Как будет выглядеть iPhone 18: инсайдер слил дизайн нового смартфона Apple

Миша Королев

Известный инсайдер Маджин Бу, который славится тем, что регулярно сливает знаковые детали о новых устройствах Apple, опубликовал видео с макетом iPhone 18, и по нему видно главное: базовая модель заимствует дизайн у Pro-версии. Если утечка окажется верной, разница между обычным iPhone и «прошкой» станет ещё менее заметной снаружи. Но только снаружи, потому что по железу базовый Айфон 18 будет довольно сильно урезан и получит облегченную версию iOS 27.

iPhone 18 — слева, и он сильнее похож на прошки, чем когда-либо. Фото.

iPhone 18 — слева, и он сильнее похож на прошки, чем когда-либо

Что мы знаем про дизайн iPhone 18

По словам Маджина Бу, iPhone 18 выйдет в таком же корпусе, как iPhone 18 Pro, который мы уже видели. Задняя панель, судя по макету, будет сочетать алюминий и стекло, а сверху расположится широкое плато с камерами — та самая горизонтальная полоса, которую Apple впервые вынесла на новый уровень в линейке iPhone 17.

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Важно понимать: это макет от инсайдера, а не готовое устройство. Такие ролики собирают по слухам с заводов и цепочки поставок. Иногда они попадают в точку, иногда — нет. Так что пока Apple ничего не анонсировала, относиться к картинке стоит как к раннему прогнозу, а не как к финальному облику смартфона.

Что мы знаем про дизайн iPhone 18. Видите? Apple растянула плато камеры во всю ширину задней панели и сделала стеклянную вставку на месте аккумулятора. Фото.

Видите? Apple растянула плато камеры во всю ширину задней панели и сделала стеклянную вставку на месте аккумулятора

Чем базовый iPhone 18 будет отличаться от 18 Pro

Самое интересное для покупателя — как отличить обычную модель от дорогой внешне. Потому что по железу отличий будет немало. По ролику отличие сводится к камерам: у iPhone 18 Pro их три, у базового — две. То есть форма корпуса и плато почти совпадают, а разница видна только по числу объективов на задней панели.

Для пользователя это значит простую вещь: внешне обычный iPhone 18 будет выглядеть почти как Pro. Если для вас важен «премиальный» вид без переплаты за телевик и продвинутую съёмку, базовая версия может оказаться разумным выбором. Но окончательные различия по экрану, процессору и материалам корпуса из одного макета понять нельзя — их Apple раскроет только на презентации.

Когда ждать выход iPhone 18

По прогнозу, iPhone 18 Pro представят 9 сентября 2026 года, а вот базовый iPhone — лишь весной 2027-го. Разброс большой, и это тоже сигнал: точных сроков пока нет. Ходят слухи, что Apple может разнести линейку по времени — сначала показать Pro и другие модели, а базовую версию выпустить позже. Но это опять же догадки, а не официальный план.

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По слухам, Apple может разнести выход моделей iPhone 18 по времени

По слухам, Apple может разнести выход моделей iPhone 18 по времени

Если вам интересно, куда Apple движет дизайн в целом, посмотрите, как будет выглядеть складной iPhone Ultra — там утечки заходят ещё дальше.

Стоит ли ждать iPhone 18

Если вы сейчас выбираете смартфон, эта новость на покупку никак не влияет: iPhone 18 ещё даже не анонсирован, а до релиза остается еще более полугода. Актуальные модели — это линейка iPhone 17, о которой можно почитать в разборе того, что Apple показала на презентации 9 сентября.

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Так что эта новость — для тех, кто следит за слухами и планирует покупку на 2026–2027 год. Если вы из тех, кому важен внешний вид и не хочется переплачивать за Pro ради статуса, будущее сближение дизайнов вам на руку.

Всем остальным можно спокойно пройти мимо: ни цен, ни характеристик, ни точной даты пока нет. Реальные выводы можно будет делать ближе к анонсу, когда появятся официальные данные Apple, а не макеты инсайдеров.

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