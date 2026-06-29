Сколько оперативки будет у iPhone 18 и 18e: отличия от iPhone 18 Pro, цены и дата выхода

Миша Королев

Несмотря на всемирный дефицит памяти и вынужденное повышение цен на большую часть устройств, Apple все равно увеличит объем ОЗУ в iPhone 18 и iPhone 18e. По данным утечек, обе новинки получат по 9 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Это меньше, чем обещанные ранее 12 ГБ, но лучше, чем совсем ничего. Тем более, что такой апгрейд является для Apple вынужденным, и делает она его не просто так. Много оперативки нужно для новых функций, которые появятся в iOS 27.

iPhone 18 и 18e получат по 9 ГБ оперативки и процессор A20. Фото.

iPhone 18 и 18e получат по 9 ГБ оперативки и процессор A20

Характеристики iPhone 18

Источник новости — аналитик Мин-Чи Куо, который давно специализируется на цепочке поставок Apple. По его данным, недорогие iPhone 18, выход которых ожидается весной 2027 года, получат 9 ГБ оперативной памяти вместо нынешних 8 ГБ.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Куо уточняет важную техническую деталь: чип A20 будет работать с памятью по схеме 1,5 ГБ × 6, что в сумме даёт 9 ГБ. Сейчас базовые iPhone 17 используют другую схему — 2 ГБ × 4, то есть 8 ГБ. Такую же схему получит и будущий iPhone 18e.

С одной стороны, это удивительно, потому что бюджетная модель должна в чем-то уступать старшей. Но, с другой, все логично: новая Siri AI требует много ресурсов, и 8 ГБ было очевидно недостаточно для реализации всех запланированных фич iOS 27.

Зачем Apple добавляет 9 ГБ оперативной памяти в iPhone 18

Зачем Apple добавляет 9 ГБ оперативной памяти в iPhone 18. Новая Сири будет очень требовательна к ресурсам. Фото.

Новая Сири будет очень требовательна к ресурсам

Главная причина — искусственный интеллект. Дополнительная память нужна для Apple Intelligence, возможности которой расширятся в iOS 27. Оперативная память — это то место, где устройство держит данные, с которыми работает прямо сейчас. Чем её больше, тем больше задач телефон может выполнять одновременно и тем стабильнее работают функции, требующие вычислений прямо на устройстве.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Нейросети и обработка запросов «на лету» особенно прожорливы до памяти. Поэтому даже прибавка в 1 ГБ для базовых моделей — это запас, который Apple закладывает заранее, чтобы недорогие iPhone не отставали от старших по поддержке новых ИИ-возможностей.

Чем iPhone 18 отличается от iPhone iPhone 18 Pro

Здесь важно не запутаться в линейке 2027 года. Apple, по слухам, разведёт выпуск моделей по времени и по характеристикам.

  • iPhone 18 и iPhone 18e — базовые модели, выход весной 2027 года, 9 ГБ оперативной памяти
  • iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone — старшие модели, выход осенью, ожидается 12 ГБ оперативной памяти (схема 1,5 ГБ × 8)

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

То есть между базовыми и Pro-моделями сохранится заметный разрыв по памяти — 9 против 12 ГБ. Для большинства повседневных задач разница будет незаметна, но в тяжёлых ИИ-сценариях и многозадачности преимущество останется за Pro.

Цена iPhone 18 в России и в мире

Отдельный вопрос — цена. Прямо сейчас точных цифр нет, но косвенные сигналы тревожные. Apple уже подняла цены на линейки Mac и iPad, хотя стоимость iPhone 17 пока не менялась.

Подорожание iPhone 18 выглядит вероятным, но пока не подтверждено

Подорожание iPhone 18 выглядит вероятным, но пока не подтверждено

Так что логика подсказывает, что повышение цен Apple, скорее всего, приурочит к выходу моделей iPhone 18 Pro. А раз подорожали даже базовый iPad и MacBook Neo, то iPhone 18 и iPhone 18e вряд ли останутся в стороне от роста цен. Сколько будут стоить новинки?

Сейчас говорить преждевременно хотя бы в силу того, что цены на память еще не стабилизировались. Но применительно к iPhone 18 можно ждать подорожания до $899, или примерно 60 тысяч рублей по актуальному курсу на конец июня. А вот рост цены на iPhone 18e скорее всего постараются максимально сдержать, так что он вряд ли будет стоить дороже $649, или примерно 50 тысяч рублей на наши деньги.

Стоит ли сейчас ждать iPhone 18

Новость интересна тем, кто планирует купить недорогой iPhone не сейчас, а через год-полтора, и хочет, чтобы устройство нормально тянуло новые ИИ-функции. Прибавка до 9 ГБ оперативной памяти — это про запас на будущее, а не про мгновенный скачок производительности.

Читайте также: Моя подборка товаров с АлиЭкспресс — есть даже смартфоны для VK, MAX и не только

Если вы выбираете iPhone прямо сейчас, эта утечка ни на что не влияет: до выхода iPhone 18 и iPhone 18e ещё далеко, а все цифры пока остаются слухом из цепочки поставок. Возвращаться к теме имеет смысл ближе к весне 2027 года, когда появятся официальные характеристики и, главное, реальные цены. Но, учитывая предстоящее подорожание, логичнее всего было купить что-нибудь сейчас.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424; erid: 5jtCeReNx12oajzeznG1LMm

iOS 27iPhone 18
Новости по теме: iPhone 18
Когда выйдет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra. Названа точная дата презентации Apple. Фото.
Когда выйдет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra. Названа точная дата презентации Apple
Apple поднимет цены на iPhone, iPad и Mac раньше, чем вы думали: вот 3 доказательства. Фото.
Apple поднимет цены на iPhone, iPad и Mac раньше, чем вы думали: вот 3 доказательства
Сколько оперативной памяти получит iPhone 18 и зачем ему так много. Фото.
Сколько оперативной памяти получит iPhone 18 и зачем ему так много