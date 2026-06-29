Сколько оперативки будет у iPhone 18 и 18e: отличия от iPhone 18 Pro, цены и дата выхода

Несмотря на всемирный дефицит памяти и вынужденное повышение цен на большую часть устройств, Apple все равно увеличит объем ОЗУ в iPhone 18 и iPhone 18e. По данным утечек, обе новинки получат по 9 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Это меньше, чем обещанные ранее 12 ГБ, но лучше, чем совсем ничего. Тем более, что такой апгрейд является для Apple вынужденным, и делает она его не просто так. Много оперативки нужно для новых функций, которые появятся в iOS 27.



Характеристики iPhone 18

Источник новости — аналитик Мин-Чи Куо, который давно специализируется на цепочке поставок Apple. По его данным, недорогие iPhone 18, выход которых ожидается весной 2027 года, получат 9 ГБ оперативной памяти вместо нынешних 8 ГБ.

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Куо уточняет важную техническую деталь: чип A20 будет работать с памятью по схеме 1,5 ГБ × 6, что в сумме даёт 9 ГБ. Сейчас базовые iPhone 17 используют другую схему — 2 ГБ × 4, то есть 8 ГБ. Такую же схему получит и будущий iPhone 18e.

С одной стороны, это удивительно, потому что бюджетная модель должна в чем-то уступать старшей. Но, с другой, все логично: новая Siri AI требует много ресурсов, и 8 ГБ было очевидно недостаточно для реализации всех запланированных фич iOS 27.

Зачем Apple добавляет 9 ГБ оперативной памяти в iPhone 18

Главная причина — искусственный интеллект. Дополнительная память нужна для Apple Intelligence, возможности которой расширятся в iOS 27. Оперативная память — это то место, где устройство держит данные, с которыми работает прямо сейчас. Чем её больше, тем больше задач телефон может выполнять одновременно и тем стабильнее работают функции, требующие вычислений прямо на устройстве.

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Нейросети и обработка запросов «на лету» особенно прожорливы до памяти. Поэтому даже прибавка в 1 ГБ для базовых моделей — это запас, который Apple закладывает заранее, чтобы недорогие iPhone не отставали от старших по поддержке новых ИИ-возможностей.

Чем iPhone 18 отличается от iPhone iPhone 18 Pro

Здесь важно не запутаться в линейке 2027 года. Apple, по слухам, разведёт выпуск моделей по времени и по характеристикам.

iPhone 18 и iPhone 18e — базовые модели, выход весной 2027 года, 9 ГБ оперативной памяти

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone — старшие модели, выход осенью, ожидается 12 ГБ оперативной памяти (схема 1,5 ГБ × 8)

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То есть между базовыми и Pro-моделями сохранится заметный разрыв по памяти — 9 против 12 ГБ. Для большинства повседневных задач разница будет незаметна, но в тяжёлых ИИ-сценариях и многозадачности преимущество останется за Pro.

Цена iPhone 18 в России и в мире

Отдельный вопрос — цена. Прямо сейчас точных цифр нет, но косвенные сигналы тревожные. Apple уже подняла цены на линейки Mac и iPad, хотя стоимость iPhone 17 пока не менялась.

Так что логика подсказывает, что повышение цен Apple, скорее всего, приурочит к выходу моделей iPhone 18 Pro. А раз подорожали даже базовый iPad и MacBook Neo, то iPhone 18 и iPhone 18e вряд ли останутся в стороне от роста цен. Сколько будут стоить новинки?

Сейчас говорить преждевременно хотя бы в силу того, что цены на память еще не стабилизировались. Но применительно к iPhone 18 можно ждать подорожания до $899, или примерно 60 тысяч рублей по актуальному курсу на конец июня. А вот рост цены на iPhone 18e скорее всего постараются максимально сдержать, так что он вряд ли будет стоить дороже $649, или примерно 50 тысяч рублей на наши деньги.

Стоит ли сейчас ждать iPhone 18

Новость интересна тем, кто планирует купить недорогой iPhone не сейчас, а через год-полтора, и хочет, чтобы устройство нормально тянуло новые ИИ-функции. Прибавка до 9 ГБ оперативной памяти — это про запас на будущее, а не про мгновенный скачок производительности.

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Если вы выбираете iPhone прямо сейчас, эта утечка ни на что не влияет: до выхода iPhone 18 и iPhone 18e ещё далеко, а все цифры пока остаются слухом из цепочки поставок. Возвращаться к теме имеет смысл ближе к весне 2027 года, когда появятся официальные характеристики и, главное, реальные цены. Но, учитывая предстоящее подорожание, логичнее всего было купить что-нибудь сейчас.

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