если вас раздражала история с потёртостями на рамке 17 Pro, обновлённая обработка металла — приятная деталь.

Сколько может стоить iPhone 18 Pro: цена в США и в России

По прогнозу, iPhone 18 Pro стартует от 1399 долларов — это примерно от 151 000 ₽ в России по текущему курсу с учётом наценки. Для сравнения, базовый iPhone 17 Pro выходил по цене 1099 долларов. То есть речь идёт о заметном подорожании на 300 долларов, если прогноз верен.

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Это пока оценка исследовательской фирмы, а не официальная цена Apple. Точные суммы и российские ценники станут известны ближе к анонсу, который ожидается осенью.